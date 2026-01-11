Perú

Rafael López Aliaga afirma que EEUU le pidió apoyar la captura del dictador Nicolás Maduro: “Ya estaba en agenda”

El líder de Renovación Popular declaró que la administración de Trump le pidió apoyo público tras la captura del líder chavista. También destacó la posición estratégica de Perú para Washington

Rafael López Aliaga afirmó que
Rafael López Aliaga afirmó que Washington le solicitó apoyar públicamente la captura de Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico por orden de Donald Trump

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que Washington le pidió respaldar la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien la administración del presidente Donald Trump detuvo días atrás y trasladó a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Durante una entrevista transmitida por su canal de YouTube desde Piura, el exalcalde de Lima aseguró que mantiene buenas relaciones con la Casa Blanca y se describió como “amigo” del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“He trabajado mucho tiempo con Estados Unidos. Soy amigo del secretario de Estado americano. No he empezado ayer”, indicó al recordar que Rubio lo invitó personalmente a la investidura de Trump como jefe de Estado.

“Me llegó una invitación y dije: ¿Qué pinta allá? Soy un alcalde de una ciudad, ¿por qué quieren que vaya? Ahí me di cuenta por qué me habían invitado. Hubo diez temas que hablamos. Uno era Venezuela. Ya estaba en agenda”, señaló.

l exalcalde de Lima aseguró
l exalcalde de Lima aseguró tener una relación cercana con la Casa Blanca y se describió como amigo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio

López Aliaga mencionó que la Casa Blanca le solicitó expresar públicamente su respaldo a la detención de Maduro: “(Rubio) me dijo: Necesito tu apoyo, que declares que estás a favor. El primer peruano que hizo un tweet diciendo ‘apoyo que se tome preso a este HP’ (hijo de p***, en referencia a Maduro), fue ‘Porky’”, señaló.

Añadió que, al conocer previamente la operación, “ya tenía redactado” el mensaje para su publicación cuando se anunció la captura del dictador. “Después vinieron el resto de partidos, algunos. Se sumaron”, comentó.

EEUU detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a Caracas, por orden de Trump, quien calificó el operativo como “brillante”.

La operación incluyó un amplio despliegue de helicópteros “Chinook” y otras unidades de fuerzas especiales para realizar la captura. De acuerdo con fuentes citadas por FOX, Maduro habría salido del país en una de estas aeronaves.

Renovación Popular evalúa sumar a
Renovación Popular evalúa sumar a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, para impulsar la candidatura presidencial de López Aliaga, quien lidera las encuestas de intención de voto

Socio

El exalcalde afirmó que Estados Unidos reconoce a Perú como socio estratégico y, pese a no formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), le concede la condición de “socio no OTAN”, distinción única en América Latina.

“Tenemos estatus geopolítico; Perú está en el centro de Sudamérica, es el hub para que toda la producción de la región llegue a Asia, a China, a Japón, a Tailandia, a Indonesia. Ya está pasando por Perú. (...) Todo está ahora en (el puerto de) Chancay. Pero hay que hacer más”, afirmó.

El último fin de semana, un informe de Hildebrandt en sus trece detalló que Renovación Popular busca incorporar a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump en las elecciones de 2016, de cara a la candidatura del exalcalde.

Según la última encuesta de Datum, López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura en segundo lugar con 8,8% de preferencia. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa el tercer puesto con 6,2%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, suma 5,8%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, alcanza 3,8%.

