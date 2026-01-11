Perú

Pago ONP de enero 2026: desde mañana podrá cobrar este grupo de pensionistas del régimen 19990

Una nueva etapa comienza para quienes dependen del sistema previsional peruano, ya que el Banco de la Nación establecerá un cronograma según la inicial del apellido y se mantendrán montos del año anterior

Guardar
La ONP inicia el pago
La ONP inicia el pago de pensiones para afiliados al Decreto Ley 19990 desde el lunes 12 de enero de 2026, según el nuevo cronograma oficial. (Andina)

El inicio del pago de pensiones para los afiliados al Decreto Ley Nº 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se concretará desde mañana, lunes 12 de enero de 2026, fecha en que el Banco de la Nación dará acceso a los primeros depósitos para los grupos de beneficiarios seleccionados.

La expectativa se centra en el cronograma oficial, que establece jornadas diferenciadas según la inicial del apellido, y en la reciente decisión del Ejecutivo de incrementar el monto máximo de pensión, aunque la actualización no se reflejará en este primer abono del año.

El Gobierno dispuso elevar la pensión máxima de la ONP a S/1.000 para quienes acrediten al menos veinte años de aportes, un ajuste que representa un aumento respecto a los S/893 que regían hasta diciembre pasado.

El Gobierno eleva la pensión
El Gobierno eleva la pensión máxima ONP a S/1.000 para quienes acrediten al menos 20 años de aportes, beneficiando a más de 237 mil jubilados. (Andina)

De acuerdo con la información oficial, el decreto que respalda esta decisión fue publicado el 30 de diciembre y beneficiará a más de 237 mil jubilados e inválidos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). No obstante, la retribución ajustada comenzará a aplicarse con el pago de febrero, ya que las planillas de enero permanecen inalteradas.

El calendario de pagos difundido por la Oficina de Normalización Previsional distribuye los abonos en distintas fechas, considerando la inicial del apellido del pensionista.

El lunes 12 de enero corresponde a quienes tengan apellidos iniciados en A, B o C; el martes 13 de enero será el turno de los apellidos D a L; el miércoles 14 de enero podrán acceder quienes tengan apellidos de la M a la Q; mientras que el jueves 15 de enero se atenderá a los apellidos que empiezan con letras de la R a la Z. Este esquema busca ordenar la atención y evitar aglomeraciones en las agencias del Banco de la Nación.

El aumento de la pensión
El aumento de la pensión ONP de S/893 a S/1.000 no se verá reflejado en el pago de enero de 2026, sino en el abono de febrero, con ajuste retroactivo. (Andina)

Para quienes opten por la modalidad de pago a domicilio, el cronograma prevé el abono desde el mismo lunes 12 de enero, pero la entrega de los montos a los pensionistas en sus viviendas se realizará entre el viernes 16 y el domingo 25 de enero. Este mecanismo, detallado por la ONP, apunta a facilitar el acceso a los fondos a quienes tienen dificultades de movilidad o viven en zonas alejadas.

El pago correspondiente a enero también incluye a pensionistas amparados bajo la Ley N° 27803, así como a quienes perciben sus haberes por convenios internacionales, quienes recibirán el abono el viernes 16 de enero. Además, la ONP administra otros regímenes previsionales, cada uno con fechas y modalidades propias para el desembolso.

En el caso del Decreto Ley N° 18846, tanto el abono en cuenta como el pago a domicilio se encuentran programados para el 16 de enero y del 20 al 25 de enero, respectivamente.

Para los beneficiarios del Decreto Ley N° 20530 y de pensiones por encargo, el depósito en cuenta también se efectuará el 16 de enero, mientras que la entrega domiciliaria abarcará del 20 al 25 del mismo mes. Los pensionistas pesqueros de la Ley N° 30003 y quienes están comprendidos en el seguro complementario de trabajo de riesgo (Ley N° 26790) seguirán un esquema idéntico de fechas y modalidades.

La modalidad de pago a
La modalidad de pago a domicilio para pensionistas ONP contempla entregas entre el 16 y el 25 de enero, facilitando el acceso a beneficiarios con movilidad reducida. (Andina)

El incremento de S/893 a S/1.000 se aplicará de manera retroactiva en febrero, por lo que el abono de ese mes incluirá la diferencia correspondiente al mes anterior. La medida alcanza únicamente a quienes cuentan con una pensión definitiva otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025 y cumplen con los requisitos establecidos en la norma.

De acuerdo con la ONP, “el aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio”.

El desembolso de los haberes podrá realizarse en cuentas de distintos bancos, además del Banco de la Nación, como BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif, según la preferencia del usuario y el tipo de régimen previsional al que pertenezca. Infobae Perú remarcó que esta diversificación de entidades busca facilitar el acceso y la disponibilidad de los fondos para los pensionistas.

La ONP reiteró que la información sobre el cronograma, los montos y los requisitos para acceder al incremento está disponible en sus canales oficiales, con el propósito de garantizar transparencia y claridad en la comunicación con los afiliados. Por último, la institución recordó que los pagos domiciliarios y los abonos en cuenta bancaria seguirán los plazos ya establecidos, sin alteraciones para este primer mes de 2026.

Temas Relacionados

ONPCronograma ONPBanco de la NaciónDecreto Ley 19990peru-economia

Más Noticias

¿El paro de transporte en Lima y Callao ya no será el 15 de enero? Esto anunció hoy el gremio

La incertidumbre sobre la jornada de suspensión del transporte público mantiene en vilo a usuarios y trabajadores, mientras los gremios sostienen reuniones para definir el día exacto en el que se concretará la medida

¿El paro de transporte en

Premier Ernesto Álvarez respalda intervención de EEUU en Venezuela: “Acá no cabe el derecho internacional”

Titular de la Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que “no había otro recurso que la fuerza ante una izquierda para forzar a un régimen tiránico a negociar”, y que la captura de Nicolás Maduro fue una medida “salomónica y equilibrada”

Infobae

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

Más del 40 % de votantes se mantiene en la incertidumbre y el voto en blanco sigue siendo el verdadero líder de las encuestas. Las elecciones generales están programadas para el 12 de abril de este año

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga

Felipe Chávez debutó oficialmente con Bayern Múnich: volante peruano sumó sus primeros minutos en la Bundesliga

El futbolista peruano disputó su primer partido en la liga alemana y fue parte de una contundente goleada del equipo ‘bávaro’ frente al Wolfsburgo

Felipe Chávez debutó oficialmente con

Vladimir Cerrón “no estaría en Perú” y tendría protección, según el ministro Ernesto Álvarez

El presidente del Consejo de Ministros afirmó que el ministro del Interior y la Policía Nacional recibieron instrucciones para capturar al líder de Perú Libre, pero siguen sin tener éxito en su ubicación

Vladimir Cerrón “no estaría en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Infobae

Premier Ernesto Álvarez respalda intervención de EEUU en Venezuela: “Acá no cabe el derecho internacional”

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

Vladimir Cerrón “no estaría en Perú” y tendría protección, según el ministro Ernesto Álvarez

José Williams seguirá en la contienda: JEE rechaza tacha y exige corregir su declaración jurada

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

ENTRETENIMIENTO

Murió Yeison Jiménez: Yahaira Plasencia,

Murió Yeison Jiménez: Yahaira Plasencia, Josimar y Daniela Darcourt se despiden del colombiano

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: “La invitaron hace más de un mes”

After Party tras concierto de Bad Bunny en Perú es oficial: todos los detalles del evento

DEPORTES

Felipe Chávez debutó oficialmente con

Felipe Chávez debutó oficialmente con Bayern Múnich: volante peruano sumó sus primeros minutos en la Bundesliga

Pablo Guede restó importancia a la derrota de Alianza Lima ante Independiente: “Se vio reflejado lo que quería”

Gonzalo Bueno inicia su sueño en la ‘qualy’ del Australian Open 2026: rival, horario y dónde ver el debut del peruano

Fixture de la Liga 1 2026: fechas y todos los partidos de la nueva temporada del campeonato peruano

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo