Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Una temporada de éxito en 'El Valor de la Verdad’ dejó al periodista Beto Ortiz aburrido, como tantos otros asuntos que lo fatigan. Por eso anunció su despedida y viajó a Puerto Rico, un país que nunca había visitado. Y por eso, también, regresa a la orilla de la política en un momento convulso, otra vez con 'Beto A Saber’ (Willax TV) y luego de la primera entrevista televisada con el presidente interino José Jerí, con quien realizó una videollamada hasta ahora desconocida.

“No les prometo nada”, ha anunciado en la promoción de su nuevo ciclo, previsto para el 12 de enero. En el avance aparecen rostros inesperados, como el abogado Raúl Noblecilla, defensor del expresidente que lo empujó al exilio en México.

Pero han pasado cinco años, y ahora es un atardecer de verano en Lima. Abre la puerta de su casa y recibe a Infobae Perú mientras acaricia a Bonnie, su perra. “Un periodista se sienta con un asesino, con un terrorista, con un violador y con un político. A veces, son la misma cosa, ¿no?”, suelta entre risas.

Dice que rehúye de los coros unánimes, que es momento de hacer acopio de tolerancia: “Quiero escuchar opiniones que me indignen, que me den risa, que me conmuevan, con las que me identifique o que me ericen. Pero no se puede construir nada si uno se rodea de personas que piensan exactamente igual y que cantan el aleluya en el mismo tono y en la misma nota. No sirve, eso no es inteligente”.

― ¿Cómo vuelves después de casi un año entre la farándula?

Siempre estoy regresando a todos lados. Yéndome y regresando. Creo que así la vida es más interesante, más variada. No hay posibilidad de rutina ni de aburrimiento, aunque estuve a un pelo de firmar con Panamericana.

― ¿Y qué sucedió?

Cuando uno firma un contrato, tiene que estar convencido de que es la mejor opción. El tema económico es importante, pero para un periodista es más importante el tema editorial. No estaba seguro de cuál era la línea, porque creo que ellos tampoco. Cuando un canal es vendido a otro propietario y entra el nuevo propietario, todos entran en incertidumbre porque no saben hacia dónde va. Nadie sabía siquiera quién era el dueño del canal.

Beto Ortiz señala que muchos aspirantes reciben financiamiento de sectores ilegales como la minería y el narcotráfico. Foto: Carlos Díaz/InfobaePerú

Había mucha desinformación. Y es muy peligroso para un periodista firmar un contrato con unos dueños que apenas hemos visto en foto y no sabemos cuáles son sus planes, sus valores, sus objetivos: para qué quieren un medio de comunicación. El mismo día en que iba a firmar, entró un WhatsApp de Erasmo Wong hijo, que me decía: “¿Podemos conversar?“. Estaba en la oficina del gerente de Panamericana, y le dije: ”Mira, me escribe Erasmo". “Ah, qué gracioso”. No era un tema pecuniario. Los asuntos de libertad de expresión, de línea editorial, no los puedes firmar.

― La otra vez, cuando estrenaste EVDLV, me dijiste que estabas cansado de la política, que te habías hastiado...

Totalmente. Ahora, al revés. Ahora me hastié de la farándula y vuelvo a la política. No hay nada más adrenalínico que regresar a la arena en una campaña electoral. La campaña electoral es la fiesta del debate, de la discusión, o la guerra, si se quiere. Son meses muy intensos de entrevistas crispadas, de polémica, de titulares, de destapes. Es la política en su estado más puro, la lucha por el poder. Tenemos a más de 30 personas y partidos disputándose el poder. Algunos por las peores razones, alguno quizás por amor a la patria, pero la mayoría ya saben por qué. Estar en el medio, como árbitro, mensajero, carbonero o sparring, es fantástico. Es el mejor momento para hacer periodismo político y es terrible para un periodista estar fuera, porque es el mundial, el momento de la final de la Copa, quieres jugar. Afortunadamente, voy a poder jugar.

― ¿Cuál crees que es la diferencia entre la campaña pasada y esta?

Primero, la cantidad (de aspirantes), que es la expresión de la angurria. Todo este boom de partiditos nuevos y de personas absolutamente desconocidas, irrelevantes, intrascendentes, que creen que pueden ser presidentes, tiene que ver con que nos hayan gobernado dos personajes olvidables como Pedro Castillo y Dina Boluarte. Sí: tristemente, cualquiera puede. De eso va la democracia. Pero a veces la democracia llega a extremos. ¿Quién necesita, con todo respeto, una elección donde compiten Pancho Díez Canseco, Ricardo Belmont, Fernando Olivera? Las mismas momias de siempre. Váyanse a descansar. ¿Nuevamente Acuña? No van a ganar. Pedro Castillo ha generado la alucinación colectiva de que todos podemos ser presidentes, todos somos estrellas. Y no es así.

― En la misma carrera están López Aliaga y Keiko, que va por cuarta vez. ¿Qué te parecen ellos?

