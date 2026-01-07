Perú

Crimen en Chiclayo: Joven de 18 años es detenido por presunto homicidio de su abuela en su propia casa

La víctima, una mujer de 83 años, fue hallada gravemente herida dentro de su vivienda en Pomalca y falleció horas después en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. El nieto fue intervenido en flagrancia por la PNP y está en custodia

Un crimen familiar registrado en el distrito de Pomalca, en la provincia de Chiclayo, ha generado profunda conmoción entre los vecinos de la zona. La víctima es Paula Reyes de Rivera, una mujer de 83 años, quien fue atacada dentro de su propia vivienda ubicada en la quinta etapa de la urbanización El Sol de Pomalca. El hecho ocurrió durante la mañana y, según la información preliminar, la agresión se habría producido con un arma blanca, lo que dejó gravemente herida a la adulta mayor.

Tras el ataque, familiares y vecinos alertaron de inmediato a las autoridades. La octogenaria fue trasladada de emergencia al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Lambayeque, donde el personal médico intentó estabilizarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos, los doctores confirmaron su fallecimiento a las 11:30 de la mañana. El caso activó un rápido despliegue policial que permitió la detención del principal sospechoso, identificado como Juan David Félix Chang Rivera, de 18 años, nieto directo de la víctima, quien quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Detención del nieto y diligencias policiales en la vivienda

De acuerdo con las primeras diligencias, el ataque se habría producido en el interior de la vivienda familiar, donde se encontraban tanto la víctima como el joven intervenido. Efectivos de la Comisaría de Pomalca acudieron al lugar tras recibir el aviso y procedieron a la captura en flagrancia del presunto agresor. El detenido fue trasladado a la dependencia policial del distrito, donde permanece a la espera de las disposiciones del Ministerio Público.

En paralelo, personal especializado de la Divincri Chiclayo y peritos de Criminalística ingresaron al inmueble para realizar el recojo de evidencias, fijación de la escena y levantamiento de huellas que permitan esclarecer las circunstancias del ataque. La intervención se desarrolló bajo estrictos protocolos, debido a la gravedad del caso y al vínculo familiar entre la víctima y el detenido.

Fuentes policiales indicaron que el joven de 18 años será puesto a disposición del fiscal de turno, quien evaluará si el proceso continúa bajo la modalidad de flagrancia o si el caso es derivado al área especializada de la Divincri para una investigación más amplia. Mientras tanto, el cuerpo de Paula Reyes de Rivera fue trasladado a la morgue de Chiclayo, donde se le practicará la necropsia de ley, examen clave para determinar con precisión la causa de la muerte y aportar elementos técnicos al proceso fiscal.

Qué establece el Código Penal peruano sobre el delito de parricidio

El crimen en Punchana, donde
El crimen en Punchana, donde un padre asesinó a su hijo tras una discusión, conmocionó a la comunidad local. Ambos eran señalados como consumidores de drogas. Foto: iStock

El parricidio está tipificado como uno de los delitos más graves dentro del Código Penal peruano y se configura cuando una persona causa la muerte de un ascendiente o descendiente, ya sea por vínculo consanguíneo o adoptivo. Esta figura legal también alcanza a quienes mantienen o hayan mantenido una relación conyugal o de convivencia con la víctima. La norma reconoce que este tipo de hechos ocurre en un entorno de cercanía familiar, lo que agrava su impacto y lo diferencia de otros delitos contra la vida.

De acuerdo con la legislación vigente, el artículo 107 del Código Penal contempla sanciones severas para quienes incurran en este delito, estableciendo una pena privativa de libertad no menor de 15 años. En determinados casos, cuando concurren agravantes, la condena puede ser mayor, dependiendo de las circunstancias del hecho y de la evaluación que realicen las autoridades judiciales durante el proceso penal.

Este marco legal busca responder a situaciones de violencia extrema dentro del núcleo familiar, reforzando la protección de los vínculos más cercanos y el derecho fundamental a la vida. La calificación jurídica del delito y la pena aplicable son determinadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en función de los elementos recogidos durante la investigación y las pruebas presentadas en el juicio.

