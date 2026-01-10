Aprueban el Plan Maestro para salvar Machu Picchu: nueva hoja de ruta busca conservar el patrimonio y ordenar el turismo

Vista panorámica de la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la cima de una montaña en la región de Cusco, Perú. La imagen muestra las impresionantes ruinas arqueológicas rodeadas de exuberantes montañas y cielos parcialmente nublados, destacando la majestuosidad y el misterio de este Patrimonio de la Humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación del Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu 2026–2030 por parte de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) establece una nueva hoja de ruta para la gestión sostenible y la conservación de uno de los patrimonios más emblemáticos de América Latina. El documento, que logró el respaldo unánime del comité directivo, proyecta directrices hasta 2046 y busca equilibrar la protección patrimonial, el desarrollo local y la regulación turística.

El comité directivo de la UGM, liderado por el gobernador regional del Cusco e integrado por los ministros de Cultura, Ambiente, y Comercio Exterior y Turismo, así como alcaldes locales, desempeñó un papel decisivo en la aprobación del plan. Ambas fuentes resaltan que el proceso fue ampliamente participativo: se realizaron más de 30 talleres y participaron más de 400 actores sociales y comunitarios, consolidando un modelo de gestión articulada y multisectorial.

El Plan Maestro se concibe como un instrumento de gestión integral para el Santuario, con fases iniciales entre 2026 y 2030, y una visión extendida hasta 2046. De acuerdo con la UGM, la estrategia responde a recomendaciones técnicas de la Unesco y prioriza la mejora continua, la preservación de la biodiversidad y la inclusión social en la toma de decisiones y beneficios.

El ministro Miguel Espichán resaltó que el nuevo plan maestro incluye a comunidades y operadores turísticos para fortalecer la conservación y el desarrollo local. | TV Perú Noticias

Patrimonio arqueológico y biodiversidad: los dos frentes de protección

Uno de los ejes principales es la conservación del patrimonio cultural. El plan dispone medidas específicas para la protección de la Llaqta de Machu Picchu, la Red de Caminos Inka y más de 60 monumentos arqueológicos, garantizando su autenticidad e integridad histórica.

En cuanto a la protección y manejo ambiental, el documento promueve la recuperación de áreas degradadas, el resguardo de bosques y la salvaguarda de especies endémicas, como el oso andino, el gallito de las rocas, el pato de los torrentes y la taruca.

El ministro del Ambiente, Miguel Espichán Mariñas, señaló a TV Perú Noticias que la vigilancia y el control de amenazas, como los incendios forestales y la contaminación de fuentes hídricas, son prioridades de manejo y conservación dentro del Santuario.

La aprobación del Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu 2026–2030 establece una nueva estrategia de gestión sostenible y conservación patrimonial para uno de los destinos más visitados de América Latina. (Difusión)

Turismo bajo control: aforos, circuitos y experiencia del visitante

El enfoque de turismo sostenible se incorpora, por primera vez de manera explícita, en el plan rector. Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, el turismo es considerado un motor estratégico vinculado a la protección patrimonial, el bienestar de las comunidades y la mejora de la experiencia de los visitantes. Se incorpora un nuevo estudio de capacidad de carga —que determina el número máximo de visitantes diarios sin dañar el sitio— y la diversificación de circuitos turísticos para distribuir el flujo de visitantes y favorecer las economías locales.

La gobernanza interinstitucional destaca como otro eje fundamental del Plan Maestro. Las fuentes consultadas remarcan la participación activa y la coordinación entre los diferentes ministerios, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), autoridades regionales y locales, además de comunidades y operadores turísticos. Más de 400 actores locales y sociales intervinieron en la construcción del documento, reforzando así su legitimidad y sostenibilidad.

El Plan Maestro de Machupicchu incluye por primera vez un enfoque explícito de turismo sostenible, con estudios de capacidad de carga y diversificación de circuitos para proteger el sitio y beneficiar a las comunidades locales. (Foto: Agencia Andina)

En la etapa de implementación, el plan reconoce retos como la actualización de la capacidad de carga, la mejora en la venta de boletos y la optimización del transporte. Sobre este punto, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, indicó que ya se lleva a cabo un estudio técnico para definir el número adecuado de visitantes diarios y regular los accesos bajo criterios de sostenibilidad.

“Los sectores de Cultura, Comercio Exterior y Turismo, y Ambiente, a través del Sernanp, han suscrito un convenio para realizar un estudio de capacidad de carga que ya está en ejecución. Este estudio determinará los aforos y los usos permitidos, con el objetivo de cuidar y proteger este patrimonio único del país”, precisó.

La visión a 2046 proyecta a Machupicchu como referente mundial en gestión integrada del patrimonio cultural y natural, asegurando su permanencia para futuras generaciones.

La proyección hacia 2046 apunta a que el Santuario Histórico de Machu Picchu se reafirme como un referente mundial en gestión integrada del patrimonio cultural y natural, con beneficios tangibles para la población local, regional y nacional, según la visión oficial presentada por la UGM.

De este modo, el instrumento rector aprobado ratifica el compromiso con la investigación, conservación y puesta en valor de los principales monumentos, rutas históricas y ecosistemas de Machu Picchu, asegurando su permanencia y autenticidad para las generaciones venideras.