Sector público 2026: Los bonos y beneficios económicos que los trabajadores recibirán solo en enero

Estos son los dos aumentos que perciben los trabajadores estatales desde el sueldo de enero. De S/53 y S/100. - Crédito Andina

Atento, trabajador del sector público. Este mes de enero no vendrá solo con el ya oficializado aumento de S/ 53 y S/ 100 a las remuneraciones que reciben cada mes los estatales, sino con bonos, ya sean extraordinarios y usuales de la temporada.

Se tratan de tres pagos nuevos que se harán, según los régimenes en que están los trabajadores, y de diferentes tipos. Estos son todos los nuevos montos monetarios:

Los trabajadores públicos recibirán un aumento , de S/ 53 o S/ 100 , dependiendo de su régimen y lo que fue acordado en el convenio colectivo

También recibirán el clásico bono por escolaridad de S/ 400 , que se paga en enero (y en junio para los profesores)

Además recibirán un bono de S/ 100, que es de caracter extraordinario, que se suma a los otros pagos de enero.

Desde el 21 de enero los trabajadores públicos percibirán el aumento de S/ 53 y S/ 100 a sus sueldos. - Crédito Andina/Norman Córdova

Aumento de sueldo a estatales

En primer lugar, estos serán los montos en que se aumentarán a los trabajadores públicos, según su régimen:

Decreto Legislativo N° 1057 , CAS : Estos percibirán un aumento de sueldo de S/ 100

Ley N° 29709 , Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria: Aumento de sueldos de S/ 100

Decreto Legislativo N° 276 de los gobiernos locales: Aumento de S/ 100

Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales: Aumento de S/ 100

Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales: Estos percibirán un aumento de sueldo de S/ 53

Ley N° 30057 , Ley del Servicio Civil: Aumento de S/ 53.

Decreto Legislativo N° 276 del Gobierno nacional y los gobiernos regionales: S/ 100 del Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo (BET) pasarán a intergar el Monto Único Consolidado (MUC) que reciben.

Estos aumentos, en su mayoría, solo se aplicarán en caso el ingreso mensual total que incluya el concepto no supere el monto de S/ 15.600. Es decir, si la suma del sueldo que reciben más el aumento suma más este monto, el nuevo incremento se ajustará a este límite.

El sector público recibirá un bono de S/100, máximo, en enero de 2026. Pero se debe hacer cumplido con ciertos detalles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Bono de S/ 100 extraordinario

También el Presupuesto público aprobado contempla “el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/100″ para los trabajadores públicos. Esto irá para los empleados del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales siguientes regímenes:

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 728

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 1057

Servidores de los regímenes de las Leyes 30057

Servidores de los regímenes de las Leyes 29709

Servidores de los regímenes de las Leyes 28091.

“Para el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta lo siguiente: encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025; y, contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional", resalta la Ley.

El bono por escolaridad no se entrega a todos los trabajadores públicos. Revisa la lista de regímenes beneficiados. - Crédito Andina

Bono por escolaridad 2026

El pago de S/ 400 por escolaridad, para que se gaste en pago de útiles y gastos relaciones a la escuela de los hijos, se hará en enero a estos trabajadores:

Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153

Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público

El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo N° 1133

Las entidades públicas que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada otorgan la bonificación por escolaridad, salvo que, por disposición legal, vengan entregando un monto distinto al señalado en el citado literal.

Pero en junio se entregará este bono por escolaridad de S/400 para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.