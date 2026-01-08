El Gobierno de Perú descarta la privatización de Petroperú y defiende que se trata de un "reordenamiento"

El ministro de Energía y Minas de Perú, Luis Bravo, ha descartado la idea de privatizar la petrolera estatal, Petroperú, y ha defendido que la intención del Gobierno del presidente en funciones, José Jerú, es "reorganizar la casa".

"Es ordenar la casa a fin de que esta pueda continuar la operación que debe de tener siempre como empresa del Estado del que todos deberíamos sentirnos orgullosos", señaló durante una entrevista ofrecida al medio local 'RPP TV' tras la publicación de un decreto de urgencia a última hora del 31 de diciembre.

Bravo explicó que el directorio de la empresa deberá acometer una reestructuración organizacional, puesto que cuenta con 36 gerencias, para mejorar su administración. En concreto, y según se explica en el decreto de urgencia, la nueva estructura organizacional deberá presentarse dentro de los primeros 30 días desde la publicación del documento.

Esta decisión se tomó, según el titular de Energía, con el objetivo de evitar que Petroperú caiga en la insolvencia sin utilizar rescates, algo a lo que Jerí se ha opuesto desde el principio porque "era hacer más de lo mismo".

El decreto de urgencia permite la entrada de capital privado en bloques patrimoniales de la petrolera, incluidos activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.

Un día después de publicarse el decreto, la ministra de Economía, Denisse Miralles, puntualizó que esta posibilidad "no significa perder el control estatal" porque se está "buscando eficiencia, no privatización".

En el documento también se incluyen 240 millones de soles (60,8 millones de euros) para el despido de personal dentro de la reestructuración prevista.