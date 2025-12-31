‘Los Fugaces de Chiclayo’ caen con una tonelada de pirotécnicos ilegales dentro de un almacén clandestino

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos presuntos integrantes de Los Fugaces de Six y confiscó más de 1.700 paquetes de material explosivo en un almacén clandestino, en un operativo realizado con apoyo de Sucamec y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Créditos: Latina)

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular en Chiclayo una organización criminal dedicada al almacenamiento y comercialización clandestina de pirotécnicos de alto impacto, durante un operativo realizado en plenas fiestas de fin de año.

En la intervención, ejecutada en la avenida Juan Cullivan 1196, agentes policiales detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda conocida como Los Fugaces de Six y confiscaron más de una tonelada de productos explosivos.

El operativo, que contó con el apoyo de la Sucamec y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se llevó a cabo en un inmueble que funcionaba como almacén ilegal, el cual carecía de supervisión municipal y medidas mínimas de seguridad, como extintores, pese a estar ubicado junto a viviendas familiares, de acuerdo con información de Latina.

En el lugar, los agentes hallaron más de 1.700 paquetes de cohetecillos, misiles de cien tiros, rockets y fuegos de lanzamiento, todos de procedencia ilícita, además de dinero en efectivo y equipos electrónicos.

En la diligencia fueron detenidos Jazmín Leiva, de 23 años, y José Suárez, de 33, quienes manipulaban cajas con material explosivo al momento de la intervención.

Según el comandante Chávez Olivera, representante de la PNP, ambos fueron capturados en flagrancia, dedicados al almacenamiento y microcomercialización de estos productos. “Se ha encontrado más de una tonelada de pirotécnicos valorizados en casi setenta mil nuevos soles”, señaló el oficial ante las cámaras del citado medio.

Las autoridades recalcaron el peligro que representa el manejo y almacenamiento de pirotécnicos ilegales, especialmente en zonas residenciales, y advirtieron sobre el alto riesgo de accidentes graves, incluidas quemaduras y lesiones severas, durante las celebraciones de fin de año. Por ello, hicieron un llamado enfático a los padres de familia para que vigilen de cerca a sus hijos y eviten el uso de estos artefactos peligrosos.

“Exhortamos a los padres de familia a supervisar a los niños, niñas y adolescentes, porque la manipulación de pirotécnicos pone en riesgo la salud y la integridad de las personas”, indicó el comandante Chávez Olivera.

Asimismo, se informó que continúan las investigaciones para determinar si existen otras bandas criminales involucradas en la venta ilegal de pirotécnicos en la región, en un esfuerzo conjunto por salvaguardar la seguridad ciudadana y prevenir tragedias durante las festividades.

La Victoria: Detienen a presuntos delincuentes e incautan pirotécnicos ilegales

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó esta madrugada un operativo de control territorial en La Victoria, en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao. La intervención movilizó a más de 200 efectivos policiales, 21 militares y personal del serenazgo municipal, bajo la supervisión de autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Cultura.

Durante la operación, desarrollada en la plaza Manco Cápac y zonas aledañas, se detuvo a personas con requisitorias judiciales y en flagrancia delictiva. Entre los intervenidos figura Franck Quijayte, hallado con un arma de fuego y vinculado a un presunto caso de estafa. Además, fueron capturados Hugo Miranda y Luis Hurtado, investigados por hurto agravado.

En paralelo, las fuerzas del orden allanaron un inmueble en la intersección de la avenida Aviación con el jirón Sebastián Barranca, donde decomisaron 12 cajas y más de 50 paquetes de pirotécnicos destinados a la venta ilegal durante las celebraciones de fin de año. En este lugar se detuvo a Patricia Poma y Blanca Vargas, quienes serán investigadas por presunta importación y comercialización ilícita de explosivos.