‘Música de Película’ presenta un emotivo recorrido por bandas sonoras icónicas como ‘Rocky’, ‘Superman’ y ‘El Padrino’

Renzo Dalí dirige un viaje musical por el cine y la TV en el esperado espectáculo “Música de Película”.

El espectáculo 'Música de Película’ regresa a los escenarios con una propuesta renovada que reúne lo mejor de las bandas sonoras del cine y la televisión. Bajo la dirección del joven maestro Renzo Dalí, el evento se realizará el 12 de febrero en el Teatro Nos, en San Isidro, con la participación de una orquesta de cámara y coros, prometiendo una experiencia sensorial que recorre décadas de memoria musical. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Teleticket.

Organizado por DEA Conciertos, ‘Música de Película’ ofrece un recorrido por algunas de las melodías más reconocidas del séptimo arte y de la televisión, con arreglos orquestales que rinden homenaje a compositores y producciones icónicas. El repertorio incluye piezas de películas como “Rocky”, “Superman”, “Misión Imposible” y “El Padrino”, así como de series clásicas como “Baywatch”, “Alf”, “Friends”, “Mi bella genio” y “Hechizada”, entre otras. La propuesta busca conectar con el público a través de la nostalgia y la emoción, evocando escenas que forman parte del imaginario colectivo.

La dirección musical está a cargo de Renzo Dalí, egresado de la Universidad Nacional de Música y licenciado por la Universidad Thames Valley de Londres. Dalí es reconocido por su versatilidad como director, músico multi instrumentista, productor, compositor y arreglista. Su formación y experiencia le permiten abordar con solvencia un espectáculo que exige precisión artística y sensibilidad para reinterpretar obras originalmente pensadas para otros formatos.

El Teatro Nos recibe “Música de Película”, el show que revive las bandas sonoras más icónicas del cine y la televisión.

Desde muy pequeño, Dalí mostró un talento precoz: a los cinco años ya tocaba la batería y fue reconocido como el “baterista más pequeño del mundo”, título que le valió entrevistas en varios programas de televisión. Hoy, su liderazgo y creatividad se reflejan en la solidez de la orquesta y la calidad del montaje.

Películas y series del recuerdo

El concierto, que tendrá una duración aproximada de dos horas, incluye una selección de temas cuidadosamente elegida para transportar a la audiencia a distintos momentos de la historia audiovisual. Cada pieza, interpretada por la orquesta de cámara y los coros, busca recrear la atmósfera de las películas y series a las que pertenece, utilizando tanto música de fondo como efectos sonoros incidentales. El resultado es un espectáculo que combina la excelencia interpretativa con una puesta en escena diseñada para estimular los sentidos y despertar recuerdos.

‘Música de Película’ se caracteriza por su enfoque sensorial y su capacidad para unir generaciones a través de la música. La selección del repertorio permite que tanto jóvenes como adultos puedan disfrutar de temas que han acompañado distintos momentos de sus vidas. El programa incluye desde las fanfarrias heroicas de “Superman” hasta la tensión de “Misión Imposible”, pasando por la emotividad de “El Padrino” y el ritmo inconfundible de “Rocky”. Las series de televisión, por su parte, aportan un componente lúdico y familiar, con melodías que evocan tardes frente al televisor y personajes entrañables.

Música de Película regresa con una orquesta renovada y clásicos del cine bajo la batuta de Renzo Dalí.

La producción del evento ha puesto especial atención en la calidad visual y sonora del espectáculo. Se han diseñado arreglos específicos para la orquesta de cámara y los coros, adaptando las partituras originales para ofrecer una experiencia de concierto única. Además, la puesta en escena contempla el uso de luces y elementos visuales que complementan la interpretación musical, generando un ambiente inmersivo para los asistentes.

Renzo Dalí, al frente de la orquesta, es una de las principales atracciones de la noche. Su habilidad para dirigir y ejecutar distintos instrumentos, junto a su experiencia como productor y arreglista, aportan solidez y frescura al espectáculo. Dalí ha trabajado tanto en estudio como en vivo, y su perfil multidisciplinario le ha permitido llevar adelante proyectos diversos en el ámbito musical. En ‘Música de Película’, su visión artística se manifiesta en la capacidad de unir lo clásico y lo contemporáneo, lo acústico y lo electrónico, y en la forma de acercar grandes obras del cine y la televisión al formato de concierto.

Cuándo y dónde comprar las entradas

La cita es el 12 de febrero en el Teatro Nos, una de las salas más importantes de San Isidro. El evento marca la primera vez que “Música de Película” se presenta en este escenario, ampliando así su alcance y consolidando su lugar en la cartelera cultural de la ciudad. Las entradas están disponibles en Teleticket, y la organización recomienda adquirirlas con anticipación debido al interés que ha despertado la propuesta.

El espectáculo “Música de Película” regresa con una propuesta renovada.