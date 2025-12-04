MEF aprueba transferencia de 175 millones de soles para pagar incremento salarial a maestros: ¿a quiénes aplica?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 175 millones 378 mil 379 soles para gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Interior (Mininter) para pagar la diferencial del aumento del sueldo mínimo a profesores y la asignación por jornada de trabajo adicional.
Esto será de acuerdo a la escala magisterial en la que se encuentre el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, enter noviembre y diciembre de este año. Los maestros beneficiados con esta norma son los comprendidos en La Ley N.º 30328 y la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29944. El financiamiento se dividirá de la siguiente forma:
Gasto corriente
- Personal y obligaciones sociales: 73 millones 590 042
- Pensiones y otras prestaciones sociales 50 millones 344 mil
- Bienes y servicios 37 millones 968 mil 500
- Donaciones y transferencias 34 millones 740 mil 656
Gasto de capital
- Adquisición de activos no financieros 28 millones 867 942 mil
- Adquisición de activos financieros 160 millones 895 mil
Minedu también aprobó medida
El Ministerio de Educación (Minedu) también autorizó la transferencia a estas instituciones para financiar el incremento de remuneraciones para más de 419 mil maestros de educación básica y técnico-productiva en todo el país. Esta medida se formalizó mediante el Decreto Supremo N.º 229-2025-EF.
El titular de la cartera, Jorge Figueroa, explicó que la medida garantiza el pago oportuno de la remuneración docente y representa un reconocimiento a la labor de los maestros. Los fondos se distribuirán entre las distintas jurisdicciones para cubrir todas las necesidades de refuerzo presupuestal y mejorar las condiciones de la Carrera Pública Magisterial.
A partir de marzo, el piso salarial docente se elevó a S/ 3.300 para una jornada regular. Para una jornada de 30 horas, las remuneraciones oscilan entre S/ 3.300 y S/ 6.931, y con 40 horas de trabajo entre S/ 4.400 y S/ 9.241, según la escala magisterial. Estos cambios buscan fortalecer la carrera docente y asegurar mejores condiciones salariales.
La Comisión de Educación del Congreso aprobó además un dictamen que propone aumentos graduales y sostenibles en la RIM hasta el año 2028. Si la norma se implementa, en 2026 los maestros podrían recibir sueldos base de S/ 4.500 por 30 horas semanales, y en 2028, los de la escala más alta alcanzarían hasta S/ 12 mil 600 por 40 horas semanales. Aún queda pendiente la aprobación final de esta reforma en el Congreso.
A pesar de estas decisiones del Poder Ejecutivo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha convocado a un paro nacional de 24 horas para este jueves 13 de noviembre.
Mediante comunicados y asambleas regionales, la organización convocó a sus miembros de cada departamento a movilizarse para que se apruebe su pliego de reclamos de 10 puntos, que abarca desde la exigencia de pensiones dignas hasta incrementos salariales para docentes y auxiliares. “Buscamos garantizar el segundo tramo de aumento de 200 soles del nuevo bono excepcional”, dijeron delegados regionales durante la última asamblea transmitida en redes sociales.