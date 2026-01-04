Perú

Los líderes indígenas y científicos que impulsaron avances para la defensa de la Amazonía peruana en 2025

Premios internacionales, sentencias históricas y tecnología aliada abren una nueva etapa de representación y protección colectiva

Conocimiento indígena y evidencia científica
Conocimiento indígena y evidencia científica fortalecieron la defensa de la Amazonía en 2025. (Vista del río Putumayo). Foto: Flor Ruiz

Líderes indígenas, científicas y colectivos de la Amazonía peruana fueron protagonistas en 2025 por su papel central en la defensa del bosque tropical más grande del mundo. Premios internacionales, precedentes jurídicos inéditos y estrategias de conservación renovadoras señalaron un año decisivo para la región, evidenciando la capacidad de resiliencia de sus comunidades y el creciente reconocimiento de la Amazonía como territorio esencial para el equilibrio planetario.

Según BBC Mundo, Actualidad Ambiental y radio Madre de Dios, este impulso abarcó desde logros legales históricos hasta la consolidación de nuevos liderazgos, en particular de mujeres y jóvenes, dedicados a la protección de los recursos naturales.

Reconocimiento internacional e innovaciones jurídicas

El año estuvo marcado por el liderazgo de Mari Luz Canaquiri, presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, galardonada con el Premio Goldman 2025 en Estados Unidos, el mayor reconocimiento ambiental a nivel internacional. Según BBC Mundo, Canaquiri impulsó la defensa judicial del río Marañón, logrando su declaración como sujeto de derechos en marzo de 2024.

Esta sentencia inédita, ratificada posteriormente por un tribunal de segunda instancia, estableció la obligación de mantener el cauce libre de contaminación, y reconoció a las comunidades indígenas como guardianas y representantes legales del río. La acción se originó tras décadas de impactos por derrames de hidrocarburos vinculados al Oleoducto NorPeruano, cuya operación ha afectado gravemente la salud y la vida cotidiana del pueblo Kukama Kukamiria.

Mari Luz Canaquiri, ganadora peruana
Mari Luz Canaquiri, ganadora peruana del Premio Goldman 2025. Foto: Goldman Environmental Prize / El País

Fortalecimiento de la gobernanza indígena y representación estatal

En el plano de la representación estatal, Fermín Chimatani Tayori, líder del pueblo Harakbut, fue designado miembro del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), como destaca Actualidad Ambiental. Chimatani, oriundo de Puerto Luz en Madre de Dios, suma cerca de dos décadas de trabajo en gobernanza intercultural. Presidió en dos periodos la administración de la Reserva Comunal Amarakaeri, modelo reconocido globalmente y listado por la UICN.

Al analizar su nuevo rol en radio Madre de Dios, Chimatani expresó: “Se deben mantener los bosques sanos, el agua saludable, y todos los servicios ecosistémicos que proveen estas áreas protegidas del Perú”. Su gestión prioriza la articulación entre la conservación y el ejercicio efectivo de los derechos indígenas.

Fermín Chimatani Tayori. Foto: Anecap
Fermín Chimatani Tayori. Foto: Anecap Perú

Visibilidad internacional y acciones colectivas

Durante la COP30 realizada en Brasil en 2025, una delegación de 35 representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) participó exigiendo la declaratoria de emergencia amazónica ante la contaminación por mercurio, según BBC Mundo.

Entre las figuras reconocidas, Oseas Barbarán Sánchez, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), recibió distinciones por su labor innovadora en conservación ambiental. Estas acciones colectivas reflejan la participación activa y creciente influencia de las organizaciones indígenas en los foros donde se discuten las políticas sobre la Amazonía.

Oseas Barbarán Sánchez. Foto: ANDINA
Oseas Barbarán Sánchez. Foto: ANDINA

Liderazgo femenino y tecnología en vigilancia forestal

El uso de tecnología también avanzó de la mano de liderazgos femeninos. BBC Mundo y radio Madre de Dios resaltan a Betty Rubio, monitora forestal kichwa de Loreto, quien desde 2017 encabeza patrullajes que emplean drones, GPS y alertas satelitales para la vigilancia ambiental en la cuenca del río Napo.

Más de 30 mujeres lideran estos patrullajes, combinando tecnologías emergentes con conocimientos ancestrales para detectar actividades ilícitas y presentar denuncias que han contribuido significativamente a reducir la deforestación. Rubio manifestó en la sexta Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata (COP6): “El mercurio recorre nuestros ríos como una sombra. Se acumula en los peces y envenena nuestros cuerpos y territorios. Si la Amazonía muere, morimos todos”, según relató BBC Mundo.

Betty Rubio, lideresa y monitora
Betty Rubio, lideresa y monitora forestal kichwa de Loreto. Foto: Mongabay Latam.

Ciencia joven e innovación en conservación

Las nuevas figuras de la ciencia ambiental en Perú también alcanzaron proyección internacional. Vania Alexandra Tejeda Gómez fue destacada finalista de los Future for Nature Awards 2026, como informó BBC Mundo. Desde el equipo de Nodo Conservation, Tejeda dirige el monitoreo del tapir andino en las fronteras de Perú, Ecuador y Colombia, especie amenazada cuya protección es vital para la regeneración de los bosques nublados y páramos.

Su labor fue fundamental para la creación de corredores biológicos en Piura y recibió el Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado 2025, que reconoce aportes significativos al conocimiento y la conservación ambiental.

Los Future Nature Awards reconocieron
Los Future Nature Awards reconocieron a la peruana Vania Alexandra Tejeda Gómez . Foto: Andina / TV Perú

Reconocimiento a guardaparques y formación de nuevas generaciones

En 2025, el reconocimiento a los guardaparques tuvo un lugar destacado: más de 150 agentes se reunieron en octubre para fortalecer la vigilancia en áreas críticas como Tambopata y Pacaya Samiria, informó BBC Mundo. Emiliano Martínez, galardonado como “Guardaparque Ilustre 2025”, cuenta con más de treinta años de trayectoria en parques y reservas nacionales.

Por su parte, Dirceu Alan Quispe Auris, distinguido como “Guardaparque Destacado 2025”, promovió la gestión participativa y el turismo sostenible en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. El Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado, respaldado por el Ministerio del Ambiente y aliados, impulsa la formación de nuevas generaciones dedicadas a la protección y la ciencia ambiental en la Amazonía.

Emiliano Martínez, galardonado como “Guardaparque
Emiliano Martínez, galardonado como “Guardaparque Ilustre 2025”. Foto: Actualidad Ambiental

Quienes hoy reciben premios y homenajes consideran su labor como el inicio de un proceso colectivo renovado, manteniendo su compromiso y proyectando una defensa tenaz de la Amazonía para el futuro.

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

El órgano electoral sostuvo que la ONPE actuó dentro de sus competencias y que no se acreditó una infracción electoral en las primarias del partido

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

El proceso inicia con una cifra sin precedentes y plantea una competencia que suma tanto históricos contendientes como agrupaciones emergentes

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

La joven se pronunció en sus redes sociales y se disculpó con lo sucedido, sin embargo, explicó que los nervios del momento le juraron una mala pasada

Trabajadora de hotel de Tarapoto

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Ya hay tres clubes que pelearán por mantenerse o subir a la máxima categoría. Este domingo 4 de enero se definirá al último

Cuadrangular de Liga Peruana de
