Así votaron los peruanos en Elecciones 2026: informe del IEP revela las grietas invisibles que dividieron las urnas

Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vuelta de las Elecciones 2026 en Perú dejó un escenario fragmentado por un conteo lento, tensiones políticas y alta incertidumbre, factores que hoy influyen directamente en cómo se interpreta el perfil de los votantes. Con una jornada extendida, problemas logísticos y un escrutinio que avanzó más despacio que en comicios anteriores, el país ingresó a una fase donde cada segmento del electorado cobra mayor relevancia.

En este contexto, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado en abril con 1.448 entrevistados, permite entender quiénes sostuvieron a cada candidato tras una elección compleja. Más allá de los resultados ajustados, el análisis revela patrones claros en variables como edad, género, nivel educativo y momento de decisión del voto, claves para proyectar cómo se reconfigurarán las fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta.

Jóvenes, educación y género: así se divide el electorado en Perú

Fotografía: Instituto de Estudios Peruanos

Uno de los hallazgos más contundentes es la segmentación del voto según edad y nivel educativo, dos variables que marcan diferencias profundas entre candidatos. En ese mapa, destaca Jorge Nieto, quien concentra el perfil más definido: el 50% de sus votantes tiene entre 18 y 29 años y un 79,3% cuenta con educación superior. Además, logra una conexión mayoritaria con el electorado femenino, donde alcanza el 60%.

En contraste, candidatos como Keiko Fujimori y Roberto Sánchez consolidaronn su base en sectores con educación básica. En el caso de Fujimori, el 68,5% de su electorado pertenece a este grupo, mientras que Sánchez alcanza el 70,3%, con un marcado sesgo masculino (58,9%). Este patrón evidencia una brecha educativa en el voto, donde los perfiles más técnicos o académicos se inclinan por ciertas candidaturas, mientras que otros sectores priorizan opciones más tradicionales.

Por otro lado, Rafael López Aliaga y Alfonso López-Chau comparten un electorado de mayor edad y con alto nivel educativo. López Aliaga concentra un 48,4% de votantes mayores de 50 años, mientras que López-Chau alcanza un 42,3% en ese segmento, además de tener el mayor sesgo masculino (62%). Ambos reflejan un voto más consolidado en sectores con trayectoria y formación superior.

En el caso de Carlos Álvarez y Ricardo Belmont, el comportamiento es más equilibrado en términos demográficos, aunque con matices. Álvarez destaca por un ligero predominio femenino (52,4%) y una fuerte presencia en el grupo de 30 a 49 años (54,8%), mientras que Belmont mantiene una distribución más homogénea entre edades y niveles educativos.

Un dato clave en este escenario es el perfil del voto blanco y nulo, que aparece fuertemente concentrado en mujeres (64,8%) y en personas con educación básica (63%). Este segmento refleja un nivel de desencanto electoral que no ha sido capitalizado por ninguna candidatura, incluso en un contexto donde la oferta política es amplia. Ni siquiera la presencia de una candidata mujer parece absorber este descontento, ya que ella solo capta el 51%,7 de votos femeninos en su propia base, un número cercano al promedio.

Voto duro vs. indecisión: cuándo decidieron los peruanos su elección

Ocho de los 35 candidatos que compiten por la presidencia de la República en las Elecciones 2026 de Perú, donde los peruanos enfrentan un complejo balotaje para elegir a su próximo líder.

El análisis del momento de decisión del voto revela otra fractura importante: la diferencia entre electorados consolidados y aquellos altamente volátiles. En medio de un conteo lento y un escenario ajustado, este factor resulta clave para entender por qué algunos candidatos lograron sostenerse y otros crecieron en la recta final.

En ese sentido, Keiko Fujimori aparece como la candidata con el voto más fidelizado: el 57,9% de sus electores decidió apoyarla “hace más tiempo”, lo que evidencia una base sólida incluso antes de la jornada electoral. Una tendencia similar, aunque menor, se observa en Rafael López Aliaga (51,6%) y Alfonso López-Chau (49,3%).

En el otro extremo están los candidatos que capitalizaron la indecisión de último momento. Carlos Álvarez lidera este grupo: el 31% de sus votantes decidió el mismo día de la elección y otro 31% lo hizo en la última semana. Este comportamiento lo posiciona como el principal receptor del voto volátil en una elección marcada por la incertidumbre.

Algo similar ocurre con Ricardo Belmont, quien concentra un 38,3% de decisiones en la última semana y un 29,9% en el mes previo, confirmando su dependencia del clima electoral inmediato. Por su parte, Jorge Nieto también muestra un patrón dinámico: el 33,6% decidió en la última semana y el 34,3% en marzo, lo que sugiere un crecimiento progresivo más que un voto consolidado.

Este comportamiento cobra mayor relevancia si se considera el contexto de la jornada electoral: una elección con récord de candidatos, voto manual, dificultades logísticas y participación del 81%, factores que extendieron el escrutinio y mantuvieron en suspenso los resultados durante horas. En un escenario tan ajustado, los votos decididos en los últimos días —o incluso el mismo domingo— pueden inclinar la balanza.

Finalmente, el grupo de quienes no votaron también revela un patrón significativo: el 37,7% pertenece a jóvenes de 18 a 29 años, lo que evidencia una desconexión importante con el proceso electoral. Esta “juventud ausente” contrasta con el segmento joven altamente politizado que respalda a candidatos como Nieto, reflejando una división interna dentro de este grupo etario.