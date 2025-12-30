EEUU declara en default a Perú por el impago de US$91 millones a Kuntur Wasi: el país queda al borde del embargo

La rescisión unilateral del contrato por parte del gobierno peruano en 2017 fue calificada como arbitraria y sin causa suficiente por el tribunal arbitral del CIADI. Foto: Gobierno del Perú

Un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de default debido al incumplimiento del pago de 91 millones de dólares, suma que un tribunal arbitral internacional ordenó abonar a la empresa Kuntur Wasi por la cancelación unilateral del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco.

El fallo, emitido el 22 de diciembre de 2025 por el juez Richard J. Leon, fue conocido este lunes a través de agencias internacionales y documentos judiciales a los que accedió Bloomberg.

Un tribunal de EEUU declara en default al Estado peruano por deuda con Kuntur Wasi

Según la decisión de la Corte del Distrito de Columbia, Perú no solo omitió el pago ordenado en el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), sino que tampoco envió abogados ni respondió a las solicitudes y notificaciones del proceso judicial en Estados Unidos.

El tribunal concluyó que Kuntur Wasi cumplió con los requisitos jurisdiccionales y procesales para la confirmación del laudo, y consideró probado que Perú no ha realizado ningún pago ni presentado defensa en la causa, habilitando así a la empresa a iniciar embargos y otras acciones legales sobre activos peruanos en ese país para recuperar la suma adeudada.

El impago a Kuntur Wasi permite embargos de activos estatales peruanos en EEUU

El conflicto se remonta a 2017, cuando el Estado peruano canceló de forma unilateral el contrato de concesión adjudicado en 2014 a Kuntur Wasi para el diseño, financiamiento, construcción y operación del aeropuerto en Cusco. El tribunal arbitral del Ciadi falló en mayo de 2024 que la terminación del contrato fue arbitraria y sin justificación suficiente, constituyendo una violación contractual.

El laudo estableció que Perú debía compensar a Kuntur Wasi con 91 millones de dólares, monto que incluye la devolución de la garantía, utilidades esperadas, gastos generales y penalidades. También ordenó el pago de intereses previos y posteriores al fallo, hasta que se concrete el pago total.

¿Cómo llegó Perú a ser declarado en rebeldía?

De acuerdo con la información compartida por diversos medios locales e internacionales, la situación se agravó en abril y mayo de 2025, cuando la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi solicitó a un tribunal federal estadounidense que dictara sentencia en rebeldía contra Perú por el incumplimiento del laudo arbitral.

En consecuencia, el Tribunal de Quiebras del Distrito de Columbia declaró en rebeldía al Estado peruano el 8 de abril, otorgando al consorcio la facultad de ejecutar embargos sobre activos peruanos en Estados Unidos para cobrar la compensación. Paralelamente, Kuntur Wasi inició un proceso similar en Canadá, buscando asegurar el cobro de la indemnización.

Chinchero: un aeropuerto de 730 millones de dólares paralizado en el ‘Ombligo’ del mundo

En agosto de 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú conformó una comisión especial para investigar las acciones y responsabilidades en torno al contrato y la cancelación del proyecto Chinchero. La Contraloría General de la República inició una demanda civil contra exfuncionarios, exigiendo una indemnización superior a 9 millones de dólares.

El gobierno peruano, bajo una administración interina desde octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte, mantiene la supervisión del proyecto, que actualmente registra un avance físico del 33% y está a cargo del consorcio Natividad Chinchero con asistencia técnica de Corea del Sur.

El Aeropuerto Internacional de Chinchero es una de las principales inversiones en infraestructura del sur del país, con una inversión estimada de 730 millones de dólares y capacidad proyectada para recibir más de 8 millones de pasajeros anuales.