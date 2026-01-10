Perú

‘Música de Película’ presenta un emotivo recorrido por bandas sonoras icónicas como ‘Rocky’, ‘Superman’ y ‘El Padrino’

El concierto presentará bandas sonoras recordadas del cine y la televisión, con una orquesta de cámara y coros en vivo. Renzo Dalí lidera una propuesta sensorial que une generaciones a través de las melodías más recordadas del séptimo arte y la pantalla chica.

Guardar
Renzo Dalí dirige un viaje
Renzo Dalí dirige un viaje musical por el cine y la TV en el esperado espectáculo “Música de Película”.

El espectáculo 'Música de Película’ regresa a los escenarios con una propuesta renovada que reúne lo mejor de las bandas sonoras del cine y la televisión. Bajo la dirección del joven maestro Renzo Dalí, el evento se realizará el 12 de febrero en el Teatro Nos, en San Isidro, con la participación de una orquesta de cámara y coros, prometiendo una experiencia sensorial que recorre décadas de memoria musical. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Teleticket.

Organizado por DEA Conciertos, ‘Música de Película’ ofrece un recorrido por algunas de las melodías más reconocidas del séptimo arte y de la televisión, con arreglos orquestales que rinden homenaje a compositores y producciones icónicas. El repertorio incluye piezas de películas como “Rocky”, “Superman”, “Misión Imposible” y “El Padrino”, así como de series clásicas como “Baywatch”, “Alf”, “Friends”, “Mi bella genio” y “Hechizada”, entre otras. La propuesta busca conectar con el público a través de la nostalgia y la emoción, evocando escenas que forman parte del imaginario colectivo.

La dirección musical está a cargo de Renzo Dalí, egresado de la Universidad Nacional de Música y licenciado por la Universidad Thames Valley de Londres. Dalí es reconocido por su versatilidad como director, músico multi instrumentista, productor, compositor y arreglista. Su formación y experiencia le permiten abordar con solvencia un espectáculo que exige precisión artística y sensibilidad para reinterpretar obras originalmente pensadas para otros formatos.

El Teatro Nos recibe “Música
El Teatro Nos recibe “Música de Película”, el show que revive las bandas sonoras más icónicas del cine y la televisión.

Desde muy pequeño, Dalí mostró un talento precoz: a los cinco años ya tocaba la batería y fue reconocido como el “baterista más pequeño del mundo”, título que le valió entrevistas en varios programas de televisión. Hoy, su liderazgo y creatividad se reflejan en la solidez de la orquesta y la calidad del montaje.

Películas y series del recuerdo

El concierto, que tendrá una duración aproximada de dos horas, incluye una selección de temas cuidadosamente elegida para transportar a la audiencia a distintos momentos de la historia audiovisual. Cada pieza, interpretada por la orquesta de cámara y los coros, busca recrear la atmósfera de las películas y series a las que pertenece, utilizando tanto música de fondo como efectos sonoros incidentales. El resultado es un espectáculo que combina la excelencia interpretativa con una puesta en escena diseñada para estimular los sentidos y despertar recuerdos.

‘Música de Película’ se caracteriza por su enfoque sensorial y su capacidad para unir generaciones a través de la música. La selección del repertorio permite que tanto jóvenes como adultos puedan disfrutar de temas que han acompañado distintos momentos de sus vidas. El programa incluye desde las fanfarrias heroicas de “Superman” hasta la tensión de “Misión Imposible”, pasando por la emotividad de “El Padrino” y el ritmo inconfundible de “Rocky”. Las series de televisión, por su parte, aportan un componente lúdico y familiar, con melodías que evocan tardes frente al televisor y personajes entrañables.

Música de Película regresa con
Música de Película regresa con una orquesta renovada y clásicos del cine bajo la batuta de Renzo Dalí.

La producción del evento ha puesto especial atención en la calidad visual y sonora del espectáculo. Se han diseñado arreglos específicos para la orquesta de cámara y los coros, adaptando las partituras originales para ofrecer una experiencia de concierto única. Además, la puesta en escena contempla el uso de luces y elementos visuales que complementan la interpretación musical, generando un ambiente inmersivo para los asistentes.

Renzo Dalí, al frente de la orquesta, es una de las principales atracciones de la noche. Su habilidad para dirigir y ejecutar distintos instrumentos, junto a su experiencia como productor y arreglista, aportan solidez y frescura al espectáculo. Dalí ha trabajado tanto en estudio como en vivo, y su perfil multidisciplinario le ha permitido llevar adelante proyectos diversos en el ámbito musical. En ‘Música de Película’, su visión artística se manifiesta en la capacidad de unir lo clásico y lo contemporáneo, lo acústico y lo electrónico, y en la forma de acercar grandes obras del cine y la televisión al formato de concierto.

Cuándo y dónde comprar las entradas

La cita es el 12 de febrero en el Teatro Nos, una de las salas más importantes de San Isidro. El evento marca la primera vez que “Música de Película” se presenta en este escenario, ampliando así su alcance y consolidando su lugar en la cartelera cultural de la ciudad. Las entradas están disponibles en Teleticket, y la organización recomienda adquirirlas con anticipación debido al interés que ha despertado la propuesta.

El espectáculo “Música de Película”
El espectáculo “Música de Película” regresa con una propuesta renovada.

Temas Relacionados

Música de Películaperu-entretenimientoConciertos en Lima

Más Noticias

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

La ceremonia se transmitirá este domingo 11 de enero. Conoce los nominados y todos los detalles para seguir la premiación en vivo que elegirá a los favopritos del cine y televisión.

Globos de Oro 2026: dónde

Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’ y se suma al equipo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

El conductor, conocido como ‘Metiche’, inicia una nueva etapa en el matinal de Panamericana junto a Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda, en un panel renovado y con horario extendido desde este lunes.

Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’

Phillip Butters regresa a la pantalla chica con ‘Combutters’ en Panamericana TV

El conductor retoma su emblemático programa en La Esquina de la Televisión, acompañado por una renovada grilla que suma a Pancho de Piérola, Diego Acuña, Juan Carlos Tafur, Augusto Álvarez Rodrich y Claudia Toro

Phillip Butters regresa a la

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

El periodista se une a Claudia Chiroque desde este lunes 12 de enero en el noticiero matutino, marcando el inicio de una nueva etapa informativa en Panamericana Televisión.

Pancho de Piérola asume la

Eddie Fleischman se une a 24 Horas Mediodía y compartirá conducción con Pamela Acosta en Panamericana TV

El periodista debutará en el noticiero, reforzando la apuesta informativa del canal con una cobertura de actualidad nacional e internacional.

Eddie Fleischman se une a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha contra la lista

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

Alfonso López Chau no quedará fuera de las Elecciones tras conocerse que estuvo en prisión

Caso Ciro Castillo: juez denuncia que es víctima de amenazas durante audiencia de prisión preventiva

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Globos de Oro 2026: dónde

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’ y se suma al equipo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Phillip Butters regresa a la pantalla chica con ‘Combutters’ en Panamericana TV

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

Eddie Fleischman se une a 24 Horas Mediodía y compartirá conducción con Pamela Acosta en Panamericana TV

DEPORTES

Resultados de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

A qué hora juega Regatas vs Circolo: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega San Martín vs Olva Latino HOY: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

San Martín vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alex Valera lanzó indirecta tras ser elegido ‘Mejor jugador del Año 2025’ de la Liga 1: “Somos tricampeones y eso es por el profesionalismo”