Perú

Lanzan en Perú el primer fondo para invertir en vivienda social con tasas de hasta el 15% anual

El déficit de más de 2 millones de viviendas a nivel nacional impulsa nuevas alternativas de inversión en el sector inmobiliario peruano

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El fondo privado especializado en vivienda social busca movilizar S/ 200 millones para proyectos que reduzcan el déficit habitacional en Perú para 2026.

Ante la incertidumbre por la volatilidad internacional y la búsqueda de alternativas en soles, el mercado financiero peruano se sigue diversificando y ahora permite que personas naturales, empresas y fondos institucionales utilicen el desarrollo inmobiliario como vehículo de inversión para proteger y hacer crecer su patrimonio.

El segmento de vivienda social, respaldado por una demanda insatisfecha y políticas públicas orientadas a su impulso, se consolida como uno de los espacios con mayor potencial de crecimiento en el país, según Inversiones.io Gestión Patrimonial.

La brecha habitacional sostiene el atractivo de la inversión en vivienda social

Actualmente, la brecha habitacional en Perú supera los 2 millones de viviendas, lo que representa una oportunidad significativa para el desarrollo de productos financieros enfocados en este nicho.

La estabilidad relativa de los proyectos de vivienda social, junto con la existencia de programas estatales como Techo Propio y Fondo MiVivienda, genera confianza tanto en inversionistas institucionales como en personas con alto patrimonio. El objetivo: obtener rendimientos atractivos con menor exposición al riesgo cambiario o bursátil.

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COFIDE administra y custodia los recursos del fondo privado, brindando transparencia y seguridad a quienes prefieren estabilidad en inversiones locales.

Lanzan fondo privado para financiar proyectos de vivienda social

Es así que la plataforma Inversiones.io Gestión Patrimonial ha lanzado un fondo privado destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos de vivienda social, con la meta de canalizar hasta S/ 200 millones en 2026.

El fondo está estructurado para destinar el 70% de sus recursos a proyectos de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) y el 30% a iniciativas bajo la modalidad Sitio Propio, ambas dentro del programa Techo Propio.

El financiamiento promedio por operación será de S/ 300.000 y la inversión mínima para participar es de S/ 50.000, lo que facilita el ingreso tanto de inversores individuales como de grandes fondos al mercado.

Cómo funciona el fondo y qué ventajas ofrece a los inversionistas

Los recursos captados se asignan principalmente a la etapa inicial de los desarrollos inmobiliarios, cubriendo entre el 5% y el 10% del costo total de cada proyecto.

Esta fase es clave para viabilizar nuevas construcciones y responder a la fuerte demanda por viviendas accesibles. La administración y custodia de los fondos estará a cargo de un fideicomiso gestionado por COFIDE, garantizando seguridad y transparencia en el manejo del capital invertido.

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La oferta de rentabilidad incluye tasas anuales nominales de 15% con pagos mensuales y una opción bullet con retorno del 16,5% al vencimiento.

En cuanto a la rentabilidad, el fondo ofrece dos modalidades: una con pago mensual de intereses a una tasa nominal anual de 15% durante 12 meses, y otra “bullet” que paga capital e intereses al vencimiento, con un rendimiento anual de 16,5%.

Ambas alternativas se adaptan a diferentes perfiles de inversionista, desde quienes privilegian flujos constantes hasta quienes buscan mayores retornos al cierre del período.

Vivienda social: un sector estratégico para diversificar portafolios

El lanzamiento de este fondo confirma la tendencia de sofisticación y segmentación en el mercado peruano de inversiones, y posiciona a la vivienda social como un sector estratégico para diversificar portafolios y generar impacto social a través del acceso a soluciones habitacionales.

La convergencia entre demanda estructural, respaldo estatal y oportunidades de rentabilidad en soles hace de este tipo de instrumentos una opción cada vez más relevante para el ecosistema financiero local.

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