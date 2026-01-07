Familia de Angie Arizaga sorprende con inesperada reacción tras pedida de mano de Jota Benz en Roma

Perú

En un escenario de película, con violines de fondo, Jota Benz se arrodilló para pedirle la mano a Angie Arizaga. Ella respondió con un contundente "Sí, sí, sí, y mil veces sí", sellando su amor en la ciudad eterna.

La romántica pedida de mano de Jota Benz a Angie Arizaga en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo no solo emocionó a miles de seguidores, sino que también abrió una inesperada conversación en redes sociales. El pasado 30 de diciembre de 2026, frente al imponente Coliseo Romano, el cantante decidió sellar su historia de amor con la exchica reality, protagonizando una escena que rápidamente se convirtió en noticia y fue celebrada por figuras del espectáculo.

Sin embargo, un detalle llamó poderosamente la atención del público: la impensada reacción —o ausencia de ella— de la familia de Angie Arizaga en redes sociales.

La noticia se hizo pública días después, cuando la propia Angie compartió en su cuenta oficial de Instagram una cuidada y romántica sesión de fotos que capturó el preciso momento en el que Jota Benz, arrodillado, le entregó la joya de compromiso. En las imágenes, la popular ‘Negrita’ aparece visiblemente emocionada, rompiendo en llanto al comprender que estaba frente a una propuesta que marcaría un antes y un después en su vida personal.

Su familia no comentó la publicación de Angie Arizaga

Acompañando las fotografías, Angie escribió un mensaje que reflejó la magnitud del momento y la sorpresa que vivió. “Sí, sí, sí!! Y mil veces sí! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito”, expresó, generando una avalancha de reacciones, comentarios y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos. Diversas figuras de la farándula peruana no tardaron en pronunciarse para felicitar a la pareja y celebrar su compromiso. Entre los mensajes destacaron los de María Pía Copello, Patricio Parodi, Micheille Soifer, Maju Mantilla, Ethel Pozo, así como Gino Assereto, hermano de Jota Benz, y otros personajes del espectáculo que destacaron la solidez de la relación y el romanticismo del momento vivido en Roma.

No obstante, mientras los comentarios se multiplicaban, los usuarios más atentos notaron una ausencia que no pasó desapercibida: los mensajes de los padres y hermanos de Angie Arizaga no figuraban entre las reacciones públicas. Esto generó una ola de especulaciones, especialmente porque la familia Arizaga suele mostrarse cercana y activa en cada acontecimiento importante de la vida de la influencer y conductora.

Cabe recordar que Evelyn Arizaga, su hermana, así como Luis Arizaga y el popular Don Lucho, han sido recurrentes en las celebraciones virtuales de Angie, especialmente en momentos clave como el nacimiento de su primer bebé, fruto de su relación con Jota Benz. En aquella oportunidad, la familia no solo comentó, sino que compartió y reaccionó de manera constante a las publicaciones de la exchica reality. Por ello, la falta de mensajes en esta ocasión despertó curiosidad entre los seguidores.

Lejos de los comentarios habituales, el apellido Arizaga no apareció ni en la lista de felicitaciones ni entre los conocidos “me encanta” que suelen acompañar los grandes anuncios familiares. La única reacción proveniente del entorno más cercano fue la de su madre, Iris Ruiz, quien optó por manifestarse únicamente con una reacción en la publicación, sin emitir ningún comentario público.

Este gesto, aunque discreto, fue interpretado de diversas maneras por los usuarios. Algunos consideraron que se trató de una reacción íntima, reservada, mientras que otros no dejaron de preguntarse por qué el resto de la familia mantuvo silencio ante un acontecimiento tan significativo en la vida de Angie.

En el caso de Evelyn Arizaga, su actividad en redes sociales continuó con normalidad durante esas horas. Sin embargo, se limitó a compartir una fotografía en un spa, sin hacer mención alguna a la pedida de mano de su hermana ni al compromiso anunciado. Esta actitud alimentó aún más la conversación digital, aunque sin que existiera una declaración directa que confirme o desmienta algún tipo de incomodidad.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la historia de amor entre Angie Arizaga y Jota Benz atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Tras cinco años de relación, la pareja ha demostrado estabilidad, complicidad y una fuerte conexión, no solo como compañeros sentimentales, sino también como padres de familia. La pedida de mano en Italia simbolizó, para muchos, la consolidación de un vínculo que ha sabido resistir la exposición mediática y las exigencias del mundo del espectáculo.

