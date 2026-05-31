Golazo de FC Cajamarca ante Alianza Lima: Luis Advíncula y Alejandro Duarte quedaron expuestos en duelo por Liga 1 2026

Jonathan Betancourt abrió el marcador en Cajamarca con inusual definición - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima se medía en condición de visitante contra FC Cajamarca en un duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa intentaron proponer mediante la posesión del balón, aunque no consiguieron quebrar la defensa del cuadro ‘blanquiazul’, que se fue acomodando al partido con el correr de los minutos. Sin embargo, el elenco cajamarquino alcanzó a dar el primer golpe con el golazo de Jonathan Betancourt en una gran jugada individual que dejó expuestos a Luis Advíncula y Alejandro Duarte.

Esta acción se llevó a cabo a los 11 minutos de la primera mitad. El elenco ‘victoriano’ había generado una gran ocasión de peligro mediante un disparo de media distancia de Jean Pierre Archimbaud tras un saque en falso del guardameta Samuel Aspajo.

Justamente, el portero venezolano jugó en corto con un defensa de la escuadra ‘azul y oro’, que lanzó un pelotazo largo buscando a sus atacantes. Hernán Barcos pudo rozar el balón pese a la presión de Renzo Garcés, causando que el esférico le quede perfilado para Betancourt, quien tuvo un mano a mano con Advíncula: lo midió por unos segundos y después se lo llevó a pura potencia por la banda izquierda hasta ingresar al área rival.

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El extremo ecuatoriano logró escaparse de la marca del ‘Rayo’ tras un buen regate y definió al costado del arquero Alejandro Duarte, cuyo pie izquierdo rocó la pelota aunque disminuyó la velocidad de la pelota, que se terminó colando en el fondo de su valla.

La gran jugada de Jonathan Betancourt ante Luis Advíncula y Alejandro Duarte para su golazo con FC Cajamarca ante Alianza Lima.

Mr Peet explotó contra Luis Advíncula y Alejandro Duarte

En plena transmisión de L1 MAX, el periodista deportivo, Peter Arévalo, cuestionó el bajo nivel de los jugadores de Alianza Lima ante FC Cajamarca. “Cuando Girotti pide una falta que no es, cuando Castillo pide una falta que tampoco es... En estos primeros minutos, Alianza Lima está jugando con una apatía y por cumplir el fixture”, dijo en primera instancia tras el gol de Jonathan Betancourt.

En eso, el popular ‘Mr. Peet’ criticó a Luis Advíncula y Alejandro Duarte. “Hay una pasividad total en Advíncula y en Duarte. Ese gol no se lo hacían la semana pasada”, agregó.

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Y es que sin duda, un tremendo mazazo para el equipo ‘íntimo’, que pese a ser el ganador del Torneo Apertura 2026, quería imponerse en Cajamarca para intentar buscar el mejor resultado pensando en la tabla acumulada. Eso sí, para este encuentro no estuvo presente el entrenador Pablo Guede por un tema de salud, por lo que su reemplazo en la zona técnica fue su ayudante, el colombiano Brayan Angulo.

Golazo de FC Cajamarca ante Alianza Lima: Luis Advíncula y Alejandro Duarte quedaron expuestos en duelo por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

Otra exhibición de Jonathan Betancourt en Liga 1 2026

Jonathan Betancourt, que ya vistió la camiseta de Deportivo Garcilaso en 2023, se convirtió en uno de los fichajes estelares de FC Cajamarca, que ha tenido que luchar en los últimos lugares de la Liga 1 2026.

Aunque su participación se limita a apenas cuatro titularidades en 13 partidos, el veloz extremo ecuatoriano ha sabido destacar en otro partido de relevancia como ante Sporting Cristal, por la fecha 15 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, fabricó la jugada que terminó en el gol de Hernán Barcos y luego él mismo convirtió el segundo tanto tras una gran jugada individual en el triunfo 3-1 en el estadio Héroes de San Ramón.

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Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.