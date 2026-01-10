Yiddá Eslava: Juzgado deja sin efecto las medidas de protección solicitadas por la actriz contra Julián Zucchi.

La mediática disputa legal entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi ha sumado un nuevo capítulo relevante para ambos y sus seguidores. Un juzgado peruano resolvió no otorgar medidas de protección inmediata a favor de la actriz y sus hijos, así como a la niñera de los pequeños, en el proceso que mantenían contra el actor argentino. La resolución, que ordena el archivo definitivo del caso, ha sido celebrada por el entorno de Zucchi y ha generado debate sobre la exposición mediática y el trasfondo de la separación entre ambos.

El proceso judicial: decisión definitiva y reacciones en redes

El anuncio llegó a través de un comunicado emitido por el Estudio Paredes Abogados, encargado de la defensa legal de Julián Zucchi. En la declaración, compartida en redes sociales, se detalló que la jueza encargada del caso resolvió “no otorgar medidas de protección inmediata a ninguna de las partes, disponiendo el archivo definitivo del proceso”. La resolución fue recibida como un respaldo para Zucchi, luego de meses de señalamientos públicos y controversias familiares.

Según el estudio jurídico, la decisión judicial acredita que “no existía situación de riesgo real ni actual que justificara la adopción de medidas de protección, quedando en evidencia que las imputaciones formuladas carecían del sustento probatorio”. El comunicado subraya que la noticia es relevante en un contexto de alta exposición mediática, en el que Julián Zucchi ha visto afectada su reputación y carrera artística por los señalamientos en su contra.

La noticia fue celebrada por allegados al actor, como su amiga Natalia Otero, quien dejó emojis de corazón y manos alzadas en redes. En TikTok, la mayoría de los mensajes apuntaron a la necesidad de conciliación por el bien de los hijos, aunque otros aplaudieron la resolución: “Eso estaba claro”, “Excelente”, “Bravo”, se leía entre los comentarios. Hasta el momento, ni Yiddá Eslava ni Julián Zucchi se han pronunciado personalmente sobre el desenlace del proceso.

La resolución judicial determinó el archivo definitivo del caso Eslava-Zucchi por falta de riesgo real y pruebas contundentes.

Un año de conflictos, conciliación y una nueva etapa familiar

La decisión judicial ocurre en un contexto de aparente distensión entre los expareja. Hace pocos días, Yiddá Eslava viajó a Argentina con sus hijos para que compartieran con la familia paterna, gesto que sorprendió a quienes seguían la disputa y que fue interpretado como una señal de madurez y priorización del bienestar de los menores. “Estamos en Argentina porque mis hijos han venido a visitar a la abuelita, su abuelita no pudo viajar así que han venido a visitar a la abuelita y sus tías de parte de papá”, explicó Eslava en redes sociales.

El 2025 fue especialmente complejo para ambos. Las disputas por la tenencia y visitas de los niños, los desencuentros mediáticos, y episodios como el conflicto con las nanas de los hijos –que incluyó denuncias cruzadas y declaraciones sobre supuestos malos tratos– mantuvieron a la expareja en el ojo público. El incidente más tenso ocurrió a finales de 2024, cuando imágenes de un forcejeo entre Zucchi y las empleadas domésticas, durante una salida familiar, generaron polémica y derivaron en denuncias y constancias policiales.

Yiddá Eslava, por su parte, también enfrentó críticas por presuntamente impedir que Julián Zucchi viera a sus hijos, versión que la actriz desmintió en entrevistas. “Uno para ser vocera tiene que asegurarse de las cosas. Ella (Natalia Otero) ha salido a decir muchas cosas, pero si yo quisiera podría ponerle una demanda por difamación. No lo haré porque es madre y no soy de la misma calaña”, declaró en ‘América Hoy’. También aclaró que el régimen de visitas reducido había sido una medida solicitada por el propio Zucchi debido a un proceso legal vigente.

Julián Zucchi sobre Yiddá Eslava luego de protagonizar nuevo escándalo: "Ha liquidado mi imagen". | Amor y Fuego.

En declaraciones recientes, ambos han mostrado una postura más conciliadora. Eslava aseguró que “todo lo que pasa entre nosotros queda de lado cuando se trata de los niños” y que la prioridad es la estabilidad emocional y la felicidad de sus hijos. Zucchi, por su parte, ha señalado que espera que la situación se resuelva de forma definitiva por el bienestar de los menores.

El fallo judicial podría marcar el inicio de una nueva etapa, donde la relación entre ambos padres se encamine hacia una convivencia respetuosa y enfocada en los niños, dejando atrás la exposición mediática y el conflicto constante. Mientras tanto, la familia y seguidores de ambos esperan que prime el sentido común y que los hijos sigan siendo el centro de sus decisiones.