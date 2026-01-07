Bono de Escolaridad 2026: todo sobre este beneficio, cronograma de cobro y desde qué fecha de enero

Revisa todo lo que debes saber sobre el bono por escolaridad 2026. | Fotocomposición: Infobae Perú

Con la llegada del 2026, el Gobierno nacional oficializó la entrega del Bono de Escolaridad, un beneficio económico clave para afrontar los gastos del regreso a clases. Este subsidio, dispuesto por el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF en el marco de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026, busca apoyar a miles de familias peruanas en el inicio del ciclo escolar.

Esta bonificación única asciende a S/ 400 que será abonada para ayudar a cubrir gastos de útiles, matrículas y otros insumos escolares, y se deposita directamente en la planilla de pagos a través del Banco de la Nación.

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono de Escolaridad 2026?

El beneficio está dirigido a:

Funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 29944 (Reforma Magisterial) y Ley N.º 30512.

Docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria N.º 30220.

Personal de salud sujeto al Decreto Legislativo N.º 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú .

Pensionistas de los regímenes establecidos por las leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Legislativo N.º 1133.

Trabajadores del sector público bajo régimen privado (siempre que no perciban una bonificación similar por otra norma).

Docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley N.º 29944 también recibirán el bono, aunque en una fecha diferente al resto de beneficiarios.

Bonificación se paga en una sola armada. | Andina

¿Cuándo se paga el Bono de Escolaridad 2026?

El pago se realizará en una sola oportunidad en la planilla de enero. Sin embargo, para los docentes contratados y auxiliares de educación, el abono está programado para junio de 2026, según la normativa vigente.

Cronograma de pago para trabajadores públicos

Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas.

Jueves 22 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.

Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Docentes universitarios: El pago se efectuará en junio de 2026.

Cronograma de pago para pensionistas

Jueves 15 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Agricultura, Energía y Minas.

Viernes 16 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Lunes 19 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.

Martes 20 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Beneficio es entregado a trabajadores del sector público. | Andina/Norman Córdova

¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir el bono y por qué es importante?

Para acceder al Bono de Escolaridad 2026, los trabajadores y pensionistas deben estar activos en planilla en el momento de la entrega y no recibir otra bonificación similar. Además, deben pertenecer a los regímenes y entidades mencionados en la norma.

El bono representa un apoyo excepcional para las familias peruanas que enfrentan los gastos del inicio del año escolar, cuyo arranque está programado oficialmente para el 16 de marzo en los colegios públicos. Este beneficio permite cubrir necesidades inmediatas y apoya la economía de miles de hogares en todo el país.