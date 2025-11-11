Tras los incendios, Machu Picchu busca renacer: el Sernanp reforesta 570 hectáreas junto a comunidades y operadores turísticos

Los incendios forestales dejaron huellas visibles en el Santuario Histórico de Machu Picchu. (Composición: Infobae)

Los incendios forestales de los últimos años dejaron huellas visibles en el Santuario Histórico de Machu Picchu. La superficie afectada expuso la fragilidad del paisaje y el reto de impulsar acciones capaces de revertir el impacto del fuego y la depredación. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) desplegó un plan que busca recuperar zonas clave de este espacio protegido.

Esa iniciativa se enmarca en una meta específica: fortalecer la reforestación sobre terrenos golpeados por emergencias previas. José Carlos Nieto, presidente ejecutivo del Sernanp, explicó que la entidad impulsa un programa dirigido a la recuperación de 570 hectáreas dentro del santuario. La estrategia incluye trabajo conjunto con actores locales y con sectores vinculados al turismo.

El especialista detalló que el objetivo inmediato incorpora una intervención de siembra de árboles en zonas seleccionadas. Según declaró a la Agencia Andina, existe una necesidad evidente de ampliar el alcance de este esfuerzo. “Hay todavía una brecha”, expresó al referirse al proceso de recuperación en uno de los lugares más visitados del país.

El funcionario precisó que la propuesta presentada ante operadores turísticos y autoridades del distrito apunta a la plantación de ejemplares en puntos estratégicos del santuario. “Lo que hemos planteado junto con los empresarios de turismo y la municipalidad distrital es sembrar 1000 de árboles para Machu Picchu”, recalcó.

Reforestación en un área bajo protección estatal

(Agencia de Noticias Calca)

Sernanp, institución vinculada al Ministerio del Ambiente, conduce acciones de conservación sobre aproximadamente 570 hectáreas que forman parte del Santuario Histórico de Machu Picchu. Este espacio figura como área natural protegida debido a su diversidad de flora y fauna, por lo que la entidad cumple funciones de vigilancia y control frente a posibles amenazas.

Nieto señaló que alrededor de 6000 hectáreas quedaron afectadas por incendios forestales en temporadas anteriores. Indicó que el despliegue de equipos especializados en combate de fuego, además de la participación de comunidades locales, contribuyó en la reducción del daño. “Tenemos un equipo importante de combate frente a los incendios forestales y también trabajamos con las comunidades”, afirmó. Esta acción conjunta permitió revertir parte del escenario negativo.

El titular del Sernanp añadió que estas intervenciones se alinean con otras iniciativas orientadas a mantener estándares que respaldan certificaciones recientes. Recordó que Machu Picchu obtuvo reconocimiento como destino carbono neutral, certificación relacionada con prácticas sostenibles y manejo responsable del entorno.

En paralelo, destacó modificaciones dentro del ámbito local vinculado al manejo de residuos sólidos. Aseguró que se observa un cambio notorio en esta materia, lo que complementa las medidas de conservación que las instituciones impulsan en el santuario.

Impactos de los incendios forestales en el país

Composición: Infobae Perú

El contexto nacional explica la urgencia de reforzar acciones de reforestación. El 2024 dejó una de las temporadas más críticas registradas en el Perú. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), durante ese año se contabilizaron 1966 incendios forestales. Las emergencias provocaron la muerte de 35 personas y ocasionaron lesiones en 285 ciudadanos.

Más de 20 departamentos sufrieron daños significativos. Amazonas, San Martín, Ucayali, Lambayeque y Cajamarca figuraron entre los territorios más golpeados. Aunque los incendios ocurren en distintas épocas, los meses secos concentran un mayor número. El informe de MapBiomas Perú señaló que septiembre representó el punto más alto de casos durante ese periodo.

Un reporte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) destacó que el Perú se ubicó entre los países con mayor superficie afectada dentro de la Amazonía, junto con Brasil y Bolivia. La pérdida en el territorio nacional alcanzó 47 574 hectáreas de bosques durante el 2024, cifra superior a la registrada en el 2023, cuando se contabilizaron 20 042 hectáreas.

En este escenario, las labores anunciadas por el Sernanp en el Santuario Histórico de Machu Picchu forman parte de un esfuerzo mayor que busca devolver estabilidad a un paisaje clave para el país, tanto por su valor natural como por su importancia turística.