Perú

Sector público 2026: Los bonos y beneficios económicos que los trabajadores recibirán solo en enero

Aumento, bono de S/ 100 y pago por escolaridad llegan este mes para los estatales, según el régimen en el que laboran

Guardar
Estos son los dos aumentos
Estos son los dos aumentos que perciben los trabajadores estatales desde el sueldo de enero. De S/53 y S/100. - Crédito Andina

Atento, trabajador del sector público. Este mes de enero no vendrá solo con el ya oficializado aumento de S/ 53 y S/ 100 a las remuneraciones que reciben cada mes los estatales, sino con bonos, ya sean extraordinarios y usuales de la temporada.

Se tratan de tres pagos nuevos que se harán, según los régimenes en que están los trabajadores, y de diferentes tipos. Estos son todos los nuevos montos monetarios:

  • Los trabajadores públicos recibirán un aumento, de S/ 53 o S/ 100, dependiendo de su régimen y lo que fue acordado en el convenio colectivo
  • También recibirán el clásico bono por escolaridad de S/ 400, que se paga en enero (y en junio para los profesores)
  • Además recibirán un bono de S/ 100, que es de caracter extraordinario, que se suma a los otros pagos de enero.
Desde el 21 de enero
Desde el 21 de enero los trabajadores públicos percibirán el aumento de S/ 53 y S/ 100 a sus sueldos. - Crédito Andina/Norman Córdova

Aumento de sueldo a estatales

En primer lugar, estos serán los montos en que se aumentarán a los trabajadores públicos, según su régimen:

  • Decreto Legislativo N° 1057CAS: Estos percibirán un aumento de sueldo de S/ 100
  • Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria: Aumento de sueldos de S/ 100
  • Decreto Legislativo N° 276 de los gobiernos locales: Aumento de S/ 100
  • Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales: Aumento de S/ 100
  • Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales: Estos percibirán un aumento de sueldo de S/ 53
  • Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: Aumento de S/ 53.
  • Decreto Legislativo N° 276 del Gobierno nacional y los gobiernos regionales: S/ 100 del Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo (BET) pasarán a intergar el Monto Único Consolidado (MUC) que reciben.

Estos aumentos, en su mayoría, solo se aplicarán en caso el ingreso mensual total que incluya el concepto no supere el monto de S/ 15.600. Es decir, si la suma del sueldo que reciben más el aumento suma más este monto, el nuevo incremento se ajustará a este límite.

El sector público recibirá un
El sector público recibirá un bono de S/100, máximo, en enero de 2026. Pero se debe hacer cumplido con ciertos detalles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Bono de S/ 100 extraordinario

También el Presupuesto público aprobado contempla “el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/100″ para los trabajadores públicos. Esto irá para los empleados del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales siguientes regímenes:

  • Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276
  • Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 728
  • Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 1057
  • Servidores de los regímenes de las Leyes 30057
  • Servidores de los regímenes de las Leyes 29709
  • Servidores de los regímenes de las Leyes 28091.

“Para el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta lo siguiente: encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025; y, contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional", resalta la Ley.

El bono por escolaridad no
El bono por escolaridad no se entrega a todos los trabajadores públicos. Revisa la lista de regímenes beneficiados. - Crédito Andina

Bono por escolaridad 2026

El pago de S/ 400 por escolaridad, para que se gaste en pago de útiles y gastos relaciones a la escuela de los hijos, se hará en enero a estos trabajadores:

  • Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512
  • Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220
  • El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153
  • Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público
  • El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
  • Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo N° 1133
  • Las entidades públicas que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada otorgan la bonificación por escolaridad, salvo que, por disposición legal, vengan entregando un monto distinto al señalado en el citado literal.

Pero en junio se entregará este bono por escolaridad de S/400 para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Temas Relacionados

sector públicoaumento al sector públicoBono del sector públicoBono por escolaridadperu-economia

Más Noticias

A que hora juega Géminis vs Atlético Atenea HOY: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El partido, de alta intensidad por el precedente de la fase pasada, abrirá el telón de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador

A que hora juega Géminis

Corte de luz hasta el 14 de enero: Seal anuncia apagones por mantenimiento en varias zonas de Arequipa

La empresa recomendó a los usuarios tomar precauciones ante la interrupción del suministro eléctrico por trabajos en subestaciones y redes de media tensión

Corte de luz hasta el

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente HOY: canal tv online del partido por Serie Río de La Plata 2026

El entrenador Pablo Guede tiene previsto emplear su nuevo sistema y echar mano de cada uno de los puntuales que forman parte de la pretemporada. Sergio Peña, de ahora en adelante, llevará la ‘10′

Dónde ver Alianza Lima vs

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Militante del partido del golpista expresidente pide que se rechace la candidatura de toda la lista. Denuncia que se excedió el límite de candidatos invitados y que estos no presentaron la autorización de las agrupaciones donde están afiliados

Presentan tacha contra la lista

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

El periodista se une a Claudia Chiroque desde este lunes 12 de enero en el noticiero matutino, marcando el inicio de una nueva etapa informativa en Panamericana Televisión.

Pancho de Piérola asume la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha contra la lista

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

Alfonso López Chau no quedará fuera de las Elecciones tras conocerse que estuvo en prisión

Caso Ciro Castillo: juez denuncia que es víctima de amenazas durante audiencia de prisión preventiva

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Pancho de Piérola asume la

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

Phillip Butters regresa a la pantalla chica con ‘Combutters’ en Panamericana TV

Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’ y se suma al equipo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera especulación tras publicar la primera pista sobre su nueva conductora

DEPORTES

A que hora juega Géminis

A que hora juega Géminis vs Atlético Atenea HOY: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente HOY: canal tv online del partido por Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo