El mensaje de Gino Assereto que emocionó a su hermano, Jota Benz, luego de anunciar su compromiso con Angie Arizaga

El emotivo apoyo del chico reality quedó al descubierto cuando Benz publicó el mensaje que recibió de su hermano mayor después de anunciar la pedida de mano a Arizaga

El mensaje de Gino Assereto
El mensaje de Gino Assereto que emocionó a su hermano, Jota Benz, luego de anunciar su compromiso con Angie Arizaga.

El compromiso de Jota Benz y Angie Arizaga sigue acaparando titulares y reacciones en la farándula peruana, pero esta vez el foco está en el respaldo familiar, en particular en la emotiva reacción de Gino Assereto, hermano mayor de Jota. En medio de rumores y especulaciones sobre la aparente ausencia de comentarios públicos por parte de la familia, el propio Jota decidió despejar dudas compartiendo la conversación privada que tuvo con Gino tras dar el gran paso junto a la madre de su hijo.

Un mensaje de hermano a hermano: “Dedícate a ser feliz y vivir tranquilo”

Todo comenzó cuando Jota Benz, tras la viral pedida de mano frente al Coliseo Romano en Italia, habilitó en su cuenta de Instagram la opción de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores. Un usuario, atento al detalle, preguntó directamente cuál había sido la reacción de Gino Assereto ante la noticia del compromiso con Angie, ya que la familia no había dado muestras públicas de su sentir.

Lejos de esquivar la pregunta, Jota Benz decidió compartir la captura de la conversación de WhatsApp que sostuvo con su hermano mayor. En el chat, Jota le avisa que en una hora estaría comprometido, a lo que Gino responde con un mensaje que derritió corazones en redes: “Buena. Csm. Me alegra mucho hermano, tienes un corazón muy bonito y hoy tienes contigo una bonita familia, sigue construyendo tu camino hermano y dedícate a ser feliz y vivir tranquilo”.

La reacción privada de Gino, lejos de cualquier polémica o especulación, dejó claro que la noticia fue recibida con orgullo, felicidad y respaldo absoluto. Sin dudas, las tiernas y emotivas palabras alentaron a su hermano menor a seguir adelante. El gesto fue tan significativo que Jota lo compartió en sus historias y, minutos después, el propio Gino replicó el mensaje en su cuenta, sumando un emoji de corazón morado.

Jota Benz compartió el emotivo
Jota Benz compartió el emotivo mensaje de apoyo que su hermano Gino Assereto le envió tras anunciar su compromiso con Angie Arizaga.

El intercambio, que rápidamente se viralizó, puso fin a las especulaciones sobre supuestas tensiones o distanciamientos familiares, y mostró una vez más la complicidad que existe entre los hermanos, quienes han compartido pantalla en realitys y música, y ahora celebran el crecimiento de sus respectivas familias.

El compromiso de Jota Benz y Angie Arizaga: una pedida de película y el respaldo familiar

La historia de amor entre Jota Benz y Angie Arizaga ha sido seguida de cerca por el público desde sus inicios en ‘Esto es guerra’, pero el anuncio del compromiso, a fines de diciembre del 2025, superó todas las expectativas. La pedida de mano, realizada frente al Coliseo Romano, fue uno de los momentos más comentados del cierre de año, no solo por su romanticismo, sino también por el despliegue y la emoción de la pareja.

Angie, sorprendida y emocionada, no dudó en decir “mil veces sí” al cantante, sellando así una relación que ya había dado un paso importante con la llegada de su hijo. A pesar de la celebración, en redes sociales comenzó a circular la versión de que la familia de Angie Arizaga no habría reaccionado públicamente ni dejado mensajes en las publicaciones del compromiso. Esto alimentó los rumores y llevó a algunos seguidores a preguntarse si existía algún malestar entre los allegados de ambos.

Jota Benz anuncia que su
Jota Benz anuncia que su viaje con Angie Arizaga llegó a su fin por Roma y que, a su regreso a Perú compartirán más detalles del compromiso.

Sin embargo, la publicación del chat entre Jota y Gino Assereto puso fin a las dudas y mostró que, al menos del lado de los hermanos Benz-Assereto, el apoyo es incondicional. La muestra de cariño de Gino fue interpretada por los fans como la confirmación de que la familia celebra la unión y la nueva etapa que inicia la pareja. Además, el respaldo se hizo extensivo cuando, horas después, Gino compartió la historia de Jota en su cuenta de Instagram, sumando un emoji de corazón morado como símbolo de orgullo y amor fraternal.

La reacción positiva también se vio reforzada por comentarios sobre el lujoso anillo de compromiso que Jota entregó a Angie, valorizado en 12 mil dólares según el estilista Carlos Cacho, y por la ola de mensajes de felicitaciones que la pareja recibió de amigos, excompañeros de reality, y seguidores.

