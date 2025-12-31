Cronograma ONP para enero 2026: Estas son las fechas de pagos de pensiones, aún sin incremento

Pensionistas de la ONP podrán cobrar desde el lunes 12 de enero. - Crédito Andina

El Gobierno ha aumentado la pensión máxima que reciben los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a S/1.000. Esto aplicará solo para los que hayan aportado 20 años o más, quienes anteriormente recibían S/893.

Si bien este cambio aplica desde el 1 de enero de 2026, dado que las planillas de pago para enero ya está generadas, según pudo conocer Infobae Perú, se empezará a pagar con el aumento desde febrero (e incluirá el extra que no se pagaría en enero). Por esto, en enero, aún el monto máximo de S/893 estará vigente. Recuerda que estas son las fechas de pago para este primer mes del 2026 en el Banco de la Nación.

Apellidos A-C: lunes 12 de enero

Apellidos D-L: martes 13 de enero

Apellidos M-Q: miércoles 14 de enero

Apellidos R-Z: jueves 15 de enero

Abono de pago a domicilio: lunes 12 de enero

Inicio del pago a domicilio: viernes 16 de enero

Fin de pago a domicilio: domingo 25 de enero.

Pensión de S/1.000 estará vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Todas las fechas de pago de la ONP

Las pensiones del Decreto Ley Nº 19990 se pagan por la ONP, y el tipo de pago puede ser por abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif; o a domicilio.

Pero, además de las fechas anteriores, se debe considerar lo siguientes:

El pago por convenios internacionales se hará el viernes 16 de enero.

El pago incluye pensionistas Ley N° 27803

El pago a domicilio se hará del 16 al 25 de enero.

Pero también hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución.

El nuevo tope máximo de pensión para jubilados del SNP en Perú será de S/1.000 mensuales desde enero de 2026.

Pago a otros regímenes en enero

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 16 de enero. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 20 al 25 de enero

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 16 de enero. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 20 al 25 de enero.

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 16 de enero. Pago a domicilio: del 20 al 25 de enero

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 16 de enero. Pago a domicilio: del 20 al 25 de enero.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Aumento de pensiones a S/1.000

Como se sabe, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó una buena noticia para los más de 237 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez. Estos se verán beneficiados con la medida dispuesta por el Ejecutivo que eleva el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000.

Para el caso de las pensiones de jubilación, la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes. El aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio. Asimismo, se ha informado que este incremento se verá con el abono de febrero de 2026.

La disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, este martes 30 de diciembre y alcanza a los pensionistas con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.