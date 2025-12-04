Perú

MEF aprueba transferencia de 175 millones de soles para pagar incremento salarial a maestros: ¿a quiénes aplica?

El Ministerio de Educación también aprobó esta transferencia a gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior

Los maestros están más cerca
Los maestros están más cerca de tener pensión de S/3.300 al jubilarse. - Crédito Andina/Norman Córdova

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 175 millones 378 mil 379 soles para gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Interior (Mininter) para pagar la diferencial del aumento del sueldo mínimo a profesores y la asignación por jornada de trabajo adicional.

Esto será de acuerdo a la escala magisterial en la que se encuentre el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, enter noviembre y diciembre de este año. Los maestros beneficiados con esta norma son los comprendidos en La Ley N.º 30328 y la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29944. El financiamiento se dividirá de la siguiente forma:

Gasto corriente

  • Personal y obligaciones sociales: 73 millones 590 042
  • Pensiones y otras prestaciones sociales 50 millones 344 mil
  • Bienes y servicios 37 millones 968 mil 500
  • Donaciones y transferencias 34 millones 740 mil 656

Gasto de capital

  • Adquisición de activos no financieros 28 millones 867 942 mil
  • Adquisición de activos financieros 160 millones 895 mil
Una profesora de nivel primaria
Una profesora de nivel primaria dicta una clase de matemática a sus alumnos de cuarto grado en un colegio del Perú. (Andina)

Minedu también aprobó medida

El Ministerio de Educación (Minedu) también autorizó la transferencia a estas instituciones para financiar el incremento de remuneraciones para más de 419 mil maestros de educación básica y técnico-productiva en todo el país. Esta medida se formalizó mediante el Decreto Supremo N.º 229-2025-EF.

El titular de la cartera, Jorge Figueroa, explicó que la medida garantiza el pago oportuno de la remuneración docente y representa un reconocimiento a la labor de los maestros. Los fondos se distribuirán entre las distintas jurisdicciones para cubrir todas las necesidades de refuerzo presupuestal y mejorar las condiciones de la Carrera Pública Magisterial.

Los profesores que ocupan cargos
Los profesores que ocupan cargos directivos también recibirán un aumento - crédito Andina

A partir de marzo, el piso salarial docente se elevó a S/ 3.300 para una jornada regular. Para una jornada de 30 horas, las remuneraciones oscilan entre S/ 3.300 y S/ 6.931, y con 40 horas de trabajo entre S/ 4.400 y S/ 9.241, según la escala magisterial. Estos cambios buscan fortalecer la carrera docente y asegurar mejores condiciones salariales.

La Comisión de Educación del Congreso aprobó además un dictamen que propone aumentos graduales y sostenibles en la RIM hasta el año 2028. Si la norma se implementa, en 2026 los maestros podrían recibir sueldos base de S/ 4.500 por 30 horas semanales, y en 2028, los de la escala más alta alcanzarían hasta S/ 12 mil 600 por 40 horas semanales. Aún queda pendiente la aprobación final de esta reforma en el Congreso.

A pesar de estas decisiones del Poder Ejecutivo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha convocado a un paro nacional de 24 horas para este jueves 13 de noviembre.

Mediante comunicados y asambleas regionales, la organización convocó a sus miembros de cada departamento a movilizarse para que se apruebe su pliego de reclamos de 10 puntos, que abarca desde la exigencia de pensiones dignas hasta incrementos salariales para docentes y auxiliares. “Buscamos garantizar el segundo tramo de aumento de 200 soles del nuevo bono excepcional”, dijeron delegados regionales durante la última asamblea transmitida en redes sociales.

