Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

El reciente enfrentamiento mediático entre Yiddá Eslava y Natalia Otero ha situado en el centro de la atención pública a Julián Zucchi. Tras días de especulaciones y declaraciones cruzadas, el actor argentino decidió romper su silencio, aunque evitó profundizar en detalles ante los medios, subrayando la complejidad y sensibilidad del caso.

“Obviamente lo que se ha dicho no es así, pero no voy a desmentir ni aclarar en medios algo tan complejo. Es una lástima que se hable sin la información correcta, porque eso solo genera más confusión y dolor”, expresó Zucchi en declaraciones recogidas que dio a ‘América Hoy’.

El actor insistió en que el proceso se encuentra en el Poder Judicial y que su lucha se centra en poder compartir más tiempo con sus hijos.

¿Qué dijo Natalia Otero y cómo empezó el conflicto?

La controversia se desató tras la publicación de un video en redes sociales por parte de Natalia Otero, conocida como ‘La Payasita’ y amiga cercana de Zucchi. En ese material, Otero denunció que el actor solo puede ver a sus hijos dos horas a la semana, bajo estricta supervisión y en presencia de Yiddá Eslava y las niñeras. Según Otero, esta restricción responde a la existencia de múltiples denuncias en contra de Zucchi, todas supuestamente infundadas.

“A Julián no se le deja ser padre y a esos hijos se les quitó el padre. Esto es lo complicado, esto que Julián solo ve a los nenes dos horas a la semana en la casa de ella, en presencia de ella y de las niñeras, Yiddá con cinco cámaras alrededor. Julián es padre dos horas a la semana, no se le permite sacar a los nenes, tiene muchas denuncias, procesos abiertos, por eso, Julián no puede ver a los nenes más que eso”, afirmó Otero.

Natalia Otero acusa a Yiddá Eslava de denunciar a Julián Zucchi por agresión física y sexual. TikTok: América Hoy

La popular exParchis fue más allá al detallar que Zucchi enfrenta un total de 11 denuncias, de las cuales seis serían de carácter penal, aunque insistió en que todas carecen de fundamento. “Está acusado de violador, feminicida, golpeador... Yo te puedo asegurar y todos los que conocemos a Yiddá, el carácter que tiene, Yiddá no va a ser de las personas que le pegan y se va a llorar ¿te la imaginás que le dan una cachetada y no se va a defender?”, cuestionó la artista argentina.

Además, lamentó el impacto que esta situación ha tenido en la vida de su amigo: “Julián se quedó sin trabajo, sin hijos. Viene lidiando en silencio...”, sostuvo Otero, quien también recalcó que el único deseo de Zucchi es poder ejercer su rol de padre sin obstáculos. “Lo único que quiere es ver a sus hijos, ser un padre presente, no quiere que nadie hable mal de la madre de sus hijos, quiere lo justo y la justicia no hace nada. Julián va todas las semanas al Centro de Lima a decir ‘Hola, ¿cuándo voy a poder más seguido a mis hijos?’”, concluyó.

La respuesta de Yiddá Eslava sobre las supuestas denuncias y sobre la madre de Julián Zucchi

Frente a estas acusaciones, Yiddá Eslava respondió públicamente y negó de manera categórica la existencia de denuncias penales o civiles en su contra. En comunicación con el programa ‘América Hoy’, la actriz peruana aclaró que el régimen de visitas fue solicitado por el propio Zucchi como medida cautelar.

“Él no ve dos horas, él ve tres horas a la semana a los bebés. Eso ha sido una medida cautelar que él mismo solicitó, él solicitó tres horas a la semana para ver a los bebés”, explicó Eslava. Ante la pregunta sobre las supuestas 11 denuncias, Eslava fue tajante: “No existen. Eso no existe”.

Eslava también abordó las afirmaciones de Otero sobre presuntas denuncias por agresión física y sexual, calificándolas de falsas y sin sustento. La actriz aseguró que revisó los registros del Poder Judicial y que no hay ninguna causa abierta contra Zucchi.

Yiddá Eslava desmiente a Natalia Otero por acusarla de denunciar a Julián Zucchi por agresión física y sexual. Tiktok: América Hoy.

“Una vocera tiene que asegurarse de las cosas. Ella ha salido a decir muchas cosas sin verificar. Quizá se pasó de impulsiva”, señaló Eslava, quien afirmó contar con documentos que desmienten las acusaciones. Aunque consideró que fue difamada, descartó iniciar acciones legales contra Otero: “Si yo quisiese, le pondría una demanda por difamación, pero no lo voy a hacer. Ella tiene hijos, alquila aquí, y no podría hacerle daño. Yo no soy de la misma calaña”, declaró.

El conflicto familiar se intensificó cuando Eslava reveló que la madre de Julián Zucchi, María Laura Zucchi, habría solicitado la tenencia de los niños. “Su mamá pidió la tenencia de mis hijos. Yo lo mostré en mis redes”, afirmó la actriz. Eslava precisó que, lejos de impedir el contacto entre sus hijos y su abuela paterna, mantiene el vínculo familiar y considera que los problemas entre adultos no deben afectar a los menores.

“Es la abuela de mis hijos. Los temas de adultos son de adultos. Mis hijos van a seguir viendo a su abuela, su abuela ama a mis hijos, los ama con locura, son sus únicos nietos. Con ella he hablado por esta situación”, explicó.