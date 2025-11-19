Sujeto que asesinó a su madre y abuela con machete en Chiclayo dice estar arrepentido: “Pido perdón”

El momento en que el parricida pide perdón a su familia tras doble homicidio. Fuente: Latina Noticias

Arnold Segura Guevara, detenido por el asesinato de su madre y abuela en el distrito de Zaña, en Chiclayo, pidió perdón a sus familiares después de haber sido capturado, a pesar de que originalmente afirmó que no sentía arrepentimiento por el doble homicidio cometido con un machete. Durante su traslado por la Policía, los medios registraron su reacción, en la que se hizo evidente la inconsistencia de su discurso.

Tras ser detenido, Segura Guevara mostró un comportamiento incoherente ante las cámaras. Inicialmente, respondió a la pregunta de un reportero sobre si se arrepentía del crimen diciendo: “No, no me arrepiento”. Segundos después, cambió su versión y afirmó: “Sí me arrepiento, sí me arrepiento”, para luego agregar: “Sí, le pido perdón” a sus familiares. Estas declaraciones, difundidas por Latina Noticias, destacaron la variabilidad de su actitud frente a la gravedad del hecho.

De acuerdo con la Policía Nacional, Segura Guevara intentó evitar su detención al atrincherarse en su vivienda. El jefe de la Divincri Chiclayo, coronel PNP César Díaz, explicó que el acusado “cerró todo, incluso manipuló un balón de gas”, obligando a los agentes a utilizar gas pimienta para reducirlo y retirarlo de la vivienda sin riesgo de explosión.

Mientras se desarrolla la investigación por parricidio, los familiares de las víctimas demandan justicia y solicitan apoyo económico para la operación y medicamentos del tío herido. Esa tarde, los cuerpos de las dos mujeres fueron sepultados en el campo santo de Saltur, en un ambiente de profundo dolor y reclamos por una sanción severa contra el responsable.

Arnold Segura Guevara, detenido por asesinar a su madre y abuela, pidió perdón a sus familiares. Foto: Composición Infobae Perú

El pasado violento del joven acusado de parricidio

Según información policial, Arnold Segura Guevara presentaba denuncias previas por violencia familiar antes del doble crimen. El coronel PNP César Díaz detalló a Latina Noticias que ya existía un “requerimiento de no acercarse a los familiares”, lo que prueba antecedentes de conflictos domésticos.

Segura Guevara, de 24 años, es investigado por el presunto delito de parricidio, delito que refiere al asesinato de un familiar directo. El Ministerio Público evalúa el caso y, según las autoridades, está en trámite el requerimiento fiscal para definir las medidas a adoptar durante el proceso.

Los familiares declararon que el joven mostraba conductas agresivas y enfrentaba problemas de adicción a drogas. Una hermana del acusado indicó que tal adicción habría deteriorado la convivencia familiar y desencadenado episodios de violencia que derivaron en el desenlace fatal.

Así fue la captura del asesino de su madre y abuela

La Policía Nacional acudió al centro poblado menor Salturo luego de recibir alertas de los vecinos que escucharon gritos provenientes de la vivienda familiar. Al llegar, los agentes encontraron la escena del crimen tanto dentro como fuera del domicilio, ya que la madre del agresor intentó escapar antes de ser alcanzada por su hijo.

El coronel Díaz explicó que Segura Guevara se atrincheró en la casa para impedir su captura. Los agentes confirmaron que cerró todas las puertas y manipuló un balón de gas, lo que llevó al uso de gas pimienta para lograr su rendición.

“Él se atrincheró en el mismo domicilio, habiendo cerrado todo, incluso habiendo manipulado un balón de gas. La policía, de manera rápida y oportuna, pudo intervenir haciendo uso de un gas pimienta”, señaló el coronel Díaz.

Durante la detención, Segura Guevara tuvo una reacción inesperada ante la prensa. A la pregunta sobre su arrepentimiento, primero negó sentirlo y, posteriormente, se retractó para pedir perdón a su familia por el doble crimen.

Una multitud de vecinos se congregó frente al domicilio exigiendo justicia. Los peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias mientras el Ministerio Público dispuso el traslado inmediato de los cuerpos a la morgue de Chiclayo.

Tío del agresor lucha por su vida y requiere ayuda médica

Además del asesinato de su madre y abuela, Arnold Segura Guevara dejó gravemente herido a su tío, Román Castro Huisique, de 50 años. El hombre presenta un profundo corte en el brazo que necesita cirugía y medicación constante, motivo por el que la familia ha solicitado apoyo económico para afrontar los gastos.

Román Castro Huisique permanece grave tras ser atacado durante el doble crimen. La familia solicita apoyo económico para cubrir su cirugía y medicamentos. Foto: Latina Noticias

“Lo van a operar y voy a necesitar dinero para las medicinas, los pasajes, para cualquier cosa”, expresó una familiar de la víctima a Latina Noticias. Los allegados de las víctimas pidieron celeridad en el proceso para que el autor reciba una sanción ejemplar.

Los cuerpos de las dos mujeres fueron enterrados en el campo santo de Saltur. Durante el sepelio, asistentes manifestaron indignación y dolor, reclamando justicia para ambas víctimas.

El crimen que conmocionó a Chiclayo

El asesinato ocurrió en el centro poblado menor Salturo, en el distrito de Zaña, Chiclayo. Los informes policiales indican que el hecho se inició en el domicilio de la familia, cuando Segura Guevara atacó a su abuela, Rosalía Izzique Cabrera. Su madre, Celia Guevara Izzique, intentó huir, pero fue alcanzada por su hijo en plena vía pública.

El doble asesinato causó conmoción inmediata entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Personal de criminalística y un representante del Ministerio Público procesaron la escena y recogieron evidencias tanto en la casa como en la calle.

Los familiares aseguraron que el acusado tenía dificultades de adicción y antecedentes de violencia. Una hija de las víctimas relató el impacto del crimen: “Ver a mi madre cortada, destrozada con un machete y a mi hermana tirada en una puerta, la verdad que es un dolor muy grande”.

La familia solicita que el proceso judicial avance y que se preste asistencia para los gastos del sepelio y la rehabilitación del tío herido. Por el momento, el detenido permanece bajo investigación por parricidio y espera la audiencia correspondiente.