José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

El mandatario interino, José Jerí, mantuvo este lunes una conversación con el líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien Perú reconoce como presidente electo de Venezuela, y le manifestó su respaldo para que asuma el poder en el país caribeño tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“El presidente de la república sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición”, señaló un post publicado por el despacho de Jerí.

El comunicado añadió que Perú confía en que ese tránsito “hacia la institucionalidad democrática (...) culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024”.

Jerí respalda los datos difundidos por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que exponen fraude electoral y atribuyen a González Urrutia la victoria presidencial por una diferencia considerable respecto a Maduro.

Venezuela puso fin a las relaciones diplomáticas con Perú después del reconocimiento oficial al líder opositor como jefe de Estado electo. Desde entonces, Brasil asumió la representación diplomática y consular peruana en el territorio caribeño.

La exgobernante Dina Boluarte participó a comienzos del año pasado en una videoconferencia con el líder venezolano y María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, donde reafirmó que Perú apoyaría la democracia y que no reconocería el fraude de Maduro en las elecciones.

En desarrollo.