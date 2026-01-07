Tomás Gálvez llama “aliado” a José Jerí y sostiene que la “Fiscalía de la Nación no debe investigar a todos los aforados”

Fiscal de la Nación, Tomás Galvez, defiende la desactivación de equipos especiales y niega venganza

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, reconoció públicamente la existencia de una relación de colaboración directa entre el Ministerio Público, el Ejecutivo y el Congreso de la República para atender la crisis presupuestaria que enfrenta su institución. Durante su discurso de apertura del año fiscal 2026, que reunió a presidentes de los principales órganos de justicia, ministros y autoridades del sistema legal, el funcionario narró cómo su llegada a la jefatura del Ministerio Público estuvo marcada por la necesidad de “tender puentes” con los otros poderes del Estado.

Según relató, el Ministerio Público atravesaba una situación de confrontación con el Ejecutivo y el Congreso, lo que, según su diagnóstico, derivó en demoras y restricciones presupuestarias. “Teníamos inconvenientes muy serios, porque inclusive hay factores subjetivos en la asignación de los presupuestos públicos, inclusive no se nos asignaba el presupuesto necesario para seguir funcionando”, subrayó.

Resaltó que fue a través de reuniones y acuerdos con el presidente del Congreso, José Jerí, y posteriormente con el Ejecutivo, que se logró destrabar fondos para homologar remuneraciones y cubrir deudas con proveedores y personal. “Con la bendición de Dios, después asumió el presidente del Congreso que tan cordialmente nos atendió. Con ello prácticamente tuvimos un aliado en la presidencia que nos permitió atender la crisis presupuestal”, afirmó Gálvez, destacando la importancia de la “armonía” interna y externa para la funcionalidad institucional.

Fiscal de la Nación interino agradeció a fiscales supremos por dejarlo ocupar el máximo cargo en la institución. | Fiscalía

¿Por qué planteó no investigar a aforados?

Uno de los anuncios más significativos de Gálvez fue su propuesta de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para descongestionar la Fiscalía de la Nación, actualmente saturada de investigaciones a funcionarios con fuero especial. “El despacho de Fiscalía de la nación en este momento, el 70% del tiempo lo utiliza en las investigaciones fiscales a aforados, que es competencia de la Fiscalía de la nación”, señaló.

En esa línea, sugirió que ya no se debería investigar directamente a todos los aforados, sino solo intervenir en casos específicos o en instancias superiores. “Creemos que la Fiscalía de la nación no debe investigar, por ejemplo. Quizás investigar en segunda instancia cuando se archivan las investigaciones preliminares para respetar la doble instancia, quizás ahí sí, o quizás contra ciertos funcionarios como el presidente de la república, por ejemplo. Pero investigar a todos los aforados, lamentablemente, ha congestionado en términos absolutos las funciones de la Fiscalía de la nación”, explicó.

Asimismo, detalló que ya existe una comisión multipartidaria, integrada por fiscales, jueces, representantes del Ejecutivo, Congreso, colegios de abogados y académicos, que elabora un proyecto integral de reforma de la ley orgánica. El objetivo es modernizar y racionalizar el funcionamiento fiscal, además de incorporar la voz de todos los actores del sistema de justicia en la nueva legislación.

Subrayó que la reforma no será un proceso unilateral ni cerrado, sino que buscará el consenso y validación de la comunidad fiscal a través de reuniones macroregionales y consulta directa a los magistrados de todo el país.

Defiende desactivación de equipos especiales

Como parte del proceso de reestructuración, Gálvez confirmó que se han realizado cambios en la coordinación de fiscalías especializadas, incluyendo la disolución de equipos como Lava Jato y Eficcop. Sostuvo que esta decisión responde a la necesidad de unificar criterios y evitar duplicidades. “Hemos cambiado a todos los coordinadores de las fiscalías especializadas y dentro de ellas hemos incorporado a los equipos especiales que existían”, dijo, y subrayó que la función de estos equipos debe ser temporal y orientada a resultados concretos.

Destacó que, en casos como Lava Jato, aunque se lograron algunas condenas históricas, muchos procesos se han extendido durante años sin desenlace. Por eso, defendió la absorción de los expedientes por las fiscalías regulares y la promoción de fiscales con experiencia en la materia.