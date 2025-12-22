Perú

Fernando Díaz revela cómo se sintió al ser relacionado con Maju Mantilla: “Me incomodó, me estaban difamando”

El periodista se refirió a la vez que los vincularon sentimentalmente con la exreina de belleza, tras su divorcio de su esposo Gustavo Salcedo

Fernando Díaz revela cómo se sintió al ser relacionado con Maju Mantilla: “Me incomodó, me estaban difamando”

El periodista Fernando Díaz enfrentó comentarios sobre un presunto romance con Maju Mantilla poco después de que la ex Miss Mundo anunciara el final de su relación con Gustavo Salcedo. Las versiones surgieron en el círculo mediático y afectaron tanto el ambiente laboral como la vida personal del conductor.

Díaz relató que el impacto no se limitó a la televisión o las redes sociales. Según su propio testimonio, las especulaciones cruzaron la pantalla y llegaron a su familia. “Nos conocemos y nos reímos, pero empezaron a llamarla las madres del colegio de mis hijas a preguntarle cómo estaba”, compartió el periodista sobre el efecto inmediato de los rumores en su entorno.

La reacción del conductor ante esta situación fue frontal. Fernando Díaz sostuvo que aunque los comentarios no le causaron dolor, sí sintió molestia.

Hizo hincapié en que su trayectoria en medios se ha mantenido alejada de escándalos. “En más de veinte años de carrera nunca me he metido en un problema o escándalo, jamás he difamado y me dije: ¿Para qué le voy a dar luz a alguien que no me conoce?”, declaró en conversación con Trome.

La incomodidad llevó a Díaz a consultar con su abogado. Optó por enviar una carta notarial a Daniela Cillóniz, actriz a quien responsabilizó por iniciar la versión sobre un supuesto vínculo con Mantilla.

“Me incomodó, me estaban difamando (…) Busqué a mi abogado para tomar acciones legales contra la persona que lo dijo,” recalcó el conductor.
El periodista detalló que su familia también tuvo que enfrentar la situación con calma y madurez. A su esposa le tocaron responder llamadas de personas del entorno escolar de sus hijas, quienes mostraron preocupación. Según Díaz, sus hijas se adaptaron con claridad a la situación. “Ellas ya saben cómo es este negocio, les expliqué y listo, entendieron”, indicó el comunicador.

La versión sobre Fernando Díaz y Maju Mantilla, de rumor a aclaración pública

Meses atrás, el entorno televisivo se vio sacudido por rumores que señalaban un acercamiento entre Fernando Díaz y Maju Mantilla. Estos comentarios se intensificaron tras la separación de Mantilla de Gustavo Salcedo, con quien tiene dos hijos.

El origen concreto del rumor se atribuyó a Daniela Cillóniz. Ella expresó en un programa de farándula que percibía “química” entre los dos conductores al verlos en Arriba Mi Gente. La frase, lanzada sin mayor intención, escaló rápidamente como tema de conversación entre seguidores y medios.

Maju Mantilla responde sobre especulaciones
Maju Mantilla responde sobre especulaciones con Fernando Díaz. Arriba Mi Gente

Días después, Cillóniz aclaró que desconocía la situación personal de Díaz. Ofreció disculpas públicas al mencionar que nunca buscó perjudicar a la familia de ninguno de los involucrados. “Quiero aclarar que no sabía que Fernando era casado. Si lo hubiera sabido, jamás habría hecho un comentario así”, expresó la actriz tras las repercusiones.

Verónica Alcántara también sumó declaraciones a la polémica. Según explicó, una fuente de su entorno le había indicado la existencia de una relación más allá de la amistad entre Díaz y Mantilla. Alcántara aseguró que, aunque alguien cercano le comentó sobre posibles conversaciones privadas entre ambos, nunca tuvo acceso a pruebas y por eso no difundió la información en su espacio televisivo.

“Me comentó que la esposa había encontrado algunos chats de ellos dos, (...) No pude ver los chats y por eso no lo dije en mi programa con nombre y apellido”, aclaró.

