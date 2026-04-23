Paola Rivera recibe gran noticia en plena definición de la Liga Peruana de Vóley: fue convocada a la selección mexicana

La armadora mexicana, figura de la San Martín, fue convocada a la selección mayor de su país. Crédito: Prensa USMP

La armadora mexicana, Paola Rivera, recibió una noticia especial en medio de la exigente definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La jugadora, pieza clave en la conducción del juego de la Universidad San Martín, fue convocada a la Selección Mexicana Femenina para una próxima concentración del equipo nacional, en un momento decisivo de su temporada profesional en Perú.

Rivera ha sido incluida en la lista de jugadoras para ser parte del proceso de preparación del combinado azteca, que se alista para afrontar importantes retos internacionales durante el 2026. Esta citación representa un reconocimiento a su rendimiento sostenido y a su impacto en el vóley peruano, donde se ha consolidado como una de las colocadoras más destacadas.

La convocatoria también confirma la confianza del comando técnico mexicano en su capacidad para liderar el armado del equipo en competencias de alto nivel. Su presencia en la lista responde a la necesidad de fortalecer el grupo con jugadoras que atraviesen un buen momento competitivo en ligas exigentes del extranjero.

La Selección Mexicana Femenina afrontará una agenda muy cargada de torneos internacionales a lo largo del año, con la intención de consolidar su crecimiento en la región. Entre los principales eventos destacan el Final Four de la Norceca, programado del 3 al 8 de junio en Puerto Rico, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 1 al 9 de agosto en República Dominicana.

Paola Rivera fue convocada a la selección mexicana de vóley. Crédito: FMV

Además, el conjunto azteca participará en el Campeonato Continental del 19 al 30 de agosto nuevamente en República Dominicana, seguido por la Copa Panamericana del 9 al 19 de septiembre en México. Finalmente, cerrará su calendario con el Final Six, del 19 al 28 de septiembre también en territorio mexicano, donde buscará ser protagonista con su plantel completo.

Segunda final consecutiva en el vóley peruano

En paralelo a su convocatoria, Paola Rivera viene teniendo una temporada destacada con la Universidad San Martín, equipo con el que ha logrado consolidarse como una pieza clave dentro del sistema de juego. Su capacidad para ordenar el ataque, tomar decisiones rápidas y distribuir el balón ha sido fundamental en el rendimiento del conjunto a lo largo del torneo.

La armadora mexicana ya había demostrado su nivel en la Liga Peruana de Vóley la temporada anterior, cuando defendió los colores de Regatas Lima, club con el que también llegó a disputar la final del campeonato. Su regularidad en instancias decisivas ha reforzado su perfil como una jugadora determinante en momentos de alta presión.

En la presente temporada, Paola Rivera vuelve a ser protagonista en una definición por el título nacional, esta vez defendiendo los colores de la Universidad San Martín. El conjunto ‘albo’ ha logrado instalarse en la gran final del campeonato, donde busca destronar a Alianza Lima, vigente bicampeón del vóley peruano.

En el partido de ida, la USMP consiguió una victoria importante en sets corridos, resultado que la dejó a solo un triunfo de consagrarse campeón nacional. Este marcador colocó al equipo de Rivera en una posición favorable dentro de la serie final; sin embargo, su rival buscará revertir la situación en el encuentro de vuelta y forzar un ‘extra game’, lo que añade mayor exigencia y tensión a la definición del torneo.

Paola Rivera brilló en el Mundial de Vóley 2025 con México. Crédito: Volleyball World

Presente clave entre club y selección

La convocatoria de Paola Rivera a la Selección Mexicana llega en un momento clave de su carrera. Su actual desempeño en la Liga Peruana de Vóley ha sido determinante para consolidar su nivel competitivo y fortalecer su presencia dentro del proyecto deportivo del combinado azteca, del que vuelve a ser protagonista.

Su presente refleja una evolución sostenida a partir de su paso por el vóley peruano, donde ha ganado mayor regularidad, ritmo de competencia y protagonismo en la conducción del juego. Este crecimiento en San Martín le ha permitido fortalecer su rendimiento tanto en el ámbito de clubes como en la selección, manteniéndose como una opción recurrente en las convocatorias y consolidando su proyección dentro del proceso internacional que atraviesa México.