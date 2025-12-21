Nuevas especies descubiertas en 2025 revelan la enorme biodiversidad oculta en áreas protegidas del Perú

Composición: Infobae Perú

Durante 2025, una serie de investigaciones científicas desarrolladas en áreas naturales protegidas del Perú permitió identificar nuevas especies de flora y fauna en distintos ecosistemas andinos y amazónicos. Los hallazgos se produjeron en parques nacionales, santuarios históricos y bosques de protección, espacios que concentran una alta diversidad biológica y que, año tras año, siguen revelando especies desconocidas para la ciencia.

Desde orquídeas halladas en bosques montanos hasta ranas, roedores, marsupiales y reptiles registrados en zonas de difícil acceso, los descubrimientos abarcan múltiples grupos taxonómicos. Las investigaciones involucraron a universidades, especialistas nacionales e internacionales y, en varios casos, a comunidades indígenas que participaron activamente en el trabajo de campo, aportando conocimientos sobre el territorio y su biodiversidad.

Nuevas especies en los Andes: orquídeas, reptiles y mamíferos endémicos

Nueva especie de orquídea - UNTRM

El año comenzó con hallazgos en los bosques montanos andinos. En marzo, investigadores identificaron la orquídea Pleurothallis machupicchuensis en el Santuario Histórico de Machu Picchu, una especie que crece entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. La planta se caracteriza por un labelo bilobulado y un glenión prominente, rasgos morfológicos que permitieron diferenciarla de otras especies cercanas dentro del mismo género.

En abril, los Andes centrales aportaron un nuevo registro herpetológico con la descripción de la serpiente Tachymenoides goodallae. La especie fue encontrada entre los 2.190 y 3.050 metros sobre el nivel del mar en regiones como Pasco, Junín y Puno. Los análisis genéticos realizados por los investigadores confirmaron que se trataba de una especie distinta, lo que permitió corregir clasificaciones anteriores y actualizar el conocimiento sobre la diversidad de reptiles andinos.

Los bosques del entorno de Machu Picchu volvieron a ser escenario de un descubrimiento en junio, cuando se identificó al roedor semiacuático Incanomys mayopuma. Esta especie presenta patas adaptadas para la natación y orejas vestigiales, características poco comunes entre los mamíferos andinos. Su registro amplió la información existente sobre los ecosistemas fluviales de altura y las especies que dependen de ellos.

En julio, el Parque Nacional del Río Abiseo sumó un nuevo mamífero a su inventario con la descripción del marsupial Marmosa chachapoya. La especie destaca por tener una cola prensil más larga que su cuerpo, además de rasgos morfológicos que la diferencian de otros marsupiales conocidos en la región, reforzando el carácter endémico de la biodiversidad montana del norte andino.

Amazonía y bosques protegidos: ranas, plantas e insectos aún desconocidos

La Amazonía también fue escenario de múltiples descubrimientos a lo largo del año. En mayo, el Abanico del Pastaza, en Loreto, fue el foco de una expedición científica que documentó nuevas especies de flora, fauna y hongos. El trabajo se realizó en colaboración con comunidades urarinas, integrando el conocimiento tradicional con análisis científicos para registrar especies en bosques inundables y zonas de difícil acceso.

En octubre, los bosques de bambú del Parque Nacional Alto Purús revelaron la existencia de la rana venenosa Ranitomeya hwata. De pequeño tamaño, esta especie llamó la atención por su patrón de coloración llamativo y por un comportamiento reproductivo particular, aspectos clave para su identificación y clasificación dentro del grupo de anfibios amazónicos.

En San Martín, otro equipo de investigadores describió a la rana Scinax garciadavilae, una especie semi arborícola que mide entre 3,8 y 4,5 centímetros. Presenta un cuerpo marrón con manchas oscuras, flancos amarillos con puntos negros, ojos plateados y una piel cubierta de pequeños tubérculos. El hallazgo aportó nuevos datos sobre la diversidad de anfibios en ecosistemas amazónicos y de transición.

El 2025 también estuvo marcado por descubrimientos botánicos e insectos en distintas áreas protegidas. En agosto, en los bosques nublados del Parque Nacional del Manu, se identificó el escarabajo Konradus trescrucensis, de brillo metálico, junto con otras cuatro especies del mismo grupo. Estos registros se sumaron a investigaciones realizadas en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, donde se describieron nuevas especies de flora como Polylepis yanesha y orquídeas como Telipogon yanesha y Pleurothallis yanesha, cuyos nombres reconocen la relación histórica del pueblo Yanesha con estos bosques.

Durante el año, también se documentaron 21 nuevas especies de plantas del género Justicia, de las cuales 12 fueron encontradas dentro de áreas naturales protegidas. En el Bosque de Protección Alto Mayo se registró la planta trepadora Drymonia clavijoae, mientras que el Parque Nacional Tingo María sumó a su fauna al roedor Daptomys nunashae, identificado por su pelaje color chocolate y rasgos distintivos. Cada uno de estos registros amplió el inventario biológico existente y aportó información relevante para futuras investigaciones en ecosistemas andinos y amazónicos.