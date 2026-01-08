Perú

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

El presidente interino sostuvo una comunicación telefónica con el líder opositor y le transmitió su apoyo para la transición tras la captura del dictador

Guardar

El mandatario interino, José Jerí, mantuvo este lunes una conversación con el líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien Perú reconoce como presidente electo de Venezuela, y le manifestó su respaldo para que asuma el poder en el país caribeño tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“El presidente de la república sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición”, señaló un post publicado por el despacho de Jerí.

El comunicado añadió que Perú confía en que ese tránsito “hacia la institucionalidad democrática (...) culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024”.

Jerí respalda los datos difundidos por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que exponen fraude electoral y atribuyen a González Urrutia la victoria presidencial por una diferencia considerable respecto a Maduro.

Venezuela puso fin a las relaciones diplomáticas con Perú después del reconocimiento oficial al líder opositor como jefe de Estado electo. Desde entonces, Brasil asumió la representación diplomática y consular peruana en el territorio caribeño.

La exgobernante Dina Boluarte participó a comienzos del año pasado en una videoconferencia con el líder venezolano y María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, donde reafirmó que Perú apoyaría la democracia y que no reconocería el fraude de Maduro en las elecciones.

En desarrollo.

Temas Relacionados

José JeríEdmundo González UrrutiaNicolás MaduroVenezuelaperu-politica

Más Noticias

Terror en Ica: Menor de 17 años pierde un riñón tras brutal balacera en discoteca de la Huacachina

La adolescente permanece en estado crítico tras recibir un impacto de bala durante un ataque armado ocurrido de madrugada. El hecho dejó siete personas heridas y ya hay tres detenidos por la Policía

Terror en Ica: Menor de

Lambayeque en alerta por dengue: autoridades intensifican vigilancia en 38 distritos ante riesgo de brotes en 2026

El aumento de temperaturas eleva el riesgo de expansión del Aedes aegypti en Lambayeque, donde 36 distritos ya registran presencia del vector, según la Gerencia Regional de Salud

Lambayeque en alerta por dengue:

PJ declara vencida investigación preparatoria contra José Luna: Fiscalía tiene 30 días para acusar o archivar caso

El juez Víctor Alcocer Acosta determinó que el plazo máximo de la investigación venció en julio de 2021 y que su prolongación vulnera el derecho al debido proceso

PJ declara vencida investigación preparatoria

Jorge Benavides ya está en Panamericana Televisión y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa: “Te invito a participar”

El comediante aprovechó sus redes sociales para invitar al público a sugerir ideas, nombres y posibles talentos, generando gran expectativa

Jorge Benavides ya está en

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

El presidente electo de Chile alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal y sus consecuencias para la seguridad regional, además de proponer apoyo desde su país para frenar la expansión de estas redes delictivas

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

Fuerza Popular vuelve al banquillo de acusados: Poder Judicial incorpora al partido como persona jurídica en el caso Alas Peruanas

José Jerí hace un alto a la crisis con México y pide al Congreso imitar reforma constitucional: “Dieron un paso firme”

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides ya está en

Jorge Benavides ya está en Panamericana Televisión y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa: “Te invito a participar”

Norka Ascue niega existencia de videos mencionados por Christian Cueva y afirma que no teme amenazas ni señalamientos

Melissa Paredes arregla el cabello de su hija tras polémico corte y deja un mensaje a ¿Rodrigo Cuba?

Amy Gutiérrez y José Carlos García ya no se esconden: la pareja confirma su romance en un viaje de ensueño

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

Roberto Mosquera asume la dirección

Roberto Mosquera asume la dirección técnica de Sport Huancayo por segunda vez en su carrera de cara a la Liga 1 2026

Paolo Guerrero define el empleo de su dorsal en Alianza Lima para la Liga 1 2026: rechaza la camiseta ‘9′

La reacción de Paolo Guerrero al enterarse del fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: “Todo el grupo va a estar feliz”

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Williams Riveros y Matías Di Benedetto desaprobaron examen de nacionalización peruana: jugadores tendrán nueva oportunidad