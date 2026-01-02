Perú

Ministro de Energía y Minas afirma que reorganización de Petroperú no implica privatización y busca evitar su insolvencia

El Ejecutivo encargó a ProInversión la evaluación financiera de la empresa estatal, que deberá presentar en 60 días un plan para su reordenamiento y acceso a nuevos capitales

Guardar
Petrolera estatal otorgó buena pro
Petrolera estatal otorgó buena pro a cuestionada empresa. | Semana Económica

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, afirmó que el Decreto de Urgencia que dispone la reorganización patrimonial y organizacional de Petroperú tiene como objetivo garantizar la continuidad de la cadena productiva de la empresa estatal y evitar un escenario de insolvencia. En declaraciones a RCR, el titular del sector recalcó que esta medida “de ninguna manera significa una privatización o venta” de la petrolera.

El ministro explicó que la reorganización responde a una situación financiera crítica generada por “años de mala gestión y decisiones equivocadas”, lo que llevó a Petroperú a una condición límite. En ese contexto, sostuvo que la intervención del Poder Ejecutivo busca ordenar la empresa y rescatarla de una crisis que, de no atenderse, habría comprometido seriamente su operatividad y sostenibilidad en el corto y mediano plazo.

Luis Enrique Bravo de la
Luis Enrique Bravo de la Cruz poses on the day he takes his oath as Peru's new Minister of Energy and Mines before Peru's President Jose Jeri, who took office after Dina Boluarte was removed, in Lima, Peru, October 14, 2025. REUTERS/Angela Ponce

Rol de ProInversión y medidas

Bravo De La Cruz detalló que la reorganización contempla la participación de ProInversión, organismo técnico que tendrá a su cargo la evaluación integral de la empresa. “No es privatización, es un trabajo articulado de parte del Poder Ejecutivo, para realizar la reorganización patrimonial de la empresa y entregarla a ProInversión a fin de que ese organismo técnico haga la evaluación necesaria y determinar su mejor organización financiera y acceder a capitales nuevos”, señaló.

Según indicó, ProInversión contará con un plazo de 60 días para realizar el análisis correspondiente y presentar un plan que defina la estructura financiera más adecuada para Petroperú. Este proceso permitiría identificar mecanismos que faciliten el acceso a nuevos recursos, sin que ello implique la transferencia de la propiedad de la empresa al sector privado.

Asimismo, el ministro mencionó que se evalúa la posibilidad de implementar un fideicomiso a través de Cofide, con el objetivo de generar los recursos financieros necesarios que garanticen la continuidad operativa de la petrolera estatal. Esta alternativa formaría parte de las acciones destinadas a estabilizar la situación económica de la compañía.

El funcionario sostuvo que se
El funcionario sostuvo que se habría abusado de los convenios de Gobierno a Gobierno, lo que evidenció las limitaciones del Estado para financiar obras públicas. Foto: ProInversión

Cuestionamientos y apoyo financiero del Estado

Durante sus declaraciones, Bravo De La Cruz cuestionó la estructura de gastos de Petroperú, especialmente en lo referido al personal. Indicó que más de la mitad del gasto no se destina a sueldos, sino a diversos beneficios adicionales que calificó como “gollerías”, los cuales habrían contribuido al desorden interno y al uso ineficiente de recursos.

Detalló que solo en 2023 se destinaron 276 millones de soles a conceptos como dobles bonos en enero, gratificaciones vacacionales adicionales al salario, pago de alimentación durante las vacaciones, bonificaciones automáticas por quinquenios y el financiamiento de la educación de los hijos de los trabajadores hasta los 25 años. A ello se suma, según informó, el apoyo financiero del Estado por 17 888 millones de soles, una cifra que supera los presupuestos anuales de sectores estratégicos como salud y educación.

