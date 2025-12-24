Ricardo Gareca sorprende y se lanza como ‘streamer’: Jefferson Farfán será su primer invitado

Una nueva etapa vivirá Ricardo Gareca en el 2026, asumirá un rol distinto al que acostumbró durante su carrera en los banquillos. El exentrenador de la selección peruana se volverá ‘streamer’ y conducirá de su propio pódcast, un proyecto que ya comenzó a generar expectativa tras ser visto en plena grabación en el distrito de Barranco.

La producción se instaló en el parque municipal, donde el ‘Tigre’ y Jefferson Farfán mantuvieron una conversación dentro de una caja de acrílico, llamando la atención de los transeúntes y paralizando la actividad habitual de la zona.

Se pudo conocer que el primer episodio tendrá como invitado a Jefferson Farfán, exfutbolista a quien Ricardo dirigió durante su paso por la ‘blanquirroja’ y con quien compartió la clasificación al Mundial de Rusia 2018. El vínculo profesional y personal entre ambos, forjado durante años de competencia internacional, promete aportar un contenido atractivo y de valor para los seguidores del fútbol peruano.

El nuevo espacio digital será difundido a través del canal digital 'La Sustancia’, aunque hasta ahora no se ha anunciado una fecha específica para el estreno, según lo publicado en las redes sociales de la plataforma.

La expectativa entre fanáticos y medios de comunicación crece ante la inminente publicación de mayores detalles sobre el lanzamiento, que se espera ocurra en los próximos días.

“¡UN GRANDE! Se sienten los pasos del Profe Gareca...No es solo presencia…es La sustancia", se adelantó en las redes sociales.

“Profe Gareca, dale luz a Jefferson Farfán porque La Sustancia no viene a esconder nada”, es otra publicación que generó mcuhas reacciones.

Ricardo Gareca aplaudió fichaje de Pedro Gallese a Deportivo Cali

El fichaje de Pedro Gallese por Deportivo Cali, uno de los equipos de mayor historia en el fútbol colombiano, ha provocado una amplia variedad de reacciones, predominando los comentarios positivos. El regreso del arquero a Sudamérica, tras su destacado paso por Orlando City, ha sido recibido con gran expectativa.

Entre las voces que celebraron esta noticia se encuentra Ricardo Gareca, quien fuera seleccionador de Perú durante más de siete años y compartió extensa trayectoria con el portero apodado ‘Pulpo’. Al conocer el traspaso, el técnico argentino manifestó una profunda satisfaccióny destacó la decisión tomada por el futbolista de 35 años, subrayando el valor de afrontar un desafío que considera estimulante.

“Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos”, declaró el ‘Tigre’ en conversación con 'Gol Caracol’.

El 'Tigre' aprobó la llegada del 'Pulpo' al Deportivo Cali. | VIDEO: @juanccortesd

¿Cuál es el futuro de Ricardo Gareca como DT?

Tras su salida de la selección de Chile, Ricardo Gareca se encuentra libre como técnico. Su nombre fue nombrado cuando Alianza Lima y Universitario de Deportes estaban buscando DT, sin embargo todo quedó como rumor porque llegó Pablo Guede a Matute y Javier Rabanal a Ate.

No se ha conocido oferta de otro equipo, pero el ‘Tigre’ no descartó dirigir a un club. “No sé quién me puede llegar a hablar. En la medida que veamos algo que nos guste, si es un equipo, me pongo a trabajar en un equipo también.Nos ponemos a trabajar en un equipo. En eso no me cambia, nunca me cambió eso”, apuntó en ‘Hazme el Aguante’.