MEF aprueba transferencia de 175 millones de soles para pagar incremento salarial a maestros: ¿a quiénes aplica?

Los maestros están más cerca de tener pensión de S/3.300 al jubilarse. - Crédito Andina/Norman Córdova

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 175 millones 378 mil 379 soles para gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Interior (Mininter) para pagar la diferencial del aumento del sueldo mínimo a profesores y la asignación por jornada de trabajo adicional.

Esto será de acuerdo a la escala magisterial en la que se encuentre el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, enter noviembre y diciembre de este año. Los maestros beneficiados con esta norma son los comprendidos en La Ley N.º 30328 y la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29944. El financiamiento se dividirá de la siguiente forma:

Gasto corriente

Personal y obligaciones sociales: 73 millones 590 042

Pensiones y otras prestaciones sociales 50 millones 344 mil

Bienes y servicios 37 millones 968 mil 500

Donaciones y transferencias 34 millones 740 mil 656

Gasto de capital

Adquisición de activos no financieros 28 millones 867 942 mil

Adquisición de activos financieros 160 millones 895 mil

Una profesora de nivel primaria dicta una clase de matemática a sus alumnos de cuarto grado en un colegio del Perú. (Andina)

Minedu también aprobó medida

El Ministerio de Educación (Minedu) también autorizó la transferencia a estas instituciones para financiar el incremento de remuneraciones para más de 419 mil maestros de educación básica y técnico-productiva en todo el país. Esta medida se formalizó mediante el Decreto Supremo N.º 229-2025-EF.

El titular de la cartera, Jorge Figueroa, explicó que la medida garantiza el pago oportuno de la remuneración docente y representa un reconocimiento a la labor de los maestros. Los fondos se distribuirán entre las distintas jurisdicciones para cubrir todas las necesidades de refuerzo presupuestal y mejorar las condiciones de la Carrera Pública Magisterial.

Los profesores que ocupan cargos directivos también recibirán un aumento - crédito Andina

A partir de marzo, el piso salarial docente se elevó a S/ 3.300 para una jornada regular. Para una jornada de 30 horas, las remuneraciones oscilan entre S/ 3.300 y S/ 6.931, y con 40 horas de trabajo entre S/ 4.400 y S/ 9.241, según la escala magisterial. Estos cambios buscan fortalecer la carrera docente y asegurar mejores condiciones salariales.

La Comisión de Educación del Congreso aprobó además un dictamen que propone aumentos graduales y sostenibles en la RIM hasta el año 2028. Si la norma se implementa, en 2026 los maestros podrían recibir sueldos base de S/ 4.500 por 30 horas semanales, y en 2028, los de la escala más alta alcanzarían hasta S/ 12 mil 600 por 40 horas semanales. Aún queda pendiente la aprobación final de esta reforma en el Congreso.

A pesar de estas decisiones del Poder Ejecutivo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha convocado a un paro nacional de 24 horas para este jueves 13 de noviembre.

Mediante comunicados y asambleas regionales, la organización convocó a sus miembros de cada departamento a movilizarse para que se apruebe su pliego de reclamos de 10 puntos, que abarca desde la exigencia de pensiones dignas hasta incrementos salariales para docentes y auxiliares. “Buscamos garantizar el segundo tramo de aumento de 200 soles del nuevo bono excepcional”, dijeron delegados regionales durante la última asamblea transmitida en redes sociales.