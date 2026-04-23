Perú

Joven fue dado de baja de cuartel del Ejército en Arequipa y hallado en un basural tras días desaparecido

La familia denuncia que nunca recibió información oficial sobre el diagnóstico del joven, quien solo permaneció 49 días en el cuartel. Hoy, aseguran, presenta crisis severas en las que suplica que no lo agredan

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Un joven que ingresó con ilusiones al servicio militar en Arequipa fue dado de baja 49 días después y encontrado por su familia en un basural con severo trauma psicológico. Sus familiares denuncian que nunca fueron notificados y exigen una investigación sobre los presuntos maltratos que sufrió dentro del cuartel. Fuente: ATV Noticias

Un joven de 19 años, José Eduardo Neyra Saucedo, fue hallado en situación de extrema vulnerabilidad en un basural de Arequipa tras haber sido dado de baja por el Ejército Peruano. La familia denuncia que nunca le informaron del diagnóstico oficial que motivó la expulsión, lo que derivó en dos semanas de búsqueda hasta su hallazgo. El episodio abre un debate sobre los protocolos de la institución castrense y la ausencia de comunicación en casos relacionados con la salud mental.

Quince días separaron el momento en que fue dado de baja y su reencuentro con su padre, quien viajó desde Cajamarca y lo localizó en condiciones críticas. El joven había permanecido 49 días en la base militar antes de ser retirado con un diagnóstico de “trastorno opositor desafiante”. Este dato, documentado y firmado por el responsable del cuartel de Tingo María, nunca fue comunicado previamente a la familia, que afirma que Neyra Saucedo no presentaba antecedentes compatibles con ese informe, según declaró su tía, Celia León Saucedo, a ATV Noticias.

José Eduardo fue internado en el Ejército tras ser motivado por un primo, miembro activo de la fuerza, y viajó solo el 21 de enero desde Cajamarca hasta Arequipa. Según la familia, “lo único que nos informaban era que él estaba bien. No tenía comunicación con nosotros”, relató Celia. El documento oficial marca que el 19 de marzo fue dado de baja. Desde entonces, la familia perdió su rastro durante más de dos semanas y su padre emprendió una búsqueda personal.

Montaje de un edificio verde del Ejército Peruano con dos escaleras y ventanas, y en la esquina inferior derecha, un retrato circular de un joven
El cuartel del Ejército Peruano en Arequipa y el rostro de José Eduardo Neira Saucedo, un joven hallado vulnerable tras ser dado de baja, ilustran la polémica sobre los protocolos de la institución castrense y la salud mental. (Composición: Infobae Perú)

Familia asegura que cuadro grave apareció tras su paso por el cuartel

El documento emitido por el cuartel Coronel Arias Aranguez señala que Neyra Saucedo fue dado de baja por presentar un diagnóstico de trastorno opositor desafiante. La tía del joven confirmó que el documento fue firmado por Jason Yaguno Umpire, responsable del retiro. La familia sostiene que nunca recibió una comunicación formal respecto a la situación médica de José Eduardo, lo que generó desconcierto y desesperación.

Antes de su ingreso al cuartel, sus allegados indican que era un joven sano. Relatan que era un muchacho activo, gustaba del fútbol y era buen estudiante, con la secundaria completada y calificaciones altas. El padre añadió: “Era un buen jugador, ganaba premios, entrenaba solo y nunca salió sin avisar. Mentalmente estaba bien”.

La familia asegura que no existía antecedente de crisis o conducta preocupante antes de los 49 días que pasó en el cuartel. Mencionan que el cuadro actual, con episodios graves de agitación y desorientación, surgió tras su salida sin acompañamiento ni tratamiento médico.

Imagen dividida: izquierda, un joven con uniforme militar y sombrero; derecha, el mismo joven tendido con ojos cerrados, parcialmente cubierto por una manta
José Eduardo Neira Saucedo, un exmilitar de 19 años, fue encontrado en situación vulnerable en un basural de Arequipa, levantando cuestionamientos sobre los protocolos de baja y comunicación del Ejército Peruano. (Composición: Infobae Perú)

El principal punto de conflicto fue la falta de comunicación institucional. “¿Por qué esperar 49 días y darle de baja sin informar a la familia para que él deambule?”, preguntó Celia. La familia solo fue notificada informalmente, cuando ya habían transcurrido los días de desaparición y el joven estaba en mal estado de salud.

Padre encontró a su hijo en un basural tras 15 días desaparecido

Tras ser expulsado del cuartel, José Eduardo Neyra Saucedo pasó por quince días de desaparición. La familia realizó una búsqueda por las calles de Arequipa. Neptalí Neira, el padre del joven, relató que, luego de varios días sin resultados, una vecina le advirtió sobre la presencia de un joven en un basural cercano. Al acercarse, logró identificarlo: “Me reconoció, nos abrazamos. No quiso desayunar, solo aceptó una maca”.

Conmovedor testimonio de Neptalí Neira, un padre que viajó a Arequipa en busca de su hijo soldado. Tras una intensa búsqueda, lo encontró abandonado entre la basura luego de que fuera dado de baja del Ejército. Fuente: ATV Noticias

El joven fue trasladado de inmediato a Lima, al distrito de Mi Perú, buscando atención médica adecuada. La tía detalló la gravedad del cuadro: “Intentó trepar techos pensando que alguien lo iba a agredir, lloraba, gritaba, pedía que no lo golpeen ni lo amarren”. Dentro de los episodios de crisis, tuvo conductas peligrosas, como lanzarse sobre tejados y sufrir caídas.

Durante las entrevistas, José Eduardo mostró temor y repetía frases como: “no me peguen, no me amarren, no me golpeen la cabeza”. En una de las crisis más intensas, intentó escapar de la casa familiar y terminó cayendo a la vivienda de una vecina.

La familia denunció la falta de recursos económicos y la urgencia de asistencia psiquiátrica, tras advertir que la condición del joven podría poner en riesgo su integridad y la de quienes lo cuidan. Indicaron la necesidad de intervención estatal: “El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) tendría que actuar porque podría atentar contra su vida o la de otros. Es inimputable, necesita centros de salud especializados”.

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