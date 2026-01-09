Jota Benz comete infidencia y deja entrever cuándo se casará con Angie Arizaga: “Disfrutemos primero la pedida”

Tras la romántica propuesta en el Coliseo Romano, Jota Benz sorprendió al confesar que aún no tienen fecha de boda y que, por ahora, prefiere saborear cada momento junto a Angie Arizaga (Facebook)

El compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz continúa generando conversación en el mundo del espectáculo local, no solo por el escenario elegido para la propuesta, sino por las señales que ambos han dado después del anuncio.

La pareja, una de las más seguidas desde su paso por realities televisivos, decidió compartir detalles de la pedida ocurrida en Roma, donde el cantante urbano sorprendió a la modelo con un anillo frente al Coliseo.

En ese contexto, una pregunta directa sobre la fecha del matrimonio provocó una reacción inesperada de Benz, que fue interpretada como una revelación velada sobre sus planes. El intercambio, breve pero significativo, reforzó la imagen de una relación que avanza paso a paso, sin apresuramientos.

La pregunta que desató la expectativa sobre la boda

Una simple consulta en redes sociales bastó para activar la expectativa sobre el matrimonio de Jota Benz y Angie Arizaga, luego de que él respondiera sin fijar fecha y pidiera disfrutar el compromiso. (Facebook)

Tras confirmar públicamente su compromiso, Angie Arizaga y Jota Benz optaron por interactuar con sus seguidores a través de dinámicas digitales, una práctica habitual en ambos desde hace años. En una de esas conversaciones abiertas, el músico fue consultado de manera directa sobre el siguiente paso en su relación: la fecha del matrimonio. La interrogante apareció entre decenas de mensajes de felicitación, pero logró captar su atención.

“¿Cuándo será la boda?”, fue la pregunta que recibió Benz. La respuesta, breve y acompañada de gestos gráficos que reflejaban sorpresa, marcó distancia de cualquier anuncio concreto. “Disfrutemos primero la pedida”, escribió. La frase, lejos de cerrar el tema, alimentó interpretaciones entre sus seguidores, quienes entendieron que la pareja no tiene apuro por fijar una fecha inmediata.

El comentario fue leído como una señal de que el compromiso recién inicia su camino y que ambos priorizan vivir cada etapa sin presión externa. La elección de palabras también evidenció el carácter espontáneo del momento, ya que el propio Benz pareció tomar la pregunta sin preparación previa. Esa naturalidad fue celebrada por muchos usuarios, que destacaron la forma relajada con la que enfrentó la expectativa pública.

La reacción contrastó con otros compromisos mediáticos, donde las fechas suelen anunciarse poco después de la pedida. En este caso, la respuesta dejó claro que no existe un calendario definido y que cualquier decisión futura se tomará con calma, lejos de imposiciones.

Una pedida de mano que combinó sorpresa y simbolismo

La pedida realizada en Italia unió romanticismo y vida familiar, con un gesto que tomó por sorpresa a Angie Arizaga y reforzó el proyecto de pareja que ambos comparten. (Facebook)

La propuesta de matrimonio se realizó el 30 de diciembre de 2025 durante un viaje familiar por Europa. Roma fue el escenario elegido para el momento, con el Coliseo como telón de fondo. Jota Benz se arrodilló frente a Angie Arizaga y le entregó el anillo de compromiso, un gesto que la tomó completamente desprevenida.

La modelo compartió posteriormente su emoción en redes sociales, donde relató que no esperaba una sorpresa de esa magnitud. “Sí, sí, sí. Y mil veces sí. Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes del instante. En su publicación también expresó gratitud por la relación que construyeron juntos y por el proyecto de vida que ahora comparten.

El compromiso se mantuvo en reserva durante algunos días. Según contó el propio Benz, Angie evitaba mostrar el anillo en público mientras grababa contenido digital, con el fin de no generar especulaciones antes del anuncio oficial. “Como no habíamos anunciado aún, se la pasaba sacándose el anillo”, explicó en un video que mostraba esa dinámica cotidiana.

La pedida ocurrió durante unas vacaciones que la pareja realizó junto a su hijo, un detalle que reforzó la idea de familia que ambos proyectan. La presencia del menor en el viaje añadió un componente íntimo al compromiso, alejándolo de un acto meramente público y acercándolo a una experiencia personal.