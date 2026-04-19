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Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

El modelo expresó su malestar luego de no continuar en competencia y aseguró que el público peruano desconoce de este tipo de reality

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Una noche llena de tensión en La Granja culmina con la eliminación de Renato Rossini. Gabriela Herrera es salvada por el público y regresa a la competencia, mientras Renato se despide con la frente en alto. - La Granja VIP

Renato Rossini Jr. enfrentó una salida polémica de ‘La Granja VIP’, asegurando que su eliminación no fue resultado de una derrota directa, sino de un público poco familiarizado con el formato del reality. El modelo peruano, hijo del reconocido actor Renato Rossini, manifestó su descontento tras no obtener el respaldo suficiente para continuar en la competencia.

El episodio, transmitido el sábado 18 de abril, marcó un punto de tensión en el programa, con declaraciones que abrieron el debate sobre la comprensión y preferencias de la audiencia en este tipo de formatos televisivos.

La eliminación de Renato Rossini Jr. se produjo luego de quedar en la ‘placa’ junto a Gabriela Herrera, quien alcanzó el apoyo necesario para seguir en carrera. El momento de la despedida estuvo cargado de tensión, especialmente cuando el modelo optó por evitar declaraciones inmediatas frente a cámaras.

Renato Rossini Jr. se despidió de La Granja VIP Perú tras una gala histórica de eliminación. Panamericana TV
Renato Rossini Jr. se despidió de La Granja VIP Perú tras una gala histórica de eliminación. Panamericana TV

“Prefiero no hablar ahorita. Siento que cuando uno trata de innovar en el juego, encontrar el vacío legal, y no ser tan plano, lo castigan injustamente (…) Estoy tranquilo, igual lo decide el público”, expuso Rossini Jr., en diálogo con los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Pese a su intento por mantener la calma ante las cámaras principales, Rossini Jr. profundizó su postura tras la gala, en conversación con Ric La Torre durante el post show.

Allí, el modelo expresó: “Estoy tranquilo con mi juego. Entiendo que es un público que está en pañales en este tipo de realities, creo que jugué un juego muy avanzado y se prioriza la victimización, pero con el tiempo se van a caer las caretas y con el tiempo sabrán quién chambea y quién no”, sostuvo, marcando distancia respecto a las estrategias valoradas por la audiencia en la edición peruana del programa.
Pablo Heredia y Gabriela Herrera recibieron el respaldo masivo de los seguidores y continúan en competencia. Panamericana TV
Pablo Heredia y Gabriela Herrera recibieron el respaldo masivo de los seguidores y continúan en competencia. Panamericana TV

En esa misma línea, Rossini Jr. destacó que su eliminación no fue consecuencia de un duelo perdido, sino del sistema de votación. “Los animales se mueren de hambre, reniegan cuando son peones, no me ganaron en duelo, yo estoy tranquilo. A mí no me ganaron, no me ganaron de capataz y me voy tranquilo”, enfatizó, insistiendo en que su salida obedeció a factores ajenos a su desempeño en las pruebas y tareas de la granja.

Pablo Heredia, Samahara Lobatón y Gabriela Herrera regresan a la competencia

La gala del sábado se caracterizó por una alta participación, con más de 2 millones de votos emitidos, cifra que convirtió la jornada en la más votada de la temporada. El inicio del programa estuvo marcado por el anuncio de Pablo Heredia como el primer concursante salvado, un resultado que despertó entusiasmo entre sus seguidores.

Posteriormente, Samahara Lobatón aseguró su permanencia en el reality. La hija de Melissa Klug no ocultó su emoción durante el proceso, protagonizando un momento de lágrimas al despedirse temporalmente de su madre. “Gracias a todos los que confían en mí, gracias de verdad”, manifestó visiblemente emocionada al regresar a la casa, donde fue recibida con muestras de afecto por parte de sus compañeros.

Pablo Heredia y Gabriela Herrera recibieron el respaldo masivo de los seguidores y continúan en competencia. Panamericana TV
Pablo Heredia y Gabriela Herrera recibieron el respaldo masivo de los seguidores y continúan en competencia. Panamericana TV

El desenlace de la gala mantuvo el suspenso hasta el último instante. Gabriela Herrera fue la tercera participante en ser salvada, consolidando así el respaldo de su grupo, los Reales, y completando la lista de quienes continúan en la competencia. El resultado dejó en evidencia la importancia del apoyo grupal y la capacidad de conectar con la audiencia, elementos determinantes en el desarrollo del reality.

El paso de Renato Rossini Jr. por ‘La Granja VIP’ generó opiniones divididas sobre las estrategias y estilos de juego que predominan en la televisión peruana. Su salida y las declaraciones posteriores mantienen la conversación abierta sobre la evolución de los realities de convivencia y la adaptación del público a formatos novedosos en la pantalla local.

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