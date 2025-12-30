Marina Mora le da su respaldo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo: “siempre la voy a querer”

La reconocida Marina Mora se pronunció en apoyo a su amiga Maju Mantilla y defendió la transparencia en los concursos de belleza, dejando claro que la lealtad entre ambas sigue intacta pese a los escándalos recientes (GEC)

Meses después de que uno de los conflictos más comentados del espectáculo peruano sacudiera la opinión pública, Marina Mora decidió romper su silencio. La empresaria y directora de certámenes de belleza se refirió a la polémica que involucró a Maju Mantilla y a su entonces esposo Gustavo Salcedo, un episodio que expuso la intimidad del matrimonio y generó múltiples reacciones en la farándula nacional.

Lejos de alimentar el debate o profundizar en los hechos, Mora optó por marcar una posición clara desde el plano personal. Su pronunciamiento se centró en la amistad que la une a Mantilla desde hace años y en la decisión de mantenerse firme a su lado, pese a los comentarios y especulaciones que rodearon el caso.

Un respaldo sin matices en medio del escándalo

Meses después del estallido mediático, Marina Mora habló con cautela sobre el caso Mantilla-Salcedo y sostuvo que su apoyo no depende de titulares ni versiones externas. (Instagram)

Consultada sobre la controversia que enfrentó a Maju Mantilla con Gustavo Salcedo, Marina Mora eligió un tono prudente y directo. La empresaria evitó referirse a los episodios específicos que dominaron titulares y programas de espectáculos, pero dejó en claro que su relación con la ex Miss Mundo no se ha visto afectada por la exposición mediática del conflicto.

“Yo quiero muchísimo a Maju, me he mantenido siempre al margen de no opinar sobre mi vida personal ni la vida personal de nadie. Lo único que ha sido mi verdad es que la quiero y la voy a apoyar siempre”, expresó, marcando distancia de los juicios públicos que rodearon el caso.

La empresaria subrayó que su postura responde a una convicción personal. En un entorno donde las relaciones suelen verse afectadas por el ruido mediático, su mensaje apuntó a preservar la lealtad y el respeto. El pronunciamiento tomó relevancia precisamente por haberse producido meses después de los hechos, cuando la controversia aún generaba comentarios y lecturas cruzadas en redes y televisión.

Una amistad forjada lejos de los reflectores

Marina Mora recordó el origen de su vínculo con Maju Mantilla, una amistad construida en etapas formativas que hoy se mantiene firme pese a controversias públicas. (Instagram)

La cercanía entre Marina Mora y Maju Mantilla se remonta a los primeros años de ambas en el mundo de los certámenes de belleza. Compartieron experiencias en una etapa formativa, marcada por competencias, preparación constante y exposición pública, lo que dio origen a un lazo que se mantuvo con el paso del tiempo.

Ese vínculo, según dejó entrever Mora, no se ha quebrado pese a los momentos difíciles que atravesó Mantilla en su vida personal. La empresaria destacó que su decisión de no emitir opiniones sobre conflictos ajenos responde a una regla que aplica tanto a su entorno cercano como a su propia historia.

El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtió en uno de los episodios más comentados del año al revelarse tensiones internas, acusaciones y una posterior separación tras más de una década de matrimonio. Durante ese proceso, la exreina de belleza pasó de defender públicamente su relación a enfrentar una ruptura definitiva, en medio de cuestionamientos sobre control, vigilancia y episodios de confrontación.

Críticas al entorno de los certámenes y defensa de la ética

Al referirse al Miss Universo 2025, Marina Mora expresó preocupación por la credibilidad de los certámenes y defendió el trabajo profesional detrás de estos espacios. (EFE)

Además de referirse a la situación de Maju Mantilla, Marina Mora aprovechó la conversación para pronunciarse sobre otro tema que generó controversia en el ámbito del modelaje y los concursos de belleza. La empresaria habló sobre la reciente polémica en torno al Miss Universo 2025, certamen cuya ganadora fue la representante de México, Fátima Bosch.

Mora expresó su preocupación por las suspicacias que rodearon el concurso y por el impacto que este tipo de episodios tiene en una industria que, según señaló, debería sostenerse sobre bases de profesionalismo y transparencia.

“Lamentable lo que ha pasado porque por un lado muchas personas trabajamos de manera seria y profesional, y ver que otros concursos que eran inspiración para muchos están involucrados en este tipo de escándalos nos deja un poco mal”, manifestó.

Sus declaraciones reflejaron una postura crítica frente a situaciones que, a su juicio, dañan la credibilidad de espacios que funcionan como plataformas para jóvenes talentos. Mora destacó que los certámenes no solo representan competencia, sino oportunidades de desarrollo personal y profesional para muchas participantes.