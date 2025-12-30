Perú

Marina Mora le da su respaldo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo: “siempre la voy a querer”

La productora se pronunció por primera vez sobre la controversia que rodeó a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Sin entrar en detalles, la empresaria remarcó su cercanía con la exreina de belleza y aseguró que su apoyo es incondicional

Guardar
La reconocida Marina Mora se
La reconocida Marina Mora se pronunció en apoyo a su amiga Maju Mantilla y defendió la transparencia en los concursos de belleza, dejando claro que la lealtad entre ambas sigue intacta pese a los escándalos recientes (GEC)

Meses después de que uno de los conflictos más comentados del espectáculo peruano sacudiera la opinión pública, Marina Mora decidió romper su silencio. La empresaria y directora de certámenes de belleza se refirió a la polémica que involucró a Maju Mantilla y a su entonces esposo Gustavo Salcedo, un episodio que expuso la intimidad del matrimonio y generó múltiples reacciones en la farándula nacional.

Lejos de alimentar el debate o profundizar en los hechos, Mora optó por marcar una posición clara desde el plano personal. Su pronunciamiento se centró en la amistad que la une a Mantilla desde hace años y en la decisión de mantenerse firme a su lado, pese a los comentarios y especulaciones que rodearon el caso.

Un respaldo sin matices en medio del escándalo

Meses después del estallido mediático,
Meses después del estallido mediático, Marina Mora habló con cautela sobre el caso Mantilla-Salcedo y sostuvo que su apoyo no depende de titulares ni versiones externas. (Instagram)

Consultada sobre la controversia que enfrentó a Maju Mantilla con Gustavo Salcedo, Marina Mora eligió un tono prudente y directo. La empresaria evitó referirse a los episodios específicos que dominaron titulares y programas de espectáculos, pero dejó en claro que su relación con la ex Miss Mundo no se ha visto afectada por la exposición mediática del conflicto.

“Yo quiero muchísimo a Maju, me he mantenido siempre al margen de no opinar sobre mi vida personal ni la vida personal de nadie. Lo único que ha sido mi verdad es que la quiero y la voy a apoyar siempre”, expresó, marcando distancia de los juicios públicos que rodearon el caso.

La empresaria subrayó que su postura responde a una convicción personal. En un entorno donde las relaciones suelen verse afectadas por el ruido mediático, su mensaje apuntó a preservar la lealtad y el respeto. El pronunciamiento tomó relevancia precisamente por haberse producido meses después de los hechos, cuando la controversia aún generaba comentarios y lecturas cruzadas en redes y televisión.

Una amistad forjada lejos de los reflectores

Marina Mora recordó el origen
Marina Mora recordó el origen de su vínculo con Maju Mantilla, una amistad construida en etapas formativas que hoy se mantiene firme pese a controversias públicas. (Instagram)

La cercanía entre Marina Mora y Maju Mantilla se remonta a los primeros años de ambas en el mundo de los certámenes de belleza. Compartieron experiencias en una etapa formativa, marcada por competencias, preparación constante y exposición pública, lo que dio origen a un lazo que se mantuvo con el paso del tiempo.

Ese vínculo, según dejó entrever Mora, no se ha quebrado pese a los momentos difíciles que atravesó Mantilla en su vida personal. La empresaria destacó que su decisión de no emitir opiniones sobre conflictos ajenos responde a una regla que aplica tanto a su entorno cercano como a su propia historia.

El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtió en uno de los episodios más comentados del año al revelarse tensiones internas, acusaciones y una posterior separación tras más de una década de matrimonio. Durante ese proceso, la exreina de belleza pasó de defender públicamente su relación a enfrentar una ruptura definitiva, en medio de cuestionamientos sobre control, vigilancia y episodios de confrontación.

Críticas al entorno de los certámenes y defensa de la ética

Al referirse al Miss Universo
Al referirse al Miss Universo 2025, Marina Mora expresó preocupación por la credibilidad de los certámenes y defendió el trabajo profesional detrás de estos espacios. (EFE)

Además de referirse a la situación de Maju Mantilla, Marina Mora aprovechó la conversación para pronunciarse sobre otro tema que generó controversia en el ámbito del modelaje y los concursos de belleza. La empresaria habló sobre la reciente polémica en torno al Miss Universo 2025, certamen cuya ganadora fue la representante de México, Fátima Bosch.

Mora expresó su preocupación por las suspicacias que rodearon el concurso y por el impacto que este tipo de episodios tiene en una industria que, según señaló, debería sostenerse sobre bases de profesionalismo y transparencia.

Lamentable lo que ha pasado porque por un lado muchas personas trabajamos de manera seria y profesional, y ver que otros concursos que eran inspiración para muchos están involucrados en este tipo de escándalos nos deja un poco mal”, manifestó.

Sus declaraciones reflejaron una postura crítica frente a situaciones que, a su juicio, dañan la credibilidad de espacios que funcionan como plataformas para jóvenes talentos. Mora destacó que los certámenes no solo representan competencia, sino oportunidades de desarrollo personal y profesional para muchas participantes.

Temas Relacionados

Maju MantillaMarina MoraGustavo Salcedoperu–entretenimiento

Más Noticias

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El icónico ‘Gavilán’ ha revelado que su nombre también aparece en el plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante SUNAT, situación que ha generado decepción: “Son 14 años y al 2025 súmale seis más, o sea 20 años para cobrar una deuda”

Johan Fano lamenta el nuevo

Janet Barboza revela cómo apoyó a Pamela López y compara su presente: “¿Cómo la vemos hoy? Facturando, regia, estupenda”

La empresaria y cantante brilla como nunca en los escenarios y lidera la lista de facturación, mientras deja atrás el duro episodio personal para reinventarse con una agenda llena de proyectos y eventos destacados

Janet Barboza revela cómo apoyó

Choque de trenes en Machu Picchu: Seguridad privada de empresas ferroviarias impidió que municipio ayude a heridos, según alcalde

Paull Palma, burgoamestre de Ollantaytambo, se pronunció tras accidente que provocó la muerte del maquinista Roberto Cárdenas

Choque de trenes en Machu

Huevos blancos vs. huevos marrones: cuáles son más saludables

Los huevos representan una fuente asequible de proteínas, vitaminas y minerales para millones de peruanos

Huevos blancos vs. huevos marrones:

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

El centrocampista chileno de 32 años se marcha de la institución ‘crema’ luego de tres cursos marcados por el regreso al protagonismo del club en el torneo local

Rodrigo Ureña cierra su historia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú denuncia

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza revela cómo apoyó

Janet Barboza revela cómo apoyó a Pamela López y compara su presente: “¿Cómo la vemos hoy? Facturando, regia, estupenda”

El reencuentro de los hermanos Álvarez: así celebraron Arturo y Carlos la Navidad tras su reconciliación

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Jaime Bayly reveló discusión con Silvia Núñez por supuesto gesto indebido hacia su exesposa: “Creyó que crucé un límite”

Pamela López llevará a Christian Cueva ante la justicia tras hacer llorar a sus hijos en Navidad

DEPORTES

Rodrigo Ureña cierra su historia

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

Pedro Gallese ya es del Deportivo Cali: detalles de su contratación, firma y la felicidad de la hinchada

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima