Rafael López Aliaga arremete contra el Ministerio de Economía: “El 28 de julio, su presupuesto se va a la basura”

El líder de Renovación Popular planteó que la mitad del impuesto a la renta de la mina San Rafael permanezca en Puno para financiar proyectos gestionados por el sector privado y sin intervención estatal

Rafael López Aliaga propuso que la mitad del impuesto a la renta de la mina San Rafael permanezca en Puno para financiar proyectos gestionados por privados, sin intervención estatal

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó este miércoles al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al referirse a un programa de pozos de agua que ejecuta, junto con empresarios privados, en la región Puno.

“La meta es llegar a mil pozos, son empresarios que están poniendo de su bolsillo y lo están donando. En Perú hay gente buena. Es la mayoría, la que no está agremiada”, expresó en diálogo con el programa Edición Especial.

El exalcalde sugirió que la mitad del impuesto a la renta de la mina San Rafael, una operación de estaño situado en el distrito de Antauta, permanezca en Puno para proyectos específicos, bajo la administración de la propia empresa y sin intervención de “burócratas”.

Indicó que dichos recursos posibilitarían enfrentar la problemática del río Ramis, el más extenso de la cuenca del Titicaca, afectado tanto por la descarga de aguas residuales como por la presencia de contaminantes químicos originados en actividades de minería ilegal.

Aseguró que, de resultar electo, reemplazará el presupuesto vigente a partir del 28 de julio por uno nuevo con mayor énfasis en inversiones

“Nos metemos ahí con plata privada, que en lugar de irse a la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), la mitad se queda en Puno para limpiar el río de una buena vez, que lleva años. Pero que lo haga el privado, que no firme el gobernador regional”, manifestó.

Consultado sobre la viabilidad fiscal de sus propuestas, López Aliaga aseguró que el presupuesto vigente perderá validez el próximo 28 de julio, en caso su fórmula resulta elegida en los comicios generales. “Con todo respeto, (...) se va a la basura. Así de claro. Tengo un presupuesto distinto que va a cambiar”, señaló.

Criticó que, según su percepción, los funcionarios del MEF destinen solo una parte del presupuesto nacional a inversiones y proyectos, mientras que la mayor proporción, hasta un 90%, se utilice para cubrir gastos corrientes, incluidos sueldos.

De acuerdo con la última encuesta de Ipsos para América Televisión, López Aliaga lidera la intención de voto con 10%, seguido por Keiko Fujimori con 7% y Mario Vizcarra con 5%

“Eso, sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. Nosotros estamos trabajando para llegar al 50/50 el 28 de julio próximo año. Porque este MEF no lo va a hacer”, concluyó.

La encuesta más reciente de Ipsos para América Televisión ubica al exburgomaestre en el primer lugar de intención de voto con 10%. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, alcanza 7%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5% y Carlos Álvarez, de País para Todos, aparece con 4%.

César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), registra 3%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, logra el mismo porcentaje, al igual que Johnny Lescano, de Cooperación Popular; Carlos Spade, de Sí Creo; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; y Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, quienes también obtienen 2% cada uno.

