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Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

Tras barrer al ’Profesor’ Mannarino y firmar su primera victoria en un torneo de esta categoría, el ’Colorado’ deberá enfocar esfuerzos en tratar de plantear un encuentro inteligente a uno de los tenistas más destacados del tour

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Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026
Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

Ignacio Buse ha escrito una página dorada para el deporte nacional en la Caja Mágica. El tenista peruano no solo superó su debut en el Masters 1000 de Madrid, sino que dictó una verdadera cátedra de tenis frente a Adrian Mannarino. Con un sólido 6-4 y 6-2 en apenas una hora y 23 minutos, el ‘Colorado’ neutralizó por completo el juego poco ortodoxo del experimentado ‘Profesor’.

Este triunfo representa un hito histórico que el tenis peruano esperó por casi dos décadas. Tuvieron que pasar 17 años y 11 meses para que un compatriota celebrara nuevamente en un cuadro principal de esta categoría. El último antecedente lo registró Luis Horna en mayo de 2008, cuando venció a José Acasuso en el Masters de Roma.

La victoria ante el francés no es una casualidad, sino el reflejo de un crecimiento sostenido. Se trata del cuarto mejor triunfo en la carrera de Buse y el tercero frente a un rival del Top 50. Este desempeño le permite escalar posiciones valiosas en el escalafón profesional. Actualmente, el peruano ocupa el puesto 62 en la clasificación en vivo de la ATP.

Ignacio Buse se impuso ante Adrian Mannarino en su debut en Madrid. Crédito: Canal Tenis.
Ignacio Buse se impuso ante Adrian Mannarino en su debut en Madrid. Crédito: Canal Tenis.

Ahora, el desafío sube de nivel en la segunda ronda del certamen madrileño. Ignacio Buse medirá fuerzas ante Arthur Fils, actual número 25 del mundo y una de las realidades más vibrantes del circuito. El joven ’galo’ posee una potencia física envidiable y llega tras un inicio de temporada espectacular que incluye títulos y finales importantes.

A pesar de la jerarquía de su oponente, Buse ya empieza a habituarse a este ecosistema de élite. El ‘Colorado’ demuestra la madurez necesaria para competir de igual a igual contra los protagonistas del tour. El duelo ante Fils será la prueba de fuego definitiva para medir sus aspiraciones en la capital española.

Ignacio Buse vs Athur Fils: día, hora y dónde ver

El camino de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Madrid tiene un nuevo y exigente reto. El peruano enfrentará este viernes 24 de abril al francés Arthur Fils, actual número 25 del mundo y uno de los tenistas con mayor proyección en el circuito.

Ignacio Buse y una prueba de alta exigencia en segunda ronda de Madrid. Crédito: X Tenis DECISIVO- Tenis Perú.
Ignacio Buse y una prueba de alta exigencia en segunda ronda de Madrid. Crédito: X Tenis DECISIVO- Tenis Perú.

El duelo, válido por la segunda ronda, será una oportunidad clave para que el ‘Colorado’ mantenga su ascenso en el circuito profesional y de un golpe sobre la arcilla en Madrid. El horario aún no ha sido confirmado por la organización.

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano.

Arthur Fils, un rival de sumo cuidado

Arthur Fils emerge como la figura central del recambio en el tenis francés. A sus 21 años, el joven ’galo’ demuestra que posee las condiciones necesarias para dominar el circuito mayor. Su reciente consagración en el torneo de Barcelona confirma un ascenso meteórico. Además, su final en Doha al inicio de la temporada ratifica su consistencia en diferentes superficies.

Arthur Fils se impus en la final ante Andrey Rublev y levantó el título del ATP 500 de Barcelona en la cancha Rafa Nadal. Crédito: REUTERS/Bruna Casas.
Arthur Fils se impus en la final ante Andrey Rublev y levantó el título del ATP 500 de Barcelona en la cancha Rafa Nadal. Crédito: REUTERS/Bruna Casas.

Su juego destaca por una potencia física fuera de lo común. Fils posee una derecha explosiva que desborda a cualquier rival desde el fondo de la pista. Su movilidad le permite cubrir la red con una agilidad sorprendente para su contextura. Esta capacidad atlética lo convierte en un competidor sumamente agresivo y difícil de quebrar.

No obstante, el francés todavía debe pulir aspectos críticos en su desempeño. Su principal falencia radica en la irregularidad emocional durante los momentos de máxima tensión. A menudo, comete errores no forzados en ráfagas que le cuestan sets enteros. Asimismo, su segundo servicio queda corto en ocasiones y es vulnerable ante los mejores restadores.

Pese a estos detalles, su techo parece no tener límites cercanos. El tenis actual demanda esa combinación de fuerza y desparpajo que Fils exhibe en cada presentación. Si logra gestionar su enfoque mental, será un candidato firme a los títulos de Grand Slam.

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