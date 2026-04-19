Perú

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

El futbolista se mostró incómodo con las preguntas del periodista mientras salía de una cita con Ana Paula Consorte, pero la ‘Urraca’ cuestionó las formas en las que se expresó

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Las imágenes muestran al futbolista en San Isidro durante la noche, inicialmente en una cena y luego en la vía pública. El reportaje documenta la reacción del futbolista ante la presencia de un reportero, culminando en un altercado callejero. Magaly Medina comenta los hechos desde el estudio de televisión | Magaly TV La Firme

El futbolista peruano Paolo Guerrero protagonizó un incidente cuando, a la salida de un restaurante en Lima, fue abordado por un reportero de ‘Magaly TV La Firme’. El periodista se acercó al delantero mientras estaba con Ana Paula Consorte, sin la compañía de sus hijos, y le realizó una pregunta sobre su relación sentimental que generó incomodidad.

La escena fue registrada por las cámaras del programa, mostrando cómo Guerrero expresó su molestia ante el comentario sobre una supuesta reconciliación con la modelo brasileña.

El reportero se dirigió al jugador con la frase: “Han estado distanciados, pues. Con Ana Paula también pues, la foto de la reconciliación, pues”. La reacción del futbolista fue inmediata. “No seas cachoso. Me estás faltando el respeto. No te lo acepto. Ojalá lo saquen en el programa completo. Me estás faltando el respeto”, respondió el delantero, quien se encontraba abrazando a Consorte al momento del intercambio.
Pantalla dividida: Magaly Medina en vestido verde a la izquierda y Paolo Guerrero de perfil en un local. Texto: "¡PAOLO ESTÁ RABIOSO!"
Magaly Medina comenta en su programa la explosión de furia de Paolo Guerrero contra un reportero de su equipo, en una imagen capturada en San Isidro.

El episodio adquirió relevancia porque se produjo tras la reciente confirmación de Consorte acerca del fin de su relación con Guerrero. La presencia de ambos en público, sumada a la tensión del momento, incrementó la atención mediática y generó debate sobre los límites entre la prensa de espectáculos y la vida privada de los personajes públicos.

En los días previos, el programa ya había captado imágenes de la pareja cenando en el mismo restaurante. El contexto estaba marcado por rumores y declaraciones cruzadas sobre la situación sentimental de ambos, lo que dio pie a la intervención del reportero y, en consecuencia, a la reacción del futbolista.

No es la primera vez que Paolo Guerrero se ve envuelto en situaciones de confrontación con la prensa de espectáculos. En mayo de 2024, durante una visita a una cafetería en San Isidro, el jugador tuvo un altercado similar con otro reportero del equipo de Magaly Medina.

Composición de dos imágenes: a la izquierda, Magaly Medina en un set de televisión con un vestido verde; a la derecha, Paolo Guerrero mirando fijamente
Magaly Medina reacciona en su programa de televisión ante el altercado de Paolo Guerrero con uno de sus reporteros, llamándolo "malcriado" y afirmando que "le gana la furia".

Magaly Medina cuestiona la actitud de Paolo Guerrero

Tras emitir las imágenes del altercado, Magaly Medina se pronunció desde su programa y recordó el episodio anterior protagonizado por el futbolista. “Esta no es la primera vez que Paolo Guerrero cree estar en una cancha de fútbol donde puede comportarse de una manera violenta.

En mayo de 2024, también se portó de una manera muy violenta, agresiva y patanesca con uno de mis reporteros que fue a entrevistarlo mientras él estaba con Ana Paula, precisamente, en una cafetería, también en San Isidro”, manifestó la conductora.

Medina fue enfática al cuestionar el manejo emocional de Guerrero y sugirió que busque ayuda profesional. “Además del delirio de persecución, creo que debería ir a terapia y manejar su control emocional porque no tiene nada”, expresó durante la transmisión.

Magaly Medina en pantalla de televisión dividida, con Paolo Guerrero y una mujer a la derecha, y gráficos del programa "Magaly TV La Firme" abajo
Magaly Medina comenta la fuerte reacción de Paolo Guerrero contra un reportero de su programa, quien fue captado en San Isidro con una mujer.

La presentadora también se refirió a Ana Paula Consorte, insinuando que la modelo selecciona cuándo hablar español según la situación. “¿Y ella qué hacía ahí? Estaba sentada, tranquila. Incluso cuando le pregunta… ‘Ay, no hablo español’. ¡Ay, qué graciosa! Para otras cosas sí habla español, como cuando hace sus comunicados, cuando habla con otros programas, ahí sí. Pero es que nosotros no somos sobones de nadie y él no nos puede ver ni en pintura, y nosotros a él tampoco”, añadió.

En su análisis, Magaly Medina calificó al delantero como “malcriadazo” y volvió a recomendarle ayuda profesional. “Es malcriadazo, le gana la furia. Tan grandulón y todavía no ha aprendido a manejar sus emociones, a manejar su ira. Hay cursos, Paolo”.

"Te recomiendo cursos de manejo de la ira. Hay muchísimos cursos de terapia para que aprendas a ser educado, sobre todo con una persona que te está tratando con mucho respeto y educación, más de la que tú mereces, porque a mí, por ejemplo, tú no me mereces ningún respeto”, sentenció la conductora.

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