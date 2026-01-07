¿Qué significa diversificar tu dinero? Estos son los cuatro beneficios de hacerlo

Expertos recomienda diversificar las inversiones en Perú. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Andina/Renato Pajuelo

¿De qué se habla cuando se habla de diversificar tu dinero? Diversificar tus ingresos significa buscar formas para que tu dinero se genere de distintas fuentes (no necesariamente solo de tu sueldo).

Así, frente a un panorama volátil, con contextos políticos impredecibles, inflación y un mercado cada vez más exigente, la diversificación de ingresos se consolida como una de las herramientas financieras más relevante para este 2026.

“Respaldada por décadas de evidencia académica y aplicada hoy en instrumentos financieros modernos, invertir en varias opciones busca establecer una metodología que resultados sostenibles a largo plazo”, aclara Inversiones IO, la plataforma peruana de financiamiento participativo.

Con el retiro AFP varios peruanos buscarán hacer crecer sus ahorros. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los beneficios de diversificar tu dinero

En Perú hay varias formas de invertir tu dinero, ya sea sin riesgos, en depósitos a plazo fijo de bancos, Cajas y hasta cooperativas, o con algún riesgo y mayor ganancia, en la Bolsa de Valores de Lima y por aplicativos de compra y venta de acciones o inversiones en fondos.

Así, entre estas opciones donde los peruanos pueden invertir su dinero, para hacerle frente a la inflación, ¿cuáles son los beneficios de diversificar tu dinero; es decir, de buscar diferentes formas de generar ingresos?

Primero, la principal razón por la que la diversificación sigue vigente como práctica común es su capacidad para reducir el riesgo total. Así, al distribuir el capital el impacto negativo de una sola fuente de ingreso se diluye. Es decir, si todo tu dinero lo pones en diferentes inversiones, entonces si una de ellas, si es riesgo, no sale a flote, tienes las otras igual con posibilidades de que tu dinero crezca.

Para Valentín Bonnet, cofundador de Inversiones IO, uno idealmente debería invertir diversificando entre 30 a 60 opciones distintas para prevenir que un retraso o ajuste no comprometa toda la inversión. “Diversificar no consiste en distribuir el dinero en solo 5 o 10 activos, se debe elaborar un portafolio con la mayor cantidad de alternativas posibles para concretar resultados sólidos”.

Los alquileres también son una opción para invertir. - Crédito Captura de Google Maps

Otros beneficios de diversificar

Diversificar también aporta estabilidad durante la incertidumbre. Los mercados no se mueven de forma lineal. Mientras algunos activos suben, otros pueden caer o mantenerse estables. La diversificación permite que estos movimientos se compensen entre sí. Estudios históricos muestran que los portafolios diversificados suelen experimentar menores caídas en periodos de crisis o recesión.

También la diversificación protege a los inversionistas ante a la inflación. En economías como la peruana, donde la inflación puede erosionar el poder adquisitivo, la diversificación cobra un rol clave. Diversificar entre distintos tipos de proyectos o activos, como bolsa, criptomonedas, departamentos, crowdfunding o factoring, permiten preservar mejor el valor del capital cuando trabajan al mismo tiempo. Esto permite a adaptarse a distintos escenarios y no depender de una sola fuente de ingreso.

Esto también da tranquilidad emocional. Uno de los beneficios menos visibles de la diversificación es el impacto emocional positivo. Los portafolios con el dinero distribuido en un solo lugar suelen generar ansiedad y decisiones impulsivas ante cualquier movimiento negativo del mercado. Al diversificar, los inversionistas tienden a reaccionar con mayor calma, lo que históricamente se traduce en mejores resultados.