El edificio de oficinas de
El edificio de oficinas de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es visto en el distrito de San Isidro en Lima, Perú 1 de julio de 2016. REUTERS/Janine Costa

Finalmente, el ministro sostuvo que la reorganización de Petroperú era una decisión inevitable, debido a que la empresa se encontraba “a un paso de la insolvencia”. “Es nuestra empresa, fue el orgullo de los peruanos, pero por malos manejos de malos funcionarios vino una grave crisis”, subrayó, al justificar la intervención del Ejecutivo para evitar el colapso financiero de la petrolera estatal.

Temas Relacionados

PetroperúMinemProInversiónperu-noticias

Más Noticias

Preocupación en redes por Alejandra Baigorria y Said Palao tras tragedia en Suiza: la pareja confirma que se encuentran a salvo

Tras la alarma entre sus fans, la popular pareja peruana confirmó que no estuvo cerca del bar afectado por la tragedia y agradeció el cariño recibido mientras siguen disfrutando sus vacaciones en Europa

Preocupación en redes por Alejandra

Camioneta choca contra poste y deja sin electricidad a cien familias y al Hospital EsSalud en Tumbes en la mañana de Año Nuevo

El impacto provocó la caída del poste y la dispersión de cables en la carretera, generando alarma entre vecinos y transeúntes. Tanto el conductor como su acompañante resultaron solo con heridas leves y fueron atendidos en un centro de salud

Camioneta choca contra poste y

Alexander Lecaros abandona la Liga 1 para probar suerte nuevamente en Brasil: fichó por el Sampaio Corrêa

El hábil extremo cusqueño, de 26 años, se vio motivado a aceptar la propuesta del Galinho da Serra para cobrarse una revancha en el país del deporte rey, tras sus pasos discretos por Botafogo y Avaí

Alexander Lecaros abandona la Liga

Usuarios cuestionan en redes sociales operativo migratorio en playa Agua Dulce por Año Nuevo 2026

Mientras la autoridad señaló que la medida buscó reforzar la seguridad y el orden interno, usuarios cuestionaron el impacto del control en un espacio recreativo durante una fecha festiva

Usuarios cuestionan en redes sociales

Ricardo Gareca, su dura crítica al fútbol en Perú y una mirada inquisitiva a la actual FPF: “Con esta dirigencia sí es una etapa cerrada”

Aunque el ‘Tigre’ había asegurado que no hablaría más de la selección peruana, se permitió un alto para abordar una problemática y aclarar su relación con los nuevos administrativos de la FPF

Ricardo Gareca, su dura crítica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MEF descarta privatización de Petroperú:

MEF descarta privatización de Petroperú: “No es una venta ni una entrega de la empresa, es una reorganización necesaria”

José Jerí y el 2025: oportunidades, agenda y un nuevo ritmo en el Ejecutivo

Francisco Sagasti afirma que el Estado está sometido por grupos que “pretenden imponernos su voluntad a la fuerza”

2025: Año de la caída de Dina Boluarte y de un gobierno que siempre estuvo de espaldas al pueblo

Tragedia en Suiza por incendio en Año Nuevo: Perú expresa sus condolencias por decenas de fallecidos

ENTRETENIMIENTO

Preocupación en redes por Alejandra

Preocupación en redes por Alejandra Baigorria y Said Palao tras tragedia en Suiza: la pareja confirma que se encuentran a salvo

Corazón Serrano revela la gran sorpresa: Edu Baluarte volvió a la agrupación y se robó el show de Año Nuevo

Hugo García celebra Año Nuevo junto a la familia de Isabella Ladera y hasta recibe regalos

El emotivo adiós de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras el final de ‘Todo se filtra’ en Panamericana Televisión

Patricio Quiñones recibió el 2026 bailando sobre el escenario junto a Daddy Yankee en Puerto Rico

DEPORTES

Alexander Lecaros abandona la Liga

Alexander Lecaros abandona la Liga 1 para probar suerte nuevamente en Brasil: fichó por el Sampaio Corrêa

Ricardo Gareca, su dura crítica al fútbol en Perú y una mirada inquisitiva a la actual FPF: “Con esta dirigencia sí es una etapa cerrada”

Universitario lidera la Liga Peruana de Vóley 2025/26: Comité de Control declaró infundada la apelación presentada por Alianza Lima

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol