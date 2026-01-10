Pago ONP se desembolsa este 12 de enero: ¿Qué pasará con el aumento de S/ 100?

Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

El Banco de la Nación ha informado y recordado que ya este lunes 12 de enero iniciará el pago a los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Como se sabe, a fines del 2025, se aprobó que la pensión máxima pueda llegar a S/1.000, lo que involucra un aumento de S/ 100.

Pero este aumento no se verá en el pago de este enero, sino que se juntará al aumento del pago de febrero (el monto pendiente de enero y el de febrero vendrán juntos), y ya en marzo los afiliados recibirán su pensión con el aumento esperado y regular. Esto se dará en las siguientes fechas según el apellido del pensionistas:

Apellidos A-C : lunes 12 de enero

Apellidos D-L : martes 13 de enero

Apellidos M-Q : miércoles 14 de enero

Apellidos R-Z : jueves 15 de enero

Abono de pago a domicilio: lunes 12 de enero

Inicio del pago a domicilio: viernes 16 de enero

Fin de pago a domicilio: domingo 25 de enero.

Pensionistas de la ONP podrán cobrar desde el lunes 12 de enero. - Crédito Andina

Cronograma ONP de pagos

Durante el año, los pagos se realizarán mensualmente y de forma progresiva, de febrero a diciembre. Para conocer la programación anual, haga clic aquí, en la página de la ONP.

Asimismo, para los otros regímenes la ONP también se ha detallado las fechas: El viernes 16 de enero se realizará el pago a los 65 mil 089 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Así también, más de 237 mil pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 accederán desde enero del 2026, a un reajuste de hasta S/ 100 en el monto de su pensión, el beneficio está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Pensión de S/1.000 estará vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

“Respecto al pago, al encontrarse ya procesada la planilla del mes de enero, el reajuste correspondiente a enero de 2026 se abonará junto con la pensión de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos”, reconfirmó la ONP

Sobre los pagos y precauciones

El BN recordó a los pensionistas que, además, pueden cobrar también por cajeros automáticos, agentes BN, app móvil y banca por internet. En la siguiente lista puede encontrar la dirección del cajero automático o agente más cercano a su domicilio:

Por último, con la finalidad de prevenir robos o estafas, el Banco de la Nación insta a sus clientes a no aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros automáticos, ni compartir su tarjeta o información personal con terceros. Ante cualquier duda, acuda a los canales oficiales del banco, como las agencias, la central telefónica (01-519 2000) o las páginas oficiales del BN en redes sociales.

¿Recibeas la pensión máxima de S/ 1.000? Cuando cumplas 80 años recibirás S/ 250 más. - Crédito Andina

Pensiones serán de S/ 1.000

Este año la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó una buena noticia para los más de 237 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez. Estos se verán beneficiados con la medida dispuesta por el Ejecutivo que eleva el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000.

Se detalla que para el caso de las pensiones de jubilación, la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes. El aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio. Asimismo, se ha informado que este incremento se verá con el abono de febrero de 2026.