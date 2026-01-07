Perú

Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

El popular ‘Conejo Malo’ alista sus maletas para volver a Lima y hacer vibrar a su público. Conoce que temas interpretaría en esas noches inolvidables

Bad Bunny en Lima: Este
Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

El regreso de Bad Bunny a Lima ya tiene fecha confirmada y expectativa máxima. El artista puertorriqueño prepara su desembarco en la capital peruana para presentar el tour Debí Tirar Más Fotos, una gira que despierta entusiasmo entre miles de seguidores. La ronda de presentaciones en el país incluirá dos conciertos en el Estadio Nacional, donde el intérprete de “Monaco” se propone repasar sus mayores éxitos y sorprender con nuevas canciones.

Durante semanas, diferentes plataformas y comunidades de fanáticos han especulado sobre el posible repertorio. Aunque la información oficial se mantiene bajo reserva, la circulación de listas tentativas en redes sociales alimenta el debate y la emoción antes de los espectáculos. Según comentarios de seguidores, el setlist rondaría las 29 canciones, en una selección que abarca temas emblemáticos como “Weltita”, “Nueva Yol”, “Safaera”, “Monaco” y “Si veo a tu mamá”, sumando producciones recientes como “Dákiti”, “DTMF” y “El apagón”.

La particularidad de la gira reside en que, de acuerdo con testimonios recogidos por la comunidad, en cada país Bad Bunny incluye una canción exclusiva para distinguir la experiencia del público local. Esto ha generado expectativas sobre cuál podría ser la pieza elegida para Lima y si hará alguna referencia especial a la ciudad durante el show.

Bad Bunny en Lima: Este
Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Entre las canciones que más eco han tenido en las redes, resalta la mención de “Bichiyal”, uno de los sencillos más pedidos por los asistentes, mientras que la presencia de temas clásicos y recientes busca satisfacer tanto a los seguidores de la primera etapa del artista como a quienes se sumaron tras su consolidación internacional.

Vale precisar que estas listas no han sido confirmadas por el propio artista ni por su equipo, sino que surgen de reconstrucciones elaboradas por asistentes a presentaciones anteriores y entusiastas que siguen de cerca cada paso del “Conejo Malo”. El resultado es una expectativa colectiva en torno a cómo se vivirá cada uno de los conciertos en el Estadio Nacional.

¿Por qué cambió la fecha del concierto de Bad Bunny en Lima?

La reciente modificación en el calendario de la gira “Tour Debí Tirar Más Fotos” responde a compromisos internacionales de primer nivel para el cantante. La noticia se conoció luego de que F&M (Perú) y CMN, compañías responsables de la producción del tour en América Latina, anunciaran que las fechas originales –previstas para el 30 y 31 de enero– se adelantan dos semanas, de modo que los conciertos en Lima se realizarán el 16 y 17 del mismo mes.

El ajuste obedece a la confirmación de Bad Bunny como artista central del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, un evento que mantiene récords de audiencia global y que se celebrará en febrero de 2026. Este compromiso internacional implicó cambios no solo en Lima, sino también en otras ciudades de la región, como Santiago de Chile y Bogotá, donde se reprogramaron las presentaciones con el objetivo de garantizar la presencia del artista en el espectáculo deportivo más visto del mundo.

Productora que trae a Bad
Productora que trae a Bad Bunny a Lima emite comunicado tras cambio de fecha de concierto. IG

¿Todavía puedo comprar entradas?

El cambio de fechas generó inquietud entre quienes aún esperaban conseguir boletos para los conciertos de Bad Bunny en Lima. La respuesta es directa: no quedan entradas disponibles. Tras conocerse la reprogramación, los organizadores habilitaron cupos adicionales para nuevas localidades, pero la demanda superó cualquier expectativa y las localidades se agotaron en cuestión de minutos.

Fans de Bad Bunny ya
Fans de Bad Bunny ya acampan para el concierto del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional

El interés que rodea la llegada del “Conejo Malo” a la ciudad se refleja tanto en la rapidez con la que se vendieron los boletos como en la expectativa que genera el repertorio, en especial la posibilidad de escuchar un tema exclusivo para el público peruano y disfrutar de una puesta en escena que promete ser uno de los eventos musicales más relevantes del año.

El chilcano es peruanidad: conoce

Abogado de Bryan Torres asegura

Gerenta de San Martín responde

Posible inicio del Fenómeno El

Clima en Tarapoto: probabilidad de
