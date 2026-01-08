¿Sabes cuánta agua usas? El 76% de usuarios en Arequipa, Cusco y Piura no lo tiene claro

El estudio se llevó a cabo en las tres ciudades señaladas y recopiló datos de 1.500 usuarios del segmento doméstico. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que más de tres cuartas partes de los usuarios de agua potable en Arequipa, Cusco y Piura no conoce con precisión el volumen que consume mensualmente. El dato se desprende de un estudio enfocado en el nivel de conocimiento sobre los servicios de agua potable y saneamiento, así como sobre las tarifas aplicadas.

La investigación se desarrolló en las tres ciudades mencionadas y recogió información de 1.500 usuarios de la categoría doméstica. Los resultados permiten observar cómo la percepción que tienen las personas sobre su consumo difiere del manejo real de la información que figura en sus recibos.

Cómo se perciben los usuarios frente a su consumo

Según la Sunass, la mayoría de usuarios se considera un consumidor eficiente de agua potable. En Arequipa, el 90% de los encuestados manifestó esta percepción, mientras que en Cusco y Piura los porcentajes fueron de 85% y 93%, respectivamente.

En la misma línea, una parte importante de los usuarios cree que consume una cantidad similar o menor de agua que sus vecinos. Esta opinión es compartida por el 67% de los encuestados en Arequipa, el 60% en Cusco y el 70% en Piura, lo que refleja una apreciación generalizada sobre el propio nivel de consumo.

Falta de claridad sobre los metros cúbicos consumidos

El informe indica que, en promedio, el 76% de los usuarios no sabe cuántos metros cúbicos de agua utiliza al mes. Esta situación se presenta con mayor intensidad en Arequipa, donde el porcentaje alcanza el 89%, seguida de Cusco con 78% y Piura con 62%.

En Arequipa, el 89% de los usuarios no conoce su consumo mensual de agua, superando ampliamente el promedio de 76%. Foto: Fundación Aquae

Los metros cúbicos consignados en el recibo representan el volumen de agua usado durante el periodo de facturación. No obstante, la Sunass advierte que esta información no es conocida por una mayoría de usuarios, lo que limita su comprensión del consumo real.

El recibo como referencia de pago

Otro hallazgo del estudio es que la revisión del recibo se centra principalmente en el monto a pagar. En promedio, el 78% de los encuestados señaló que solo revisa este documento para conocer el importe final. En Arequipa, esta práctica alcanza al 82% de los usuarios, mientras que en Cusco llega al 78% y en Piura al 74%.

Estos resultados evidencian que el detalle del consumo registrado en el recibo no suele ser un elemento de atención prioritaria para los usuarios de las tres ciudades analizadas.

Desconocimiento de la equivalencia del consumo

La Sunass también reportó que, en promedio, el 71% de los usuarios desconoce que un metro cúbico (m³) de agua equivale a 1.000 litros. Este nivel de desconocimiento se mantiene en proporciones similares en Arequipa (72%), Cusco (70%) y Piura (71%).

Finalmente, la entidad recordó que la Organización Mundial de la Salud señala que 100 litros de agua por persona al día son suficientes para cubrir las necesidades básicas, un dato que forma parte de las referencias incluidas en el informe.

La Sunass informó que, en términos generales, el 71% de los usuarios no sabe que un metro cúbico de agua equivale a 1.000 litros. Foto: RCR Perú

¿Qué es la Sunass?

La Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) es el ente regulador público en el Perú encargado de vigilar y orientar cómo se prestan los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas. Fue creado en 1992 mediante el Decreto Ley n.° 25965 y funciona con autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Su propósito central es asegurar que las empresas que proveen estos servicios operen de manera eficaz y bajo estándares que protejan la salud de las personas y fomenten la conservación del ambiente tanto en zonas urbanas como rurales.

Esta entidad no presta directamente los servicios, sino que regula, supervisa, fiscaliza y sanciona a las empresas prestadoras, además de fijar criterios para las tarifas, mecanismos de calidad y resolver reclamos o conflictos entre usuarios y proveedores. En la práctica, la Sunass también busca promover mayor transparencia y eficiencia en la gestión del agua y saneamiento, incorporando estándares internacionales y canales de atención para que los ciudadanos puedan elevar sus quejas o consultas sobre anomalías en el servicio.