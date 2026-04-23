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Alejandro Duarte entra en el radar de la selección peruana para los próximos amistosos contra Haití y España

El buen estado de momento de ‘Ale’ con Alianza Lima ha despertado la atención de Mano Menezes, quien se plantea la posibilidad de llamarlo a la ‘bicolor’ para los duelos FIFA de junio

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Alejandro Duarte bloqueando un tiro franco a gol en un entrenamiento. - Crédito: Alianza Lima
Alejandro Duarte bloqueando un tiro franco a gol en un entrenamiento. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima avanza a paso firme en el Apertura 2026, posicionándose entre los primeros lugares tras una campaña notable con números destacados. Entre sus filas tiene como protagonista a Alejandro Duarte, quien dejó la banca de suplentes para ubicarse como un inamovible en la portería con actuaciones de mérito.

De ahí que el entrenador Mano Menezes esté contemplando la posibilidad de llamarlo a la selección peruana, según un último reporte ofrecido por Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX’, para que forme parte de la delegación que viajará en junio a Norteamérica para disputar amistosos contra Haití y España.

Alejandro Duarte se ha hecho dueño del arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Alejandro Duarte se ha hecho dueño del arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Su buena técnica con los pies al momento de salir de su propio campo y la seguridad demostrada cada semana desde que asumió la titularidad en Alianza Lima son razones poderosas para que Duarte esté siendo considerado en los planes de la ‘bicolor’, a la que conoce a la perfección tras un paso puntual durante la etapa de Ricardo Gareca.

No es menos cierto que ‘Ale’ deberá luchar como el que más para ganarse el llamado, dado que la demarcación cuenta con una amplia competencia, comenzando por el insustituible Pedro Gallese y detrás suyo llegan otros jóvenes valores como Diego Enríquez y Diego Romero, aunque también podrían unirse Miguel Vargas y Matías Córdova. En cualquier caso, la palabra final la tendrá Mano Menezes.

Con mucha plasticidad y solvencia, 'Ale' se diferencias en las prácticas en EGB. | VIDEO: Alianza Lima

Duarte se crece

Que Alejandro Duarte es un portero con recursos, nadie lo pone en tela de juicio. Lo único que bloqueaba su continuidad era la mala fortuna, esa que arrastró por cerca de un lustro. Deshecha esa nube negra con una cuota de suerte, el peruano recuperó su estrella y lo viene haciendo con creces como el guardián del arco en Alianza Lima.

En un principio, ‘Ale’ llegó como suplente y comprendió que ese sería su rol, pero no dejó de lado la idea de alguna circunstancia que lo planteara como reemplazo provisional. Y cuando llegó ese momento comprendió que la etiqueta temporal no iba con él, porque siempre se sintió con los galones para ser titular.

Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez
Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez
Viscarra perdió su lugar, pero no por demérito, sino porque no existen motivos para desmarcar a un Duarte que partido a partido exhibe liderazgo, pragmatismo y serenidad como el primer hombre en salida de juego de Alianza Lima.

Mejorando lo que ha venido haciendo el arquero boliviano, Alejandro Duarte depende de sí mismo para clavarse en la línea de meta por lo que resta de la temporada y añadir una dosis de superioridad llamando la atención de la selección peruana, acaso su más grande sueño.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Confianza en Ale

La posible incorporación de Alejandro Duarte a la selección peruana refuerza la percepción de que el equipo nacional requiere un arquero con distintas características y mayor experiencia.

Uno de los principales impulsores de su candidatura es Leao Butrón, ex arquero de Perú, quien ha manifestado reiteradamente su admiración por las cualidades del guardameta.

Leao Butrón se rinde a Alejandro Duarte. - Crédito: Alianza Lima
Leao Butrón se rinde a Alejandro Duarte. - Crédito: Alianza Lima
“Para mí, Duarte es el arquero más técnico de los últimos años del peruano. Con la pelota en los pies le va normal. Él no se hace problemas. Si agarra ritmo puede entrar”, admitió.

La 'bicolor enfrenta una situación apremiante tras dos resultados negativos frente a Senegal y Honduras. El entrenador Mano Menezes se encuentra ante la necesidad de convocar a un grupo renovado de jugadores con el objetivo de que estos logren adaptarse a su propuesta táctica y revertir el rumbo del equipo.

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