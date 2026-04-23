Perú Deportes

Paola Rivera recibe gran noticia en plena definición de la Liga Peruana de Vóley: fue convocada a la selección mexicana

El buen nivel mostrado con la Universidad San Martín impulsa a la armadora mantenerse como pieza habitual en las convocatorias del combinado azteca

Guardar
La armadora mexicana, figura de la San Martín, fue convocada a la selección mayor de su país.
La armadora mexicana, figura de la San Martín, fue convocada a la selección mayor de su país. Crédito: Prensa USMP

La armadora mexicana, Paola Rivera, recibió una noticia especial en medio de la exigente definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La jugadora, pieza clave en la conducción del juego de la Universidad San Martín, fue convocada a la Selección Mexicana Femenina para una próxima concentración del equipo nacional, en un momento decisivo de su temporada profesional en Perú.

Rivera ha sido incluida en la lista de jugadoras para ser parte del proceso de preparación del combinado azteca, que se alista para afrontar importantes retos internacionales durante el 2026. Esta citación representa un reconocimiento a su rendimiento sostenido y a su impacto en el vóley peruano, donde se ha consolidado como una de las colocadoras más destacadas.

La convocatoria también confirma la confianza del comando técnico mexicano en su capacidad para liderar el armado del equipo en competencias de alto nivel. Su presencia en la lista responde a la necesidad de fortalecer el grupo con jugadoras que atraviesen un buen momento competitivo en ligas exigentes del extranjero.

La Selección Mexicana Femenina afrontará una agenda muy cargada de torneos internacionales a lo largo del año, con la intención de consolidar su crecimiento en la región. Entre los principales eventos destacan el Final Four de la Norceca, programado del 3 al 8 de junio en Puerto Rico, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 1 al 9 de agosto en República Dominicana.

Paola Rivera fue convocada a la selección mexicana de vóley.
Paola Rivera fue convocada a la selección mexicana de vóley. Crédito: FMV

Además, el conjunto azteca participará en el Campeonato Continental del 19 al 30 de agosto nuevamente en República Dominicana, seguido por la Copa Panamericana del 9 al 19 de septiembre en México. Finalmente, cerrará su calendario con el Final Six, del 19 al 28 de septiembre también en territorio mexicano, donde buscará ser protagonista con su plantel completo.

Segunda final consecutiva en el vóley peruano

En paralelo a su convocatoria, Paola Rivera viene teniendo una temporada destacada con la Universidad San Martín, equipo con el que ha logrado consolidarse como una pieza clave dentro del sistema de juego. Su capacidad para ordenar el ataque, tomar decisiones rápidas y distribuir el balón ha sido fundamental en el rendimiento del conjunto a lo largo del torneo.

La armadora mexicana ya había demostrado su nivel en la Liga Peruana de Vóley la temporada anterior, cuando defendió los colores de Regatas Lima, club con el que también llegó a disputar la final del campeonato. Su regularidad en instancias decisivas ha reforzado su perfil como una jugadora determinante en momentos de alta presión.

En la presente temporada, Paola Rivera vuelve a ser protagonista en una definición por el título nacional, esta vez defendiendo los colores de la Universidad San Martín. El conjunto ‘albo’ ha logrado instalarse en la gran final del campeonato, donde busca destronar a Alianza Lima, vigente bicampeón del vóley peruano.

En el partido de ida, la USMP consiguió una victoria importante en sets corridos, resultado que la dejó a solo un triunfo de consagrarse campeón nacional. Este marcador colocó al equipo de Rivera en una posición favorable dentro de la serie final; sin embargo, su rival buscará revertir la situación en el encuentro de vuelta y forzar un ‘extra game’, lo que añade mayor exigencia y tensión a la definición del torneo.

Paola Rivera brilló en el Mundial de Vóley 2025 con México.
Paola Rivera brilló en el Mundial de Vóley 2025 con México. Crédito: Volleyball World

Presente clave entre club y selección

La convocatoria de Paola Rivera a la Selección Mexicana llega en un momento clave de su carrera. Su actual desempeño en la Liga Peruana de Vóley ha sido determinante para consolidar su nivel competitivo y fortalecer su presencia dentro del proyecto deportivo del combinado azteca, del que vuelve a ser protagonista.

Su presente refleja una evolución sostenida a partir de su paso por el vóley peruano, donde ha ganado mayor regularidad, ritmo de competencia y protagonismo en la conducción del juego. Este crecimiento en San Martín le ha permitido fortalecer su rendimiento tanto en el ámbito de clubes como en la selección, manteniéndose como una opción recurrente en las convocatorias y consolidando su proyección dentro del proceso internacional que atraviesa México.

Temas Relacionados

Paola RiveraSelección mexicana de vóleySan Martín Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Los Chankas 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Duelo clave en Andahuaylas. Los ’guerreros’ se miden ante el ‘papá’ en un compromiso que va a definir el liderato del primer certamen del año

Los Chankas 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Nilson Loyola aborda el paso de Pedro Aquino por Alianza Lima: “Él es de Sporting Cristal, obvio te duele”

El actual defensor del Sport Boys reafirma que la ‘Roca’ se identifica con la institución del Rímac, aunque respeta su decisión de probar suerte en La Victoria: “Son cosas que pasan”

Nilson Loyola aborda el paso de Pedro Aquino por Alianza Lima: “Él es de Sporting Cristal, obvio te duele”

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ asumen un nuevo reto de local y buscarán llegar a ocho victorias al hilo para consolidarse en lo más alto del torneo. El ’papá’ también cuenta con chances de pelear el campeonato, por lo que el juego no escatimará en emociones

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

El periodista deportivo habló de la situación del delantero argentino en el cuadro ‘blanquiazul’, que se agrava con su lesión en el hombro izquierdo

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

La excentral de la ‘bicolor’ tiene dos hijas, que juegan en Estados Unidos, una como central y otra polifuncional. ¿Vendrán a Perú?

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Manuel Chuyo Zavaleta: ¿Quién es el juez que decidirá si Piero Corvetto es detenido o no?

Manuel Chuyo Zavaleta: ¿Quién es el juez que decidirá si Piero Corvetto es detenido o no?

Elecciones 2026: Fiscalía ordena peritaje informático a equipos de la ONPE usados el 12 de abril

Elecciones 2026: Misión de la Unión Europea afirma que hechos irregulares del 12 de abril deben investigarse de forma “independiente”

Tren Lima–Chosica varado: MTC niega traslado y vagones Caltrain quedan en el Parque de la Muralla

Revelan vínculos del ministro de Defensa, Amadeo Flores, con Fuerza Popular: Hizo aportes y fue asesor de Rosangella Barbarán

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez habla de su ingreso a Mande quien Mande: “Todo tiene su momento”

Tula Rodríguez habla de su ingreso a Mande quien Mande: “Todo tiene su momento”

Erick Elera reacciona fastidiado tras ser vinculado a un ‘ampay’: “No tengo nada de qué hablar, son estupideces”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaccionan incómodos al enterarse que su confesión de atracción fue expuesta: “Fuerzas Thalía”

Gian Marco emociona al público al aparecer en concierto de Laura Pausini, en Bogotá: italiana le expresó su admiración y cantaron juntos

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

DEPORTES

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?