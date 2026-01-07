Venezuela

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela

El primer buque, el Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado después de una persecución de dos semanas mientras se dirigía a Rusia; y el segundo, el M/T Sophia, fue capturado sin incidentes en aguas caribeñas

Estados Unidos incautó el petrolero Bella 1

Estados Unidos llevó a cabo la incautación de dos petroleros que intentaron sortear el bloqueo naval impuesto a embarcaciones vinculadas a Venezuela, en una operación coordinada en el Atlántico Norte y el mar Caribe.

El primer buque, el Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado después de una persecución de dos semanas mientras se dirigía a Rusia; y el segundo, el M/T Sophia, fue capturado sin incidentes en aguas caribeñas.

El Comando Europeo del ejército estadounidense confirmó que la incautación del Bella 1 ocurrió tras múltiples intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordar la nave, que finalmente cedió sin ofrecer resistencia.

Una imagen del buque Marinera
Una imagen del buque Marinera a la distancia, publicada el 7 de enero de 2026 (Reuters)

El operativo, que incluyó coordinación entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa estadounidenses, se realizó en presencia de buques militares rusos en las inmediaciones, aunque no se registró hostilidad.

El petrolero Bella 1, cuyo nombre actual es Marinera, se convirtió en objetivo prioritario desde el endurecimiento de las sanciones contra Venezuela impulsado por la administración de Donald Trump.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó que brindó apoyo operativo en la interceptación, facilitando instalaciones a las fuerzas estadounidenses en la frontera marítima entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia.

EEUU incautó otro buque petrolero sancionado ahora en el Mar Caribe

En el caso del M/T Sophia, la Guardia Costera de Estados Unidos lo identificó como parte de la “flota oscura” que opera sin bandera y realiza actividades ilícitas en aguas internacionales. El Comando Sur estadounidense comunicó en la red social X que la nave fue interceptada en el Caribe y actualmente es escoltada hacia territorio estadounidense como parte de la Operación Southern Spear, cuyo objetivo es neutralizar el tráfico ilegal y restaurar la seguridad en la región.

La campaña de bloqueo naval ha provocado que al menos 16 petroleros sancionados intenten evadir la cuarentena, recurriendo a tácticas como el apagado de señales de transmisión o la falsificación de nombres y rutas.

Imágenes satelitales analizadas por el New York Times mostraron que varios de estos buques abandonaron puertos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro y se dispersaron en aguas internacionales, lo que para expertos representa un desafío directo a las medidas impuestas por Delcy Rodríguez.

El operativo en el Caribe
El operativo en el Caribe

El bloqueo, instaurado el 16 de diciembre, ha excluido el crudo exportado por la compañía estadounidense Chevron hacia la costa del golfo de México. En el último mes, las fuerzas estadounidenses han interceptado tres petroleros que intentaban transportar petróleo venezolano sancionado, entre ellos el Skipper, el Centuries y el propio Bella 1.

Un funcionario estadounidense citado por el New York Times afirmó que “la cuarentena está enfocada, en efecto, en los buques fantasma sancionados que transportan petróleo venezolano sancionado”. Además, Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, explicó que los intentos de romper el bloqueo se basan tanto en el engaño como en la saturación de rutas, al enviar varios buques juntos para dispersar la vigilancia.