Una cosa es ser terco y otra es ser necio. Hay una delgada línea que separa la terquedad de la necedad. Y creo que Keiko está siendo necia, porque no está leyendo las señales. Uno tiene que desarrollar una intuición, un sexto sentido, una perceptividad que te permita saber cuándo es hora de retirarse dignamente. La gente ya le dijo que no, y quiere otra vez que le digan que no. Le van a volver a decir que no. En el caso de López Aliaga, está primero en las encuestas, pero me preocuparía por eso porque los primeros nunca ganan. Primero, por ejemplo, estuvo Luis Castañeda Lossio.

― Justo hoy (martes 30 de diciembre de 2025), dos trenes chocaron en la vía a Machu Picchu (el saldo fue un muerto y decenas de heridos). Uno de los trenes es de PeruRail, fundada por ‘Porky’

Rafael tiene un montón de años trabajando con trenes, nunca se le descarriló ninguno, ¿y justo ahora, a tres meses de las elecciones, el tren de la competencia se estrella contra el suyo y deja un muerto? ¿No te parece demasiado piña? Creo que hay que sospechar. En una campaña tan inmisericorde como esta que empieza, es mejor sospechar de todo, especialmente de los atentados y los accidentes.

Beto Ortiz explica que rechazó firmar con Panamericana Televisión por incertidumbre sobre la línea editorial y desconocimiento de la propiedad del canal. Foto: Carlos Díaz/InfobaePerú

― Has vuelto a Willax y salió Milagros Leiva.

Evidentemente, la señora y yo nunca estaremos en la misma habitación. He escuchado que ‘Fiona’ -y esta chapa se la puso Butters, no yo-, cuando recibió la noticia de que yo podría regresar a Willax, dijo: ‘Si Beto entra por una puerta, yo salgo por la otra’. Y le preguntaron por cuál (risas).

Quiero decir algo sobre el futuro profesional de la colega, que por supuesto me preocupa. Ella ha cambiado un programa diario en un canal de televisión abierta por un pódcast. No le conocía esa humildad, ese espíritu de conformismo. Ella ya debe tener el programa de alguien en la mira. Me atrevería a pronosticar que es el de Diana Seminario. Ambas se conocen bien.

― ¿Qué te pareció esta aspiración de Phillip Butters (exprecandidato presidencial por Avanza País)?

Él creía que podía ser presidente del Perú. Y ahí está. Uno por ciento. Con uno por ciento lo que tienes que hacer es retirarte a llorar, a lamer tus heridas. Pero no, sale a anunciar un nuevo programa de televisión. ¿Es de verdad el país tan generoso? ¿No era el que se tumbó solo a Castillo? ¿No era el que hizo rico a Rafael López Aliaga? ¿No tenía más plata que Dionisio Romero? ¿No era el rey del mambo? ¿Qué pasó? ¡Uno por ciento! Es patético. Si yo no le decía que no a Panamericana, Butters no tendría un plato de comida caliente que llevarse a la boca.

― ¿Viste lo que le pasó en Puno?

Mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País y, una vez que lo conseguía, se retiraba, pero no esperaba que en el camino sería apedreado. Ese es el problema con la gente que padece de megalomanía severa. Pierden contacto con la realidad. Cualquiera que hubiera escuchado las cosas que dijo sobre los puneños sabría que es suicida para alguien que ha sido tan brutal, tan clasista, tan racista, tan facho contra una población. Esa imagen es imborrable. Lo va a perseguir hasta el final de sus días. Esa imagen del matón asustado, del boxeador masacrado que ya no quiere volver a subir al ring, que tiembla, que se muere de miedo y se va cubierto de vergüenza. El pueblo puneño le dio de su propia medicina. ‘Tú eres matón, tú eres patán. Ven, pues, ven’. Y mira cómo se fue. En ese momento se iba no solo de Puno, no solo de Juliaca, se iba de la campaña, se iba de la historia.

― ¿Qué te parece Enrique Valderrama (ganador de las elecciones primarias el Partido Aprista Peruano) y la trifulca de ese partido? Lo digo porque tu mejor amiga es Carla García...

Es difícil opinar con objetividad porque le tengo especial cariño a una de las partes, que es mi mejor amiga. Difícilmente podría ser objetivo frente a la figura de este chico que no conozco. ¿De dónde salió? ¿A quién le ganó? ¿Quién lo patrocina? Lo investigaré, pero me da mucha pena que el APRA esté al borde de ser descalificado por una tontería. Haber metido como invitados a los candidatos perdedores de una elección interna. No sé nada de los estatutos, pero el que pierde, perdió y se acabó. Esa movida mañosa, tramposa, de querer meter por debajo de la mesa, de contrabando a los amigotes para que no se pierdan del festín, pinta de cuerpo entero a esta sangre nueva, que parece que tan nueva no es. Me apena mucho porque he visto cómo ha trabajado Carla. De hecho, la he dejado de ver de manera radical desde que entró a campaña. No la veo nunca. Chateamos, hablamos, pero nunca la puedo ver porque siempre tiene un evento, un viaje, un mitin.

Pareciera que la política se gana con otras armas, que ya no se trata solo de ganarse el apoyo de los militantes, de las bases, de los votantes, sino que hay una serie de trasiegos debajo de la mesa. Hay una serie de arreglos, torvos, oscuros. Eso ensucia la política. Más una política que ya está bastante cochina. Mira lo que ha pasado en Acción Popular. Es una catástrofe y otros partidos van a seguir el mismo camino.

Beto Ortiz describe el contexto electoral como dominado por la ambición material y la búsqueda de poder sin propuestas sólidas. Foto: Carlos Díaz/InfobaePerú

― ¿Cómo Jerí accedió a que lo entrevistaras?

Hice una serie de comentarios bastante duros sobre la manera azarosa en la que el señor Jerí había llegado a la presidencia. Al día siguiente tuve una comunicación de su jefe de prensa que me dijo que el presidente quería hablar conmigo. Hablamos. Me hizo una videollamada y conversamos. Me sorprendió mucho porque no es usual que un presidente llame a un periodista y mucho menos a un periodista crítico, ácido con su figura. En esto se fueron meses, hasta que finalmente aceptó. Me encontré con un hombre muy simple, muy aterrizado, que me pareció tener las ideas claras. No creo que sea una luminaria, pero me parece que tiene claro el horizonte cortito que le queda. Él ha planteado algunas cosas que le gustaría hacer: algunas, seguramente, no serán viables en el corto tiempo. Ojalá. Yo le deseo suerte.

― ¿Y ese porcentaje de aprobación que tiene?

Para su suerte, la valla estaba bien bajita. Hemos tenido a dos individuos que odiaban a la prensa, que la ahuyentaban, que la acorralaban, que la encerraban en cuartos, que le lanzaban a los perros. Y de pronto hay un presidente que sale a comprar emoliente, habla con la gente, transmite todo el día en TikTok. Te parece que son tonterías, que no tiene sentido, que no sirve para nada. No sé, pero ahí está haciendo cosas. ¿Servirá? ¿No servirá? ¿Logrará algo? No lo sabemos. La gran diferencia es esa. Ahora ha salido con su nuevo eslogan: “Perú a toda máquina”. Me parece una genialidad. Si no puedes ocultar algo, exagéralo; si te disparan un misil, úsalo a tu favor, desvíalo.

― ¿A quién miras presidenciable?

A nadie. No me imagino quién podría ganar. De verdad, creo que del ejército de candidatos son muy pocos los que tienen la formación, la calidad humana, el espíritu de trabajo, el equipo, el plan de gobierno suficiente para tomar las riendas del país. No lo veo, y mejor que no lo vea, porque entonces me sesgaría. Y no quiero una televisión de panfleto.

― ¿Cómo estás preparando tu programa?

Me estoy reuniendo con algunas personas que me cuentan cómo va la cosa. Creo que va a ser una elección muy difícil, hasta diría cruenta. Me temo que va a haber mucha violencia y sangre, incluso. Ojalá me equivoque, pero temo que podría pasar lo que ha pasado en países cercanos: disparan contra candidatos, atentan contra políticos. El nivel de codicia es muy grande. Estamos en una elección marcada por la angurria, la ambición material, la ambición económica.

Muchos de los candidatos están pensando en minería ilegal, en madereros ilegales, en narcotráfico. Esos son los financiamientos que van a tener cientos de candidatos en esta elección. Muchos están reuniéndose con el banquero, con el gerente de la empresa de telefonía, pidiéndoles: ‘¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la mía? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Con cuánto te vas a matricular?’. A eso se reduce la política en el Perú. Los empresarios, los mineros, los agroindustriales, los banqueros, entran en ese juego. Y no entran porque sean bobos, sino porque saben que este país funciona así. Si estoy bien con el que la lleva, me va a ir bien.

― Quería consultarte por los procesos que Fiscalía ha abierto en tu contra por denuncias de Zamir Villaverde

Tendría que tener a mi abogada acá al costado porque ya son tantos y tan absurdos los infinitos procesos, carpetas, juicios, denuncias, demandas que me ha logrado instalar este fulano. Ya perdí la cuenta. Deben ser cuarenta. Por cualquier cosa. Y le aceptan las denuncias. ¿Por qué a un magnate como ese le admiten todas las denuncias? ¿Y por qué a la gente sencilla que denuncia un despojo, una agresión, una violencia doméstica, un robo, no les hacen caso? Porque la justicia tiene precio.

― Has dicho que no prometes nada con tu retorno

Beto a saber regresa el lunes 12 de enero a las 9:00 pm, que es el horario en el que estamos acostumbrados a encontrarnos. Sí, no les prometo nada, ni me prometo nada. Pero la revolución comienza por casa. Uy, ya dije una mala palabra: revolución.