Incidente en Base Las Palmas: paracaidista enfrenta falla en su equipo durante ensayo cuando su paracaídas no abrió por completo en Surco

Paracaidista presenta falla al intentar abrir su paracaídas durante ensayo (Composición: Infobae)

En la antesala del Festival Aéreo Lima 2026, una jornada de ensayos en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, dejó un incidente que puso a prueba la preparación del personal participante. Durante las maniobras previas al evento, un paracaidista enfrentó dificultades en pleno descenso, lo que generó atención inmediata en el lugar.

La situación se produjo en medio de ejercicios que reúnen a efectivos nacionales y extranjeros. Estas prácticas forman parte del despliegue habitual previo a una exhibición aérea, donde cada salto se ejecuta bajo condiciones controladas. Sin embargo, incluso en este contexto, los riesgos asociados a la operación de equipos especializados permanecen presentes.

La información inicial difundida por Canal N indicó que el inconveniente surgió cuando el paracaidista intentaba aterrizar y su equipo no respondió en el momento previsto. A pesar de ello, el desarrollo posterior evidenció la capacidad de reacción del efectivo, que logró modificar el curso del descenso sin consecuencias graves.

Incidente durante ensayo previo al festival

El episodio ocurrió mientras se realizaban saltos desde una aeronave Twin Otter, utilizada para este tipo de operaciones. Según el reporte televisivo, el paracaidista tuvo problemas al momento de activar el ala de su equipo, lo que alteró la secuencia planificada para el aterrizaje.

El resultado de esa maniobra permitió reducir la velocidad de caída mediante la apertura parcial del paracaídas. Esta acción cambió el punto de llegada, que se ubicó a varios metros de la zona prevista inicialmente para el aterrizaje.

Respuesta operativa y verificación del hecho

Tras el incidente, personal militar inició una verificación inmediata para determinar las causas. Durante la transmisión, un representante consultado indicó que verificaría lo ocurrido y que el paracaidista sería evaluado de inmediato para determinar las causas.

En el mismo intercambio, se planteó la posibilidad de que el inconveniente se vincule a un componente del equipo. “No, creo que es material, no, pues voy a confirmar. Sí, es material”, indicó el vocero, sin descartar una evaluación posterior más detallada.

El paracaidista involucrado no presentó lesiones. La información recogida en el lugar señaló que salió ileso, con un susto como única consecuencia del evento.

Continuidad de los ensayos con participación internacional

FAP alista exhibición aérea por su aniversario hoy, miércoles 23 de julio| Andina

A pesar del incidente, las actividades programadas continuaron sin interrupciones. Un segundo grupo de paracaidistas prosiguió con los saltos previstos como parte de la preparación para el festival.

Las maniobras incluyeron la participación de efectivos de Estados Unidos y de Perú, en ejercicios conjuntos que contemplan lanzamientos desde más de ocho mil pies de altura. La aeronave Twin Otter realizó nuevos despegues para completar la secuencia de prácticas.

Desde el terreno, se describió el desarrollo logístico de la operación: “Ya han encendido motores, las hélices se están girando y en cualquier momento va a despegar esta aeronave que los va a llevar sobre los ocho mil pies de altura”. La coordinación en pista se mantuvo bajo supervisión de personal encargado de guiar cada fase del proceso.

Horarios y detalles operativos

FAP alista exhibición aérea por su aniversario hoy, miércoles 23 de julio| Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte

La expectativa crece en Lima ante la llegada del XVIII Festival Aéreo BALP 2026, donde la Fuerza Aérea del Perú (FAP) prepara un espectáculo gratuito de maniobras aéreas que promete captar la atención de miles.

El evento, programado para el sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas de Santiago de Surco, abre sus puertas a partir de las 9:00 a.m. y se extiende hasta las 5:00 p.m., según Andina canal online.

La organización espera recibir entre 25 mil y 30 mil asistentes durante el fin de semana, mientras que el equipo operativo está conformado por unos 5 mil efectivos entre oficiales, técnicos, suboficiales y personal voluntario de la FAP.

El ingreso se habilita por la mañana, con exhibiciones programadas de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y una segunda jornada de 2:00 a 5:00 p.m., según la información oficial.