Pago ONP de enero 2026: desde mañana podrá cobrar este grupo de pensionistas del régimen 19990

El inicio del pago de pensiones para los afiliados al Decreto Ley Nº 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se concretará desde mañana, lunes 12 de enero de 2026, fecha en que el Banco de la Nación dará acceso a los primeros depósitos para los grupos de beneficiarios seleccionados.

La expectativa se centra en el cronograma oficial, que establece jornadas diferenciadas según la inicial del apellido, y en la reciente decisión del Ejecutivo de incrementar el monto máximo de pensión, aunque la actualización no se reflejará en este primer abono del año.

El Gobierno dispuso elevar la pensión máxima de la ONP a S/1.000 para quienes acrediten al menos veinte años de aportes, un ajuste que representa un aumento respecto a los S/893 que regían hasta diciembre pasado.

De acuerdo con la información oficial, el decreto que respalda esta decisión fue publicado el 30 de diciembre y beneficiará a más de 237 mil jubilados e inválidos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). No obstante, la retribución ajustada comenzará a aplicarse con el pago de febrero, ya que las planillas de enero permanecen inalteradas.

El calendario de pagos difundido por la Oficina de Normalización Previsional distribuye los abonos en distintas fechas, considerando la inicial del apellido del pensionista.

El lunes 12 de enero corresponde a quienes tengan apellidos iniciados en A, B o C; el martes 13 de enero será el turno de los apellidos D a L; el miércoles 14 de enero podrán acceder quienes tengan apellidos de la M a la Q; mientras que el jueves 15 de enero se atenderá a los apellidos que empiezan con letras de la R a la Z. Este esquema busca ordenar la atención y evitar aglomeraciones en las agencias del Banco de la Nación.

Para quienes opten por la modalidad de pago a domicilio, el cronograma prevé el abono desde el mismo lunes 12 de enero, pero la entrega de los montos a los pensionistas en sus viviendas se realizará entre el viernes 16 y el domingo 25 de enero. Este mecanismo, detallado por la ONP, apunta a facilitar el acceso a los fondos a quienes tienen dificultades de movilidad o viven en zonas alejadas.

El pago correspondiente a enero también incluye a pensionistas amparados bajo la Ley N° 27803, así como a quienes perciben sus haberes por convenios internacionales, quienes recibirán el abono el viernes 16 de enero. Además, la ONP administra otros regímenes previsionales, cada uno con fechas y modalidades propias para el desembolso.

En el caso del Decreto Ley N° 18846, tanto el abono en cuenta como el pago a domicilio se encuentran programados para el 16 de enero y del 20 al 25 de enero, respectivamente.

Para los beneficiarios del Decreto Ley N° 20530 y de pensiones por encargo, el depósito en cuenta también se efectuará el 16 de enero, mientras que la entrega domiciliaria abarcará del 20 al 25 del mismo mes. Los pensionistas pesqueros de la Ley N° 30003 y quienes están comprendidos en el seguro complementario de trabajo de riesgo (Ley N° 26790) seguirán un esquema idéntico de fechas y modalidades.

El incremento de S/893 a S/1.000 se aplicará de manera retroactiva en febrero, por lo que el abono de ese mes incluirá la diferencia correspondiente al mes anterior. La medida alcanza únicamente a quienes cuentan con una pensión definitiva otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025 y cumplen con los requisitos establecidos en la norma.

De acuerdo con la ONP, “el aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio”.

El desembolso de los haberes podrá realizarse en cuentas de distintos bancos, además del Banco de la Nación, como BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif, según la preferencia del usuario y el tipo de régimen previsional al que pertenezca. Infobae Perú remarcó que esta diversificación de entidades busca facilitar el acceso y la disponibilidad de los fondos para los pensionistas.

La ONP reiteró que la información sobre el cronograma, los montos y los requisitos para acceder al incremento está disponible en sus canales oficiales, con el propósito de garantizar transparencia y claridad en la comunicación con los afiliados. Por último, la institución recordó que los pagos domiciliarios y los abonos en cuenta bancaria seguirán los plazos ya establecidos, sin alteraciones para este primer mes de 2026.