Maxloren Castro fue convocado a la selección peruana tras la baja de Alex Valera: tendrá oportunidad ante Haití y España

La selección peruana sufrió una baja importante de cara a los amistosos internacionales frente a Haití y España. Alex Valera quedó desconvocado tras presentar una lesión sufrida durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la Liga 1, situación que obligó al comando técnico encabezado por Mano Menezes a realizar modificaciones en la lista de convocados.
Ante este panorama, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer la convocatoria del joven atacante de Sporting Cristal, Maxloren Castro, quien ocupará el lugar dejado por el delantero ‘crema’ y tendrá la oportunidad de integrar el plantel que afrontará los compromisos de la próxima fecha FIFA.
La baja de Valera supone un golpe para la selección peruana, considerando el peso que había ganado en los últimos procesos como una de las principales referencias ofensivas de la ‘blanquirroja’. No obstante, ante esta ausencia, Mano Menezes decidió apostar por la renovación y brindar una oportunidad a una de las jóvenes promesas del balompié nacional.
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Maxloren Castro, de apenas 18 años, se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de Sporting Cristal. Su capacidad para jugar por las bandas, su velocidad en espacios reducidos y su habilidad para desequilibrar en el uno contra uno han llamado la atención del comando técnico del combinado patrio durante los últimos meses.
La convocatoria llega en un momento clave para el joven delantero ‘celeste’, quien tendrá la posibilidad de demostrar nuevamente sus condiciones en partidos de alta exigencia internacional y bajo la observación directa del entrenador brasileño.
Los números de Maxloren Castro en la temporada
Maxloren Castro llega a la selección peruana luego de consolidarse como una de las principales figuras juveniles de Sporting Cristal en la presente temporada. Con apenas 18 años, el atacante ha sabido ganarse un lugar en el primer equipo ‘celeste‘, acumulando experiencia tanto en el torneo local como en el ámbito internacional.
Durante la presente temporada, el extremo registra 24 partidos disputados entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, competencia en la que participó en nueve encuentros. Esta continuidad le ha permitido ganar confianza y protagonismo dentro del esquema ‘rimense’, convirtiéndose en una de las principales apuestas de futuro del club.
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Además de su presencia constante en el campo, Castro ha conseguido aportar de manera directa en el aspecto ofensivo. Hasta la fecha suma tres goles y tres asistencias. Su regularidad y experiencia en torneos de alta exigencia terminaron por convertirlo en una alternativa atractiva para Mano Menezes, quien decidió apostar por su talento tras la baja de Alex Valera.
Una oportunidad importante para el joven extremo
La convocatoria de Maxloren Castro no solo responde a la necesidad inmediata de cubrir la baja de Alex Valera. También representa una clara señal de la intención de Mano Menezes de observar nuevos talentos y ampliar el abanico de opciones de cara a los próximos desafíos de la selección peruana.
Los amistosos frente a Haití y España aparecen como una oportunidad inmejorable para que el joven futbolista muestre sus credenciales con la camiseta nacional. Aunque la competencia por un lugar en el equipo es exigente, su presente en Sporting Cristal y el potencial que ha exhibido en los últimos años le permiten ilusionarse con sumar minutos y dejar una buena impresión en el cuerpo técnico del brasileño.
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