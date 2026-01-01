Espana agencias

Perú registra una inflación del 1,3 % en 2025, la más baja a nivel regional

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los precios al consumidor en el país alcanzaron el nivel más estable en casi una década, con una variación anual impulsada por alimentos, restaurantes, educación y transporte, mientras disminuyeron servicios básicos y comunicaciones

El Banco Central de Reserva del Perú ha señalado que el país cumple 28 años y 11 meses con un período sostenido de inflación de un solo dígito, una secuencia sin precedentes en América Latina desde la década de 1950. Esta estabilidad prolongada en los precios se mantiene en un contexto donde otras economías de la región han experimentado incrementos más pronunciados en sus índices inflacionarios, según informó EFECOM con base en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En 2025, Perú alcanzó una inflación anual de 1,3 % a nivel nacional y de 1,5 % en Lima Metropolitana, la cifra más baja registrada tanto en los últimos ocho años en el país como a nivel regional y menor que la de las principales economías del mundo.

De acuerdo con el INEI, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró para 2025 una variación anual de 1,3 %, con un incremento de 0,21 % únicamente en el mes de diciembre del mismo año. El reporte técnico del organismo detalla que la leve alza en la inflación se relaciona principalmente con el aumento en los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte, educación, bienes y servicios diversos, así como muebles y artículos para el hogar, entre otros. Por ejemplo, el costo de educación exhibió la mayor variación con un 4,05 %, seguido de restaurantes y hoteles con 2,70 %, bienes y servicios diversos con 2,54 %, y muebles y artículos para el hogar con 1,79 %. Otros rubros que también experimentaron alzas incluyen el sector recreación y cultura (1,76 %), prendas de vestir y calzado (0,96 %), salud (1,07 %) y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (1,43 %).

Al mismo tiempo, ciertos rubros presentaron disminuciones. La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un descenso del 2,02 % en sus precios, siendo una de las principales bajas dentro de la canasta de consumo nacional. De igual modo, los precios asociados a las comunicaciones exhibieron una reducción de 1,79 %, de acuerdo con la información consignada por el INEI y citada por EFECOM.

El informe del INEI, al que tuvo acceso EFECOM, destaca que los precios mayoristas también cayeron en 2025, con una disminución total del 3,83 % y un ajuste de menos 0,07 % solo en el mes de diciembre. Esta caída refleja la reducción en los precios de productos agrícolas y de pesca, aunque se identificó un aumento en los precios de productos pecuarios y manufacturados durante el período analizado.

Perspectivas para los próximos años adelantadas por el Banco Central de Reserva del Perú prevén una inflación del 2 % tanto para 2026 como para 2027, siempre bajo el supuesto de una economía operando cerca de su potencial y de que los choques de oferta se disipen, además de expectativas de inflación que continuarán a la baja. Esta proyección sitúa a Perú con una de las perspectivas más estables en términos de precios en el contexto latinoamericano y global, conforme reflejaron las declaraciones recogidas y reportadas por EFECOM.

La comparación internacional ofrecida por el INEI y reproducida por EFECOM indica que la inflación peruana de 2025 se ubica por debajo de la registrada en otras economías relevantes de la región y del mundo. Este comportamiento es consecuencia de una política monetaria orientada a la contención de precios y a la estabilidad, reforzada por las expectativas de los agentes económicos y la moderación en los choques externos experimentados en los últimos años.

Los factores que contribuyeron a la tendencia actual del índice incluyen la reducción en el costo de servicios básicos como agua, electricidad y gas, así como una disminución en las tarifas de comunicaciones. Al analizar las causas detrás del descenso en los precios mayoristas, el INEI resalta el efecto de menores precios en productos pesqueros y agrícolas, contrarrestados solo en parte por el mayor precio de bienes manufacturados y de origen pecuario.

El desempeño positivo de Perú en materia inflacionaria, según destacó EFECOM a partir de los informes oficiales, responde tanto a un entorno internacional menos volátil como a medidas internas destinadas a mantener la estabilidad de precios y promover la confianza en los indicadores económicos nacionales.

