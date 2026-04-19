De San Marcos a Harvard: La primera egresada de Ciencias Sociales que estudiará una maestría en esta universidad de Estados Unidos

Viviana Paola Hilario Paucar escribió una nueva página en la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Egresada de la Escuela Profesional de Historia, se convierte en la primera profesional de la Facultad de Ciencias Sociales en ser admitida en una maestría de la Universidad de Harvard, una de las instituciones académicas más reconocidas a nivel global.

Viviana, con apenas 35 años, logra este hito tras haber sido también la primera de su familia en acceder a la educación universitaria. Su ingreso a la Harvard Graduate School of Education para estudiar el programa de Education Policy and Analysis es resultado de una trayectoria de perseverancia y formación interdisciplinaria.

Tras superar un riguroso proceso de postulación que convocó a profesionales de todo el mundo, recibió la confirmación de su admisión el 6 de marzo de este año. Este logro representa no solo un avance personal y familiar, sino también un ejemplo del impacto de la educación pública en el Perú.

Viviana iniciará sus clases en agosto, con el propósito de enriquecer su visión sobre los sistemas educativos y fortalecer capacidades para diseñar políticas basadas en evidencia.

Desde ya, mantiene la intención de regresar al país para aplicar el conocimiento adquirido y aportar a la mejora de la educación peruana. Considera que el aprendizaje permanente y la reciprocidad marcan su desarrollo profesional y humano.

Viviana Hilario Paucar es la primera egresada de Ciencias Sociales de la UNMSM que estudiará una maestría en Harvard.

De Lima a Harvard

Nacida en Lima, en el seno de una familia de migrantes, Viviana creció entre relatos de esfuerzo y superación. Su padre, procedente de Ullusca (Junín), trabajó desde joven en la construcción, mientras que su madre, originaria de San Luis de Huancavelica, se dedicó al servicio doméstico.

Ambos vivieron las consecuencias del conflicto interno y debieron migrar a la capital, donde formaron una familia y emprendieron en el comercio local de frutas y verduras.

El acceso a la educación superior fue un punto de inflexión para la familia. Viviana ingresó a la UNMSM y, motivada por el ejemplo de sus padres, se involucró activamente en la vida universitaria.

Formó parte de grupos de investigación, voluntariado y dirigencia estudiantil, además de participar en proyectos interuniversitarios y congresos académicos. Destacó por su rendimiento académico, ubicándose en el quinto superior de su promoción y obteniendo una tesis calificada como sobresaliente.

La experiencia adquirida en la universidad y en diversas instituciones como el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Perú), donde lideró iniciativas educativas y culturales, consolidaron su perfil.

Como cofundadora del proyecto de historia pública digital “Coordenadas de Mujeres”, impulsó estrategias para visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad. Además, ha colaborado como mentora en programas educativos internacionales.

Inspiración para nuevas generaciones

El recorrido de Viviana se nutre de las enseñanzas de sus docentes en San Marcos y de la colaboración con colegas en el Perú y el extranjero. Entre sus principales reconocimientos figuran la obtención de la Beca Andina para Jóvenes Investigadores y la publicación de su tesis de licenciatura sobre la historia criminal en la Real Audiencia de Lima.

Al mirar hacia atrás, destaca la importancia de su alma mater en el desarrollo de su vocación. Su historia invita a otros estudiantes y egresados de la universidad pública a confiar en sus capacidades y proyectarse a nuevos horizontes académicos.

Viviana subraya que el esfuerzo y la constancia pueden abrir puertas insospechadas, incluso hasta una maestría en Harvard, y expresa su deseo de que este logro motive a más sanmarquinos a seguir sus sueños.