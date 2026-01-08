Espana agencias

Perú indemniza a consorcio por romper la concesión del nuevo aeropuerto de Cusco

Guardar

Lima, 7 ene (EFECOM).- El Gobierno de Perú pagó este miércoles los 91 millones de dólares de indemnización al que fue condenado por romper el contrato con el consorcio Kuntur Wasi, al que se le había concesionado inicialmente la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Cusco, pensado para establecerse cono la puerta de entrada para visitar Machu Picchu.

El Ejecutivo peruano ejecutó el pago después de que una corte federal de Estados Unidos hubiera declarado al Estado peruano en rebeldía ante la demanda interpuesta por Kuntur Wasi para que se respetara el laudo emitido por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, resaltó en un comunicado que "la gestión realizada permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos".

Prieto señaló que el incumplimiento habría generado mayores costos financieros por intereses y posibles sanciones, además de un daño reputacional severo para el país.

El contrato de concesión del nuevo aeropuerto de Cusco por 40 años fue adjudicado en 2014 al consorcio a Kuntur Wasi, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, al haber presentado la oferta que menor cofinanciación requería al Estado (265 millones de dólares) de los cerca de 540 millones que supondría el costo del proyecto.

Sin embargo, al llegar al poder el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), el Gobierno no aceptó el esquema financiero alcanzado por Kuntur Wasi y propuso una adenda para redefinir el aporte financiero del Estado.

La adenda establecía que el Estado financiaría 410 millones de dólares y Kuntur Wasi se haría cargo de 109 millones de dólares, lo que generó controversia y condujo a la dimisión del entonces vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien posteriormente asumiría la Presidencia tras la renuncia de Kuczynski.

El proyecto fue adjudicado nuevamente en una concesión al consorcio Natividad de Chinchero, integrado por la coreana Hyundai, la china Sinohydro, la mexicana ICA Constructora y la peruana HV Contratistas, con un presupuesto de 427 millones de dólares.

La obra se ejecuta en el municipio de Chinchero, situado en el Valle Sagrado de los Incas, a 15 kilómetros de Cusco y a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar, con una capacidad inicial pensada para duplicar los más de 3 millones de pasajeros actuales del aeropuerto Velasco Astete. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Samsung prevé beneficio operativo récord de 11.800 millones de euros para cuarto trimestre

Infobae

La nieve afecta a 28 carreteras de la red secundaria, 9 de ellas cerradas

Infobae

110-114. Jamal Murray frena a los Celtics

Infobae

Los accionistas del hongkonés Hang Seng Bank votan la propuesta de compra de HSBC

Infobae

Los Washington Wizards incorporan a Trae Young y envían a CJ McCollum a los Hawks

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

La portería de la Selección

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”