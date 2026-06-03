La ONP cambiaría de nombre, pero manteniendo sus siglas: ¿Cómo se llamaría?

¿Sabes que significa ONP? El nombre podría cambiar. - Crédito ONP

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el cambio de nombre de la Oficina de Normalización Previsional, conocida como la ONP.

Con mayoría de votos a favor, el dictamen que tiene origen en el proyecto de ley presentado por la parlamentaria María del Carmen Alva Prieto propone que para evitar confusiones la ONP se llame Oficina Nacional de Pensiones.

Es decir, se mantendría las siglas ONP, pero se cambiaría el nombre oficial progresivamente en todos los documentos oficiales, sin considerar mayor gastos de los recursos públicos.

La Oficina de Normalización Previsional es un organismo público de seguridad previsional estatal del Perú. Tiene la función de administrar el Sistema Nacional de Pensiones.

ONP tendría nuevo nombre

Si es apoyada con votos mayoritarios en el Pleno del Congreso, todo indica que sí, la ONP pasaría a significar Oficina Nacional de Pensiones, con eñ motivo de dar mayor claridad a afiliados sobre sus funciones.

PUBLICIDAD

También el dictamen señala que el uso de la nueva denominación será implementado de manera progresiva, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, debiendo agotar los bienes u otros que mantengan la anterior denominación institucional.

Además, a pesar del cambio de nombre propuesto por la congresista Maricarmen Alva, las siglas de la ONP se mantendrían, y el cambio solo sería pasar de “Normalización” a “Nacional”.

Miles de peruanos cobran sus pensiones ONP en el Banco de la Nación y otros bancos, así como las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

¿Cuál era el problema con el nombre?

Como se recuerda, según el proyecto de ley presentado por Maricarmen Alva, este nombre generaba confusiones con los pensionistas.

“La propuesta normativa tiene como finalidad adecuar la denominación institucional de la entidad administradora del SNP para reflejar con mayor precisión su función y competencias ante la ciudadanía en general, así como ante sus asegurados en particular. Asimismo, busca actualizar la identidad institucional conforme a su rol vigente en el marco de la reforma previsional, mejorar la comprensión ciudadana del sistema previsional público y contribuir al proceso de modernización administrativa del Estado peruano”, resalta la medida.

PUBLICIDAD

Esta parte explicativa de la propuesta señalaba que en la actualidad existe una disociación entre el nombre de la institución y el servicio que brinda, lo que dificulta la identificación ciudadana y proyecta una imagen administrativa asociada a una función transitoria, “normalizar”, la misma que ha sido superada en el tiempo.

Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

“Esta problemática se evidencia de manera tangible en los canales de atención al público de la entidad, donde los administrados indican de manera recurrente que desconocen el significado de la denominación ‘Oficina de Normalización Previsional’”, aclara el texto.

Así, la congresista aclaraba que si bien los ciudadanos reconocen claramente las siglas ONP, no así el nombre extendido que las originó. También considera que mantener una denominación desactualizada genera una barrera en la relación Estado-ciudadano, pues los administrados, en especial la población adulta mayor y los nuevos beneficiarios del pilar no contributivo, requieren interactuar con entidades cuyas denominaciones sean intuitivas, directas y fáciles de comprender.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este cambio aún no se aplicaría. Como se sabe, luego de ser aprobado este dictamen en la Comisión de Economía, ahora la medida debe pasar al Pleno del Congreso para ser debatida y votada por las bancadas. Tras esto, si se aprueba con votación positiva, es el Poder Ejecutivo quien tendrá la última palabra y podrá decidir promulgar o observar la medida.