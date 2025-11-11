Perú

Tras los incendios, Machu Picchu busca renacer: el Sernanp reforesta 570 hectáreas junto a comunidades y operadores turísticos

El plan de la institución busca restaurar áreas degradadas, proteger la biodiversidad del santuario y mantener el estatus de destino carbono neutral que distingue al Santuario Histórico

Guardar
Los incendios forestales dejaron huellas
Los incendios forestales dejaron huellas visibles en el Santuario Histórico de Machu Picchu. (Composición: Infobae)

Los incendios forestales de los últimos años dejaron huellas visibles en el Santuario Histórico de Machu Picchu. La superficie afectada expuso la fragilidad del paisaje y el reto de impulsar acciones capaces de revertir el impacto del fuego y la depredación. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) desplegó un plan que busca recuperar zonas clave de este espacio protegido.

Esa iniciativa se enmarca en una meta específica: fortalecer la reforestación sobre terrenos golpeados por emergencias previas. José Carlos Nieto, presidente ejecutivo del Sernanp, explicó que la entidad impulsa un programa dirigido a la recuperación de 570 hectáreas dentro del santuario. La estrategia incluye trabajo conjunto con actores locales y con sectores vinculados al turismo.

El especialista detalló que el objetivo inmediato incorpora una intervención de siembra de árboles en zonas seleccionadas. Según declaró a la Agencia Andina, existe una necesidad evidente de ampliar el alcance de este esfuerzo. “Hay todavía una brecha”, expresó al referirse al proceso de recuperación en uno de los lugares más visitados del país.

El funcionario precisó que la propuesta presentada ante operadores turísticos y autoridades del distrito apunta a la plantación de ejemplares en puntos estratégicos del santuario. “Lo que hemos planteado junto con los empresarios de turismo y la municipalidad distrital es sembrar 1000 de árboles para Machu Picchu”, recalcó.

Reforestación en un área bajo protección estatal

(Agencia de Noticias Calca)
(Agencia de Noticias Calca)

Sernanp, institución vinculada al Ministerio del Ambiente, conduce acciones de conservación sobre aproximadamente 570 hectáreas que forman parte del Santuario Histórico de Machu Picchu. Este espacio figura como área natural protegida debido a su diversidad de flora y fauna, por lo que la entidad cumple funciones de vigilancia y control frente a posibles amenazas.

Nieto señaló que alrededor de 6000 hectáreas quedaron afectadas por incendios forestales en temporadas anteriores. Indicó que el despliegue de equipos especializados en combate de fuego, además de la participación de comunidades locales, contribuyó en la reducción del daño. “Tenemos un equipo importante de combate frente a los incendios forestales y también trabajamos con las comunidades”, afirmó. Esta acción conjunta permitió revertir parte del escenario negativo.

El titular del Sernanp añadió que estas intervenciones se alinean con otras iniciativas orientadas a mantener estándares que respaldan certificaciones recientes. Recordó que Machu Picchu obtuvo reconocimiento como destino carbono neutral, certificación relacionada con prácticas sostenibles y manejo responsable del entorno.

En paralelo, destacó modificaciones dentro del ámbito local vinculado al manejo de residuos sólidos. Aseguró que se observa un cambio notorio en esta materia, lo que complementa las medidas de conservación que las instituciones impulsan en el santuario.

Impactos de los incendios forestales en el país

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El contexto nacional explica la urgencia de reforzar acciones de reforestación. El 2024 dejó una de las temporadas más críticas registradas en el Perú. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), durante ese año se contabilizaron 1966 incendios forestales. Las emergencias provocaron la muerte de 35 personas y ocasionaron lesiones en 285 ciudadanos.

Más de 20 departamentos sufrieron daños significativos. Amazonas, San Martín, Ucayali, Lambayeque y Cajamarca figuraron entre los territorios más golpeados. Aunque los incendios ocurren en distintas épocas, los meses secos concentran un mayor número. El informe de MapBiomas Perú señaló que septiembre representó el punto más alto de casos durante ese periodo.

Un reporte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) destacó que el Perú se ubicó entre los países con mayor superficie afectada dentro de la Amazonía, junto con Brasil y Bolivia. La pérdida en el territorio nacional alcanzó 47 574 hectáreas de bosques durante el 2024, cifra superior a la registrada en el 2023, cuando se contabilizaron 20 042 hectáreas.

En este escenario, las labores anunciadas por el Sernanp en el Santuario Histórico de Machu Picchu forman parte de un esfuerzo mayor que busca devolver estabilidad a un paisaje clave para el país, tanto por su valor natural como por su importancia turística.

Temas Relacionados

machu Picchuincendiocuscoperu-noticias

Más Noticias

Más de 4800 hogares rurales fortalecen su producción y negocios con el programa Haku Wiñay en Huánuco

Foncodes ejecuta 19 proyectos orientados al fortalecimiento del sistema de producción familiar rural, la vivienda saludable y el emprendimiento local

Más de 4800 hogares rurales

Lima: ¿Cuál es el precio de la gasolina este 11 de noviembre?

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital de Perú

Lima: ¿Cuál es el precio

La brecha laboral después de los 50: el desafío de mantenerse vigente en la era digital

A través de las Becas Generación Plateada, la Fundación Romero impulsa la capacitación de adultos mayores de 50 años en competencias digitales y emprendimiento, un paso clave para su reinserción laboral y su autonomía económica

La brecha laboral después de

Perú: cotización de apertura del euro hoy 11 de noviembre (de EUR a PEN)

Este es el comportamiento de la divisa europea durante la jornada de hoy

Perú: cotización de apertura del

José Jerí firma autógrafos en colegio de Huánuco: escolares le entregan camisetas, cuadernos y hasta los brazos

La seguridad presidencial se vio desbordada cuando los estudiantes de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado corrieron y se agruparon para conseguir una selfie con el mandatario

José Jerí firma autógrafos en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí firma autógrafos en

José Jerí firma autógrafos en colegio de Huánuco: escolares le entregan camisetas, cuadernos y hasta los brazos

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Excongresista Arlette Contreras postularía al Senado por Alianza Para el Progreso

Delia Espinoza pide al PJ ordenar su inmediata restitución, sin necesidad de que la JNJ lo haga

Vladimir Cerrón asegura que nunca se ocultó en ‘El Cofre’ y niega protección de Dina Boluarte: “Lo de Mikonos es un invento colosal”

ENTRETENIMIENTO

El actor mexicano Rodrigo Brand

El actor mexicano Rodrigo Brand sería el protagonista de la nueva telenovela de Mayra Goñi en Latina

Sergio George promociona evento en Perú, pero no incluye a Yahaira Plasencia

¿Quién es Karen Paniagua, la tiktoker y modelo de OnlyFans que postulará como diputada?

Tony Succar producirá el primer sencillo de la imitadora de Whitney Houston: “Me quedé impactado al escucharla”

¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para seguir desde Perú

DEPORTES

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”

Luis Advíncula protagonista en los festejos de Boca Juniors tras el Superclásico: la euforia del peruano tras vencer a River

FPV advirtió a Universitario y Alianza Lima tras faltas en Liga Peruana de Vóley: hasta más de 10 mil soles por incumplimiento

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV de la Fase 1

Selección peruana llegó a Rusia después de dos días: jugadores fueron recibidos por hinchas y probaron comida rusa típica