Mesa Redonda: Sunass fiscaliza hidrantes y advierte que vandalizarlos podría configurar un delito

El 29 de diciembre se cumplen 24 años del incendio en emporio comercial que enlutó a más de 300 familias

Frente al aumento del riesgo de incendios debido a la mayor actividad comercial por fin de año, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) intensificó la supervisión de la operatividad de los grifos contra incendios (GCI) en zonas críticas del Cercado de Lima y La Victoria. Esta labor, que se realiza periódicamente, adquiere especial relevancia durante los días previos a las fiestas, cuando la afluencia de público y la acumulación de mercadería crecen de manera significativa.

En coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y Sedapal, se implementaron medidas preventivas adicionales para reforzar la operatividad y protección de los GCI, con especial atención a áreas históricamente vulnerables como Mesa Redonda, donde el lunes 29 de diciembre se conmemorarán veinticuatro años del incendio que afectó a más de 300 familias. Este trágico evento, ocurrido en 2001, motivó un cambio en la cultura de prevención de riesgos en el emporio comercial y en otros puntos del centro de la ciudad.

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, las empresas prestadoras deben inspeccionar, limpiar y dar mantenimiento a las partes móviles de los hidrantes, al menos cada seis meses, para evitar su obstrucción e inoperatividad. Estos procedimientos, informó Sedapal, se están cumpliendo. La correcta conservación de los hidrantes es fundamental para garantizar la disponibilidad de agua en caso de emergencia y facilitar la respuesta de los bomberos.

El regulador advirtió que la manipulación, uso indebido o vandalización de los GCI podría constituir un delito, dado que se trata de infraestructura vinculada a un servicio público esencial. Además, destacó que un grifo bloqueado o inoperativo puede impedir la atención oportuna de un siniestro y poner en riesgo vidas humanas, por lo que exhortó a no obstruirlos con mercadería ni instalar puestos de venta ambulante a su alrededor. La Sunass remarcó que la participación activa de autoridades, comerciantes y ciudadanía es imprescindible para preservar la operatividad de estos dispositivos y proteger la vida e integridad de la población.

Acciones para reforzar la operatividad de los grifos

Con el fin de contribuir al funcionamiento adecuado de los GCI, Sunass solicitó a Sedapal continuar fortaleciendo las acciones de mejora, como la elevación de grifos en puntos críticos, la realización oportuna de mantenimientos correctivos en válvulas, tapas, sellos, bocamazas y cadenas de seguridad, y la verificación integral de los GCI en zonas priorizadas. Estas acciones buscan anticipar problemas y asegurar que los hidrantes estén plenamente operativos, especialmente en áreas donde la congestión comercial puede dificultar el acceso durante una emergencia.

Asimismo, recomendó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Distrital de La Victoria intensificar las acciones de ordenamiento urbano y fiscalización preventiva, para asegurar que los GCI permanezcan accesibles y libres de mercadería, comercio ambulatorio u otros elementos que dificulten su uso. La colaboración entre las distintas entidades y la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura en condiciones óptimas y reducir los riesgos asociados a la inoperatividad.

En datos

En Lima y Callao operan 65 compañías de bomberos, cuya labor resulta indispensable para la seguridad de la ciudadanía. Como resultado de las fiscalizaciones de Sunass, se identificaron más de 19.500 GCI operativos. La ciudadanía puede denunciar actos vandálicos contra los GCI, como el robo de tapas de válvula o de bocamazas, y reportar cualquier fuga de agua o deterioro a través del Fono Sunass 1899 o el Aquafono de Sedapal. La vigilancia ciudadana y la denuncia oportuna contribuyen a la protección de esta infraestructura esencial.

La protección y accesibilidad de los grifos contra incendios es fundamental para la seguridad de todos. La prevención, la participación comunitaria y el trabajo conjunto entre autoridades, organismos y población son claves para reducir riesgos y evitar tragedias en contextos de alta concurrencia comercial, especialmente en fechas festivas.